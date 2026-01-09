Ők a hazai piac pénzcsinálói: összegyűjtöttük a legértékesebb külföldre szerződő magyarokat

Édesapja nyomdokain: bemutatkozott a Frankfurtban Lisztes Krisztián!
A magyar labdarúgás egyik legnagyobb reménysége első Bundesliga-idényére készül.
A Ferencvárosból az AEK Athénba igazoló válogatott labdarúgó egyből a második legdrágább NB I-ből külföldre igazoló magyar játékosa lett. Varga Barnabás apropóján összegyűjtöttük a többi légiósnak álló „drágaságunkat” az utóbbi évekből.
A Ferencváros és a válogatott labdarúgója, Varga Barnabás AEK Athénba szerződése nyomán összegyűjtöttük a közelmúlt nagyobb léptékű magyar játékoseladásait az NB I-ből. Szubjektív listánkon kizárólag olyan hazai futballisták szerepelnek az elmúlt évekből, akiken legalább 500 ezer euró értékben adott túl aktuális magyar élvonalbeli klubjuk: átvettük, ki honnan hova jutott, s hol tart azóta a pályafutása.
A Görögországba szerződő Varga máris e virtuális lista képzeletbeli második helyére ugrik 4,5 millió eurós vételárával, korábbi klubtársa, ifj. Lisztes Krisztián mögé. 2023 szeptemberében hatalmasat szólt, hogy
a Bundesliga egyik mintacsapata, az Európa-liga-győztes Eintracht Frankfurt 6 millió euróért vásárolta meg az egyik legnagyobb magyar tehetségnek kikiáltott középpályás játékjogát a Fraditól – ez a majd’ két és félmilliárd forintnak megfelelő összeg azóta is abszolút NB I-rekord.
Más kérdés, hogy az ifjú ígéretnek egyelőre nem sikerült beváltania a hozzá fűzött hatalmas reményeket, nem feltétlenül saját hibájából. Sorozatos sérülései teljesen ellehetetlenítették németországi karrierjét, 2024 augusztusától egy év alatt csupán három U21-es (negyedosztályú) frankfurti bajnokin jutott szóhoz, mielőtt idén nyáron kölcsönben visszaadták a Fradinak. Elhúzódó rehabilitációja azonban itt is megkeseríti az életét, nevelőegyesületénél is egyetlen meccset tud felmutatni eleddig. Noha frankfurti szerződése papíron 2029-ig szól, a németek sajnos kezdenek lemondani róla: a helyi sajtóban újabban már csak Eintracht-mellényúlásként emlegetik a roppant balszerencsés, de még mindig csak húszéves tehetséget.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar labdarúgás egyik legnagyobb reménysége első Bundesliga-idényére készül.
A Liverpoolba költöző magyar kontingens legifjabb tagjaként került Angliába a kapus Pécsi Ármin, akit a Puskás Akadémiától szerzett meg a Premier League-címvédő tavaly nyáron, a Transfermarkt szerint 1,78 millió euró fejében. A húszéves portás azóta jobbára a Vörösök korosztályos, U21-es együttesében jutott lehetőséghez, a nagycsapatban a Crystal Palace elleni Ligakupa-mérkőzésen és az Aston Villa elleni bajnokin ülhetett le a kispadra, míg az előszezonban egy félidőt kapott a pályán Arne Slottól az Athletic Bilbao ellen.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott korábbi kapusedzője szerint mindig is jól álltunk kapusfronton.
Szokás szerint nem csinált rossz üzleteket az MTK sem, amely augusztusban egyetlen hónap leforgása alatt majd’ kétmillió eurót keresett két magyar játékoseladással. Előbb az a Molnár Rajmund szerződött a Pogon Szczecinhez ötszázezer euróért, aki aztán azzal a lendülettel be is ollózta az év gólját Lengyelországban, majd Kosznovszky Márkot vitte el bőven áron felül, klubrekordot jelentő 1,38 millióért az egykori FA Kupa-győztes Portsmouth. Utóbbi eddig 15 bajnokin és egy Ligakupa-meccsen lépett pályára a Championship-együttesnél, míg Molnárnak összesen 12 mérkőzésen van három gólja a lengyeleknél. Óriási pech ugyanakkor, hogy a kiinduló állomásuk után a (bal)sorsuk is közös lett: a Pogon éppen a hét elején jelentette be, hogy Molnárnak elszakadt az elülső keresztszalagja, erre Kosznovszky edzője is közölte a magyar középpályással kapcsolatban, hogy „a legrosszabbtól tartanak”, s félő, az ő idényének is vége az újévi rangadón összeszedett komolyabb térdsérülése miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
Kosznovszky Márk abban az országban szerepelhet, ahol bálványai is futballoztak.
Ha már az MTK-nál tartunk, mindenképpen említsük meg azt a Vancsa Zalánt is, akiért 2022-ben valószínűtlenül sok pénzt, hárommillió eurót fizetett ki a budapestieknek a belga másodosztályú Lommel SK, hogy aztán egy ígéretes idényt leszámítva folyamatosan kölcsönadogassa (Gent, Roda). A szélső a legutóbbi, hollandiai kölcsönjátéka után idén ismét a Lommelnél próbálkozhat, egyelőre 11 bajnokin mintegy 600 játékperce van gól és gólpassz nélkül, piaci értéke időközben 450 ezer euróra devalválódott.
Tóth Balázs azóta álomszerűvé váló története akkor vett igazán nagy fordulatot, amikor a jelenleg az angol másodosztályban, a Championshipben szereplő egykori Premier League-bajnokcsapat, a Blackburn Rovers 2024 nyarán harmadik nekifutásra egymillió fontért sikeresen megvásárolta a játékjogát az akkor még NB I-es Fehérvártól. A többit már jól ismerjük: a messziről induló borsodi kapuslegény kitartó, türelmes munkával bevédte magát előbb klubcsapata, idénre pedig a magyar válogatott kapujába is – a tündérmesébe „csak” az a fránya térdsérülés és -műtét rondított bele, ami az év végére teljesen kivette a játékból a 28 éves hálóőrt, aki jelenleg is a visszatérésén dolgozik.
Ezt is ajánljuk a témában
Rémálomszerűen kezdődött, álomszerűen zárult a blackburni kaland.
Érdekes és összetett Baráth Péter esete. A válogatottban is bemutatkozott védekező középpályást 2023 februárjában hazai viszonylatban kimondottan sok pénzért, 1.2 millió euróért vásárolta meg a Fradi a DVSC-től, ám a bajnokcsapatban a vártnál jóval kevesebb játéklehetőséget kapott, így egy évvel később kölcsönadták az Ekstraklasa egyik élcsapatának, az akkor éppen lengyel bajnoki címvédő Rakównak. A kisvárdai születésű játékos első körben másfél szezont húzott le a czestochowaiaknál – a második idényében 25 meccsen jegyzett 2+2-vel segítette bajnoki ezüstéremig klubját, egyetlen ponttal lecsúszva a bajnoki címről –, hogy aztán a nyáron, kölcsönszerződése lejártával visszatérjen a Fradihoz. Annak rendje és módja szerint
meg is kezdte a felkészülést a zöld-fehérekkel, ám a lengyelek egyszer csak bejelentkeztek érte, és a kölcsönszerződésben foglalt opcionális kivásárlási jogukat lobogtatva közölték, hogy szeretnék végleg megszerezni Baráthot. A Fradinak ekkor már nem nagyon akaródzott elengedni, mindhiába: a lengyelek kicsengették az egymillió eurós kivásárlási árat, így a játékos kisebb huzavona után visszakerült a Rakówhoz, immár véglegesen, azóta is ott szorgoskodik – idén 15 bajnokin egy gólja is van, emellett hat Konferencialiga-mérkőzésen is pályára léphetett.
Tavaly január végén meglepő üzlet eredményeként lett hosszú idő után ismét magyar játékosa a spanyol élvonalnak: a La Liga-sereghajtó Real Valladolid az NB I-sereghajtó Kecskeméttől igazolta le Nikitscher Tamást 1 millió euró körüli összegért.
Így akkortájt mind az öt európai topligában volt magyar futballista:
Baloghgal kapcsolatban érdekesség, hogy tíz éve érte is óriásinak számító összeget pengetett ki a Parma, az olaszok 2016-ban 2.2 millió eurót sem sajnáltak a DVSC neveltjére, akinek hosszú idő utáni hazatérését éppen a napokban jelentette be a kisvárdai sportigazgató-edző-mindenes Révész Attila.
Ezt is ajánljuk a témában
Ő kérte, hogy lehetőséget kaphasson.
A hatszoros magyar válogatott középpályás Nikitscher végül 13 bajnokin összesen 855 játékpercet töltött a pályán az idény végén kieső kasztíliai klubnál, azóta pedig már a portugál bajnokságban szereplő Rio Ave játékosa.
Ezt is ajánljuk a témában
Az írek és a portugálok elleni keretből kimaradó középpályás Spanyolországból Portugáliába szerződött.
A 2024-es Európa-bajnokságon a skótok ellen a 100. percben szerzett katartikus – az év sportpillanatának is megválasztott – győztes góljával Csoboth Kevin is eladta magát külföldre, a támadó játékjogát a svájci futball legrégebbi klubja, az 1879-ben alapított St. Gallen vásárolta meg az Újpesttől az év augusztusában egymillió euróért. A 25 éves, korábban a Benfica akadémiáját is megjárt szélső első svájci idényében minden sorozatot figyelembe véve 42 meccsen 4 gólig és 2 gólpasszig jutott, betalált a Konferencia-ligában, a bajnokságban és a kupában is, jelenleg kölcsönben a török Genclerbirligi labdarúgója.
Listánk remélhetőleg hamarosan bővül, méghozzá egy nem akármilyen tétellel: ha igazak a Tóth Alexszel kapcsolatos egyre erősödő pletykák és az akár 10-15 millió euróig felkúszó külföldi vételi ajánlatok, akkor könnyen lehet, nemsokára óriási NB I-es rekorddöntés születik.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre közelebb a távozáshoz.
Mint fentebb írtuk, jelen gyűjtésünkben az NB I-ből értékesített magyar játékosokra fókuszáltunk elsősorban, de természetesen az elmúlt években több nagy értékű légióseladás is történt a hazai élvonalból. Mint a Magyar Nemzet is rámutat, ebben nem meglepő módon az FTC jár élen: az elmúlt tíz évben a tíz legdrágábban eladott NB I-es játékos értékesítéséből 34,7 millió euró került a Fradi számlájára és összesen csupán 5,2 millió a többi magyar klubéra. Közülük is kiemelkedik a koszovói Myrto Uzuni, akiért 2022-ben több mint ötmillió eurót szurkolt le a spanyol Granada, illetve a két brazil, Matheus Saldanha és Marquinhos, akikért fejenként ötmillió €-t kapott az FTC a szaúdi al-Vaszltől, illetve az orosz Szpartak Moszkvától.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor