Nem tudják lenyomni Szoboszlait a pályán az angolok, megpróbálkoztak a számháborúval

Szoboszlaiék gólzáporos meccsen győzték le Kerkez volt csapatát az idénynyitón
Szoboszlai és Kerkez is kezdőként lépett pályára a címvédőnél.
Hiába futotta a legtöbbet, adta a legtöbb jó passzt és szerelt a legtöbbször a mezőnyben a magyar válogatott csapatkapitánya a Livepool Bournemouth elleni idénynyitóján, akadnak, akiknek ez sem elegendő.
A Liverpool hétvégi idénynyitó, Bournemouth elleni bajnokija bőven szolgáltat témát Angliában, napokkal a mérkőzést követően is. Kerkez Milos előző csapata ráijesztett ugyan a címvédő Vörösökre, hiszen kétgólos hátrányból felállva kis híján ikszre mentette a meccset (még a 88. percben is 2–2 volt), ám a liverpooliak két hajrában esett góllal végül 4–2-re behúzták a lélektanilag kulcsfontosságú első összecsapást.
A találkozón kezdőként lépett pályára Kerkez és Szoboszlai Dominik is, utóbbi végigjátszotta a mérkőzést. Teljesítményük kétarcú volt: a nyáron érkező Kerkeznek a bal szélen többször is meggyűlt a baja a duplázó Antoine Semenyóval, egy sárgát is összeszedett már az első félidőben, így a 60. percben lecserélte őt a vezetőedző.
Szoboszlait ezzel szemben végig a pályán hagyta, nem véletlenül: a magyar játékmester nevéhez fűződött a mérkőzés legtöbb sikeres passza (66) és szerelése (4) is; a Bournemouth ugyanakkor az ő sarkazós labdaeladásából szerezte meg a szépítő gólt a második játékrész közepén, amivel visszajött a meccsbe.
***
Várva várt első bajnokiján meglehetősen haloványan szerepelt a nyári rekordigazolás, Florian Wirtz, aki a pályán töltött 82 perce alapján a második legrosszabb értékelést kapta a liverpooli játékosok közül (a kapus, a három kapura tartó lövésből két gólt kapó Alisson mögött – jegyezzük meg, egyikről sem ő tehetett). Az egyik szurkolói oldal komoly matekozással mégis kihozta a németet „győztesnek”, mégpedig futásteljesítményben:
noha a komplett mezőnyben Szoboszlai futotta a legtöbbet a maga 11,5 kilométeres összteljesítményével, a This Is Anfield portálnál kiizzadták, hogy mivel Wirtz valamivel kevesebb időt töltött a pályán, ezért a német kerek 11 kilométere valójában 60 méterrel több Szoboszlaiénál tízperces átlagokra levetítve...
Wirtz játékában egyébként vitathatatlanul óriási a potenciál, nyilván idő kell neki a teljes akklimatizálódáshoz, míg nagy kérdés, hogy a liverpooli bajnokcsapat tavalyi kulcsembere, a szezont sérüléssel kezdő Ryan Gravenberch közeljövőbeli visszatérésével hogyan alakul majd a Vörösök középpályája.
