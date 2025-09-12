„Ez kezd már kicsit idegesíteni” – az FTC válogatott kapusa a Mandinernek

A 35 éves, kiváló kapuskorban lévő Bálizs a Mandinernek úgy fogalmazott: a ferencvárosi megkereséssel és az osztrák ligába való visszatéréssel újra fellángolt benne az a fajta „motivációs tűz”, amit az utóbbi időben már csak keresett magában. Emellett elárulta, milyen érzés lesz ugyanabban a ligában, immár bajnoki ellenfélként pályára lépni szülővárosa, a Fehérvár együttese ellen; s arról is beszélt, hogy bár a magyar hokinak remélhetőleg jót tesz majd, hogy ismét két klubcsapata versenyez nívós külföldi bajnokságban, egy ideális világban ez nem szabadna, hogy a hazai pontvadászat színvonalának automatikus romlását eredményezze.

Bálizs Bence személyében a magyar válogatott első számú kapusát szerezte meg az osztrák ligaújonc Ferencváros / (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Hogyan lett a norvégiai kalandból végül Ferencváros? Hazavágytak már a családdal, és így kvázi pont kapóra jött az FTC szintlépése és megkeresése?

Nekem technikailag még lett volna idénre érvényes szerződésem a norvég Spartával, de a mögöttünk hagyott szezon végén felhívtak a Ferencvárostól, hogy ha adódna egy ilyen lehetőség, érdekelne-e. Én meg ennek nagyon örültem, meg annak is, hogy a Fradi az ICEHL-ben indul, mert évek óta szerettem volna visszakerülni az osztrák ligába. Európai szinten ez a legélhetőbb bajnokság számomra – ha légiósként sikerült volna ide a visszatérés, még nagyobbat szólt volna, de természetesen így is boldog vagyok. Szóval igen, azt gondolom, az FTC és az én igényeim találkoztak egymással, a többi meg ment a maga útján, ennek az eredménye a kétéves szerződés.

Tizenegy év után tér vissza az osztrák ligába, az azért nagy idő. Vannak önben nosztalgikus érzések, egészséges izgatottság?