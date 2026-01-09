Ők a hazai piac pénzcsinálói: összegyűjtöttük a legértékesebb külföldre szerződő magyarokat

A Ferencváros és a válogatott labdarúgója, Varga Barnabás AEK Athénba szerződése nyomán összegyűjtöttük a közelmúlt nagyobb léptékű magyar játékoseladásait az NB I-ből. Szubjektív listánkon kizárólag olyan hazai futballisták szerepelnek az elmúlt évekből, akiken legalább 500 ezer euró értékben adott túl aktuális magyar élvonalbeli klubjuk: átvettük, ki honnan hova jutott, s hol tart azóta a pályafutása.

Varga Barnabás az AEK mezére cserélte a zöld-fehér szerelést / Fotó: AEK FC

A Fradi pénzcsinálói, Varga és Lisztes

A Görögországba szerződő Varga máris e virtuális lista képzeletbeli második helyére ugrik 4,5 millió eurós vételárával, korábbi klubtársa, ifj. Lisztes Krisztián mögé. 2023 szeptemberében hatalmasat szólt, hogy