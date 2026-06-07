A sikerek értékét növeli, hogy külföldi kóklerek helyett magyar szívvel, magyar szakemberekkel értük el – a válogatott kapusa az újabb bennmaradásról

A stabilizáció lehet a következő reális cél a magyar válogatott számára

Viszont az is kettős érzés lehet, hogy a nagyágyúkkal a vártnál szorosabb meccseket játszottunk – például a finnek, amerikaiak ellen –, miközben azok szórtak meg minket, akiktől talán kevésbé vártuk, lásd a németektől kapott hatos, vagy a lettektől benyelt nyolcas...

Abból a szempontból roppant balszerencsésen jött ki a lépés, hogy egy olyan lett és német csapattal találtuk szembe magunkat, amely egyaránt rosszul kezdte a világbajnokságot, így ellenünk mindkettejük számára létkérdés volt a három pont begyűjtése. Ez látszott is rajtuk, úgy mentek, mint akik vért ittak… Pedig előzetesen valóban ezek lehettek volna azok a meccsek, amelyeken talán elképzelhető lett volna valamiféle csoda – de nem így. Az amerikaiak ezzel szemben például végig nagyon tompának tűntek, amit nagyon fura volt megélni. Mindenesetre én azt gondolom, összességében van miből építkezni, a csapategységgel maximálisan elégedett vagyok.