Nem tudják lenyomni Szoboszlait a pályán az angolok, megpróbálkoztak a számháborúval

A Liverpool hétvégi idénynyitó, Bournemouth elleni bajnokija bőven szolgáltat témát Angliában, napokkal a mérkőzést követően is. Kerkez Milos előző csapata ráijesztett ugyan a címvédő Vörösökre, hiszen kétgólos hátrányból felállva kis híján ikszre mentette a meccset (még a 88. percben is 2–2 volt), ám a liverpooliak két hajrában esett góllal végül 4–2-re behúzták a lélektanilag kulcsfontosságú első összecsapást.

A találkozón kezdőként lépett pályára Kerkez és Szoboszlai Dominik is, utóbbi végigjátszotta a mérkőzést. Teljesítményük kétarcú volt: a nyáron érkező Kerkeznek a bal szélen többször is meggyűlt a baja a duplázó Antoine Semenyóval, egy sárgát is összeszedett már az első félidőben, így a 60. percben lecserélte őt a vezetőedző.

Szoboszlait ezzel szemben végig a pályán hagyta, nem véletlenül: a magyar játékmester nevéhez fűződött a mérkőzés legtöbb sikeres passza (66) és szerelése (4) is; a Bournemouth ugyanakkor az ő sarkazós labdaeladásából szerezte meg a szépítő gólt a második játékrész közepén, amivel visszajött a meccsbe.

