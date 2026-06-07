A sikerek értékét növeli, hogy külföldi kóklerek helyett magyar szívvel, magyar szakemberekkel értük el – a válogatott kapusa az újabb bennmaradásról

Teljesült a magyar álom: a válogatott megismételte a tavalyi bravúrját
Idén is bent maradtak a hokisok a legjobbak mezőnyében.
Változások osztrák ligás hokicsapatainknál is: várható költségcsökkenés a Fradinál és a Fehérvárnál, magyar sportigazgató az újonc Milánónál? A magyar válogatott kapusa, a jégkorong-világelitben maradásban ismét kulcsszerepet játszó Bálizs Bence mesélt a Mandiner Sportnak.
A magyar férfi jégkorong-válogatott 2025 után az idei világbajnokságon is bent maradt az elitben, ennek jutalmaként jövőre az egymást követő harmadik évben is a sportág legjobbjaival mérheti majd össze erejét a 2027-es, németországi A-csoportos vb-n. Az újabb sikeres szereplést a bennmaradásban oroszlánrészt vállaló, a britek elleni kulcsmeccsünkön 91(!) év után ismét magyar vb-shutoutot, azaz kapott gól nélküli mérkőzést elkönyvelő ferencvárosi kapussal, Bálizs Bencével értékeltük. Szóba került a következő kitűzendő lépcsőfok, szükséges önkritikával a túl sok bekapott gól és kiállítás, illetve a Fradi és a Fehérvár várható költségcsökkenése is az osztrák ligában – amely jövőre a Milánó belépésével 14 csapatosra bővül, könnyen lehet, hogy magyar főszereplővel.
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Idén is bent maradtak a hokisok a legjobbak mezőnyében.
A kitűzött alapcélt, a bennmaradást ismét sikerült teljesíteni, innentől minden további csak nézőpont kérdése? Ami egyértelmű pozitívum, hogy ezúttal a legfontosabb meccsünket még simábban hoztuk, mint tavaly: a végül kieső briteken 5–0-val gázoltunk át, kérdést sem hagyva.
Itt egy eléggé kettős helyzet állt elő. Egyrészről ez mostani a brit válogatott nem volt annyira erős, mint például az a 2018-as, amelyik a Papp László-sportarénában emlékezetes módon, tizenöt másodperccel a vége előtt ütött el minket a feljutástól hazai közönség előtt. Másrészről, mi viszont
már vagyunk annyira jók, hogy egy ilyen, nem túl nívós brit csapatot meg kell fognunk, és tartani őket – ez sikerült is, ráadásul kimondottan domináns hokival.
Olyan játéktervvel mentünk bele a meccsbe, hogy sok hibára tudtuk őket kényszeríteni, és a tervet végig tartottuk is. Kulcsfontosságú pillanatnak bizonyult, hogy a vezetést éppen az a Nagy Krisztián szerezte meg, aki a világbajnokság előtti utolsó pillanatokban került ki az éles keretből, és tartalékként utazott velünk, végül Bartalis István osztrákok elleni sajnálatos sérülése után került vissza a csapatba. Mindenki ismerte a helyzetét, és az, hogy ő ilyen előzmények után rögtön az első cseréjéből meglőtte élete első vébé-gólját, a legfontosabb meccsünkön, szerintem extra löketet adott nemcsak neki, de az egész brigádnak is. Az a fajta bizonyítási vágy, ami benne lobogott, átragadt a társakra is, ez adta meg a sikerünk alapját.
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Viszont az is kettős érzés lehet, hogy a nagyágyúkkal a vártnál szorosabb meccseket játszottunk – például a finnek, amerikaiak ellen –, miközben azok szórtak meg minket, akiktől talán kevésbé vártuk, lásd a németektől kapott hatos, vagy a lettektől benyelt nyolcas...
Abból a szempontból roppant balszerencsésen jött ki a lépés, hogy egy olyan lett és német csapattal találtuk szembe magunkat, amely egyaránt rosszul kezdte a világbajnokságot, így ellenünk mindkettejük számára létkérdés volt a három pont begyűjtése. Ez látszott is rajtuk, úgy mentek, mint akik vért ittak… Pedig előzetesen valóban ezek lehettek volna azok a meccsek, amelyeken talán elképzelhető lett volna valamiféle csoda – de nem így. Az amerikaiak ezzel szemben például végig nagyon tompának tűntek, amit nagyon fura volt megélni. Mindenesetre én azt gondolom, összességében van miből építkezni, a csapategységgel maximálisan elégedett vagyok.
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Az biztos, hogy erre ki kell találnunk valamit.
Muszáj lenne most már valahogy kinőnünk ebből, hogy a csapat rajta van egy tök jó hullámon, jó ritmusban játszunk, megyünk előre, úgy tűnik, klappol minden, erre a legfeleslegesebb pillanatokban szörnyen buta, öngyilkos kiállításokkal lábon lőjük saját magunkat, és ennek eredményeként teljesen kiesünk a flow-ból.
Hogy ez pontosan miért van – pillanatnyi fókuszhiány, képzettségbeli hiányosságok –, nem tudom megmondani, ez aztán végképp nem az én asztalom, de az biztos, hogy létező probléma, és súlyos ára van, mert pontosan az ilyen nüanszokon múlnak az olyan kulcsfontosságú meccsek, mint, mondjuk, az osztrákok elleni. Az például egy teljesen „ikszes” meccs volt addig, amíg egyenlő létszámban, öt az ötben tudtunk játszani, aztán elég volt egyetlen véleményes kiállítás, és el is ment a hajó.
A két sikeres bennmaradás után mi lehet a következő lépcsőfok a magyar hoki számára?
Ez azért nehéz kérdés, mert mi tavaly is, idén is három ponttal zártunk, és már ennek is örültünk a bennmaradás miatt – miközben pont az osztrákok és a németek példáján keresztül látjuk, hogy még kilenc-tíz szerzett ponttal sem mész kis túlzással semmire, hiszen a negyeddöntőhöz nem elegendő, legfeljebb a vb-helyezésen meg a világranglista-pozíciódon tudsz kozmetikázni. Éppen ezért azt gondolom, a következő lépcsőfok kapcsán
a reális, ésszerű célkitűzés a mi esetünkben az, hogy törekedjünk arra, folyamatos, fokozatos javulással megszilárdítsuk a helyünket a világelit mezőnyében, és ne csak éppen bennmaradók, hanem fixen bennmaradók legyünk.
A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) véglegesítette a jövő évi németországi világbajnokság csoportjait, ez alapján a magyarok Kanada, az Egyesült Államok, Csehország, Szlovákia, Dánia, Norvégia és a feljutó Kazahsztán válogatottjával találkoznak. A világranglista-helyezések alapján eredetileg a németekkel került volna azonos nyolcasba Majoross Gergely szövetségi kapitány együttese, ám a rendező jogán a házigazda helyet cserélt a szlovákokkal. A 2027-es vb-t május 14. és 30. között rendezik meg Mannheimben és Düsseldorfban, a magyar válogatott utóbbi városban lép majd pályára. A csoportok utolsó helyezettje kiesik, és 2028-ban a divízió I-ben szerepel, a legjobb négy-négy pedig a negyeddöntőbe jut.
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Majoross Gergely szövetségi kapitány a vb másik legfontosabb tanulságaként azt említette, hogy az eredmény mellett a magyar válogatott körül sikerült kiépíteni a megfelelő kultúrát. Egyetért?
Mint mondtam, ennek a magyar válogatottnak a legnagyobb erőssége most a csapatösszhang és a közös „flow-élmény” – ezt viszont el kellett érni. Hogy ez miként sikerült, az egy nagyon soktényezős történet. Szerintem ott kezdődik, hogy
mindannyian nagyon vágytunk már rá, hogy végre egy olyan, valóban felkészült magyar szakember vegye a kezébe a csapatot, aki érti és érzi az itteni hokikultúrát, ne pedig valami külföldi kókler, akinek valaha talán jól csengett a neve.
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Ez Majoross Gergely és a színmagyar stáb személyében megvan végre, miként az is nagy előrelépés, hogy a hazai szövetségben korábban lezajlott változások nyomán oda is olyanok kerültek be, akik szakmailag értik a dolgukat, viszont amibe nem kell, abba nem szólnak bele. Most mindenki azon van, hogy lehetőleg a játékosok érdekét nézze, ez pedig óriási segítség: nekünk csak a saját feladatunkra kell koncentrálnunk, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy mindenki kihozza magából a lehető legjobb teljesítményt. Szerintem a válogatott pályafutásom alatt először tapasztalok ilyesmit, pedig az nem ma kezdődött… Ilyen közegben pedig minden adott ahhoz, hogy ez a bizonyos kultúra is sokkal könnyebben fejlődjön.
Tavaly hazaigazolt, Norvégiából a Ferencvároshoz, és ígéretes bemutatkozó szezont produkáltak a zöld-fehérekkel az osztrák bázisú hokiligában (ICEHL), a végén emlékezetes „majdnem-playoffba jutással.” Ami biztos, hogy a stáb marad, és ön is – de mi lesz a Fradival, az ismert körülmények és a klub körül terjengő hírek fényében? A frissen bejelentett 11 távozó például nem néz ki túl jól...
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Én tavaly két évre írtam alá, tehát biztosan maradok, ugyanúgy, ahogyan a stáb is. Ami szintén biztos, hogy a csapat is marad az osztrák ligában, ennek szerintem mindenki örül, én legalábbis személy szerint nagyon, hiszen ez eleve óriási szerepet játszott az ide igazolásomban. Viszont ezzel együtt
a költségvetésünk is mérsékeltebb lesz – ahogy egyébként a Fehérváré is –, tehát a bemutatkozó szezonunk kihívásai után most ez lesz a szép kihívás, hogy így is felvegyük a versenyt a külföldi riválisokkal.
Én a magam részéről abszolút érzem a pluszmotivációt, már csak azért is, mert a vébét egy csúnya bekapott nyolcgombócossal fejeztük be – ez azért zavar, közel sem olyan jó a szám íze most, mint tavaly, amikor egy szoros, 1–0-s vereséggel zártunk a norvégok ellen, akik idén Kanadát legyőzve szereztek történelmi bronzérmet a világbajnokságon… Szóval komoly bizonyítási vággyal fordulok rá a következő idényre, és szeretném a klubszezont felhasználni a jövő évi vébére. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha megfelelő perspektívába helyezzük a dolgokat, úgy a nehezet is sokkal könnyebb átvészelni – azon leszek, hogy a környezetemben minél többeket bevonjak ebbe a gondolkodásmódba és hozzáállásba!
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Immár 14 tagot számlál az osztrák jégkorongliga (ICEHL), miután június elején az olasz HC Milano is csatlakozott a nemzetközi sorozathoz, s az eddig kérdőjeles Pioneers Vorarlberg is megerősítette részvételét. A bajnoki versenyfutás idén szeptember 18-án rajtol majd, két magyar csapattal a mezőnyben: az FTC egy évvel ezelőtt csatlakozott az ICEHL-hez, míg a Fehérvár 2007-ben. Érdekesség, hogy az újonc milánóiak újdonsült sportigazgatója az a Szélig Viktor lehet, aki tíz év után éppen a szezon végén távozott az elődöntőig jutó székesfehérváriak hasonló pozíciójából. A korábbi kiváló hátvéd, szapporói hős számára nem lenne ismeretlen a külföldi terep, hiszen a Volán előtt a francia élvonalbeli Briancon általános igazgatójaként dolgozott.
Nyitókép: EPA/Claudio Thoma