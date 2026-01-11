A szomszédos élvonalba teheti át székhelyét lengyel bajnoki ezüstérmes válogatottunk

Ők a hazai piac pénzcsinálói: összegyűjtöttük a legértékesebb külföldre szerződő magyarokat
Felkészül Tóth Alex?
Lengyel sajtóhírek szerint Csehországba szerződhet a korábbi Fradi-játékos. A kétszeres magyar válogatott Baráth Pétert a Sigma Olomouc igazolná át a Raków Czestochowától.
Lengyelországi sajtóértesülések szerint a cseh élvonalbeli Sigma Olomouchoz kerülhet a januári transzferablakban a Raków magyar válogatott középpályása, Baráth Péter. A hírt egy megbízható lengyel újságíró, Tomasz Wlodarczyk szellőztette meg a hétvégén, hozzátéve, hogy a 23 éves játékosnak már ajánlatot is tett a cseh 1. Liga nyolcadik helyén álló Olomouc, mivel a klub nem járt sikerrel a Dinamo Zagreb hasonló pozícióban játszó futballistája, Marko Soldo leigazolásával. Tény, a kétszeres magyar válogatott Baráth a Raków szombati, RB Salzburg elleni edzőmérkőzésén nem volt a keretben, Wlodarczyk szerint a távolmaradásának a közelgő megállapodás az oka.
Baráth Péterről éppen a napokban írtunk az előző évek legjelentősebb NB I-es játékoseladásairól szóló gyűjtésünkben. Mint ismert, a debreceni nevelésű védekező középpályást 2023 februárjában hazai viszonylatban kimondottan sok pénzért, 1.2 millió euróért vásárolta meg a Ferencváros a DVSC-től, ám a bajnokcsapatban a vártnál jóval kevesebb játéklehetőséget kapott, így egy évvel később kölcsönadták az Ekstraklasa egyik élcsapatának számító Rakównak.
Ezt is ajánljuk a témában
Felkészül Tóth Alex?
A czestochowai klubnál második idényében, tavaly 25 bajnokin két-két gól és gólpassz mellett lengyel bajnoki ezüstéremig menetelt, ezután a Fradi már szerette volna megtartani, ám a lengyelek végül opcionális jogukkal élve lecsapták őt a zöld-fehérek kezéről.
Baráth idén eddig 15 bajnokin 992 percet játszott és egy gólt lőtt a Rakówban, a Konferencia-ligában pedig hat mérkőzésen lépett pályára.
Nyitókép: Jakub Ziemianin/Raków Czestochowa