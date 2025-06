„Extra dolgot lehet kapusokból kihozni Magyarországon” – Pécsi Ármin példája utat mutathat az NB I-es kluboknak

Pécsi 2023 nyarán a másodosztályú Csákvárhoz került kölcsönbe, így amikor néhány hónappal később visszatért Felcsútra, már volt 18 NB II-es bajnoki a lábában.

Ideális játékos-pályafutást építettek fel neki húszéves korára. Így kell valakit bevezetni a profi futballba! Ha a szülői mellett a szakmai háttér, a tehetség és a menedzselés is rendben van, akkor extra dolgot lehet a kapusokból kihozni Magyarországon. Szerintem kapusfronton még mindig jól nézünk ki”

– jelentette ki Lippai.

„Gula, Dibusz és Szappanos is 90-es születésű, tehát nagyjából egyszerre fognak kiöregedni, Gulácsi például már el is köszönt a válogatottól. Ezért is örülök annak, hogy Tóth Balázs Azerbajdzsán ellen debütált. Ő 97-es, aztán itt van Ármin, akit Liverpoolban építenének fel. Tehát most már a láthatáron van a következő generáció, amire szüksége van a magyar futballnak. És ott van még, ugye Yaakobishvili Áron is, aki eddig a magyar utánpótlás-válogatottakban védett.

Visszatérve a Liverpool új magyar kapusára, Lippai szerint kulcsfontosságú lesz, hogy hogyan és hol fogják versenyeztetni őt. Balajcza Szabolcs, a Puskás Akadémia kapusedzője korábban elmondta, az a terv, hogy az első idényben marad a Vörösöknél, aztán a következő, 2026–2027-es kiírásra kölcsönadják jelentős célokért küzdő, elitbajnokságban szereplő klubnak.