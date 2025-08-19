Ft
Wirtz Liverpool Kerkez Milos Bournemouth Szoboszlai Dominik

Nem tudják lenyomni Szoboszlait a pályán az angolok, megpróbálkoztak a számháborúval

2025. augusztus 19. 13:53

Hiába futotta a legtöbbet, adta a legtöbb jó passzt és szerelt a legtöbbször a mezőnyben a magyar válogatott csapatkapitánya a Livepool Bournemouth elleni idénynyitóján, akadnak, akiknek ez sem elegendő.

2025. augusztus 19. 13:53
null

A Liverpool hétvégi idénynyitó, Bournemouth elleni bajnokija bőven szolgáltat témát Angliában, napokkal a mérkőzést követően is.  Kerkez Milos előző csapata ráijesztett ugyan a címvédő Vörösökre, hiszen kétgólos hátrányból felállva kis híján ikszre mentette a meccset (még a 88. percben is 2–2 volt), ám a liverpooliak két hajrában esett góllal végül 4–2-re behúzták a lélektanilag kulcsfontosságú első összecsapást.

A találkozón kezdőként lépett pályára Kerkez és Szoboszlai Dominik is, utóbbi végigjátszotta a mérkőzést. Teljesítményük kétarcú volt: a nyáron érkező Kerkeznek a bal szélen többször is meggyűlt a baja a duplázó Antoine Semenyóval, egy sárgát is összeszedett már az első félidőben, így a 60. percben lecserélte őt a vezetőedző. 

Szoboszlait ezzel szemben végig a pályán hagyta, nem véletlenül: a magyar játékmester nevéhez fűződött a mérkőzés legtöbb sikeres passza (66) és szerelése (4) is; a Bournemouth ugyanakkor az ő sarkazós labdaeladásából szerezte meg a szépítő gólt a második játékrész közepén, amivel visszajött a meccsbe.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Várva várt első bajnokiján meglehetősen haloványan szerepelt a nyári rekordigazolás, Florian Wirtz, aki a pályán töltött 82 perce alapján a második legrosszabb értékelést kapta a liverpooli játékosok közül (a kapus, a három kapura tartó lövésből két gólt kapó Alisson mögött – jegyezzük meg, egyikről sem ő tehetett). Az egyik szurkolói oldal komoly matekozással mégis kihozta a németet „győztesnek”, mégpedig futásteljesítményben: 

noha a komplett mezőnyben Szoboszlai futotta a legtöbbet a maga 11,5 kilométeres összteljesítményével, a This Is Anfield portálnál kiizzadták, hogy mivel Wirtz valamivel kevesebb időt töltött a pályán, ezért a német kerek 11 kilométere valójában 60 méterrel több Szoboszlaiénál tízperces átlagokra levetítve... 

Wirtz játékában egyébként vitathatatlanul óriási a potenciál, nyilván idő kell neki a teljes akklimatizálódáshoz, míg nagy kérdés, hogy a liverpooli bajnokcsapat tavalyi kulcsembere, a szezont sérüléssel kezdő Ryan Gravenberch közeljövőbeli visszatérésével hogyan alakul majd a Vörösök középpályája. 

Florian Wirtz a Bournemouth ellen még nem tudta megmutatni a csúcsformáját (Fotó: Paul Ellis/AFP)

(Nyitókép: Paul ELLIS / AFP)

apro_marosan_petergabor
2025. augusztus 19. 16:26
Szoboszlai gyenge, nem hatékony, támadó játékostársai kerülik a labdával, nem véletlenül. Többnyire komolytalan, rövid hátra passzokat ad, szabadul a labdától, nem tudja tartani, a helyett, hogy keményen támadná a kaput. Ez statisztikára jó, eredményre kevés. Többet vártunk tőle, a Pool is - nem nyújtogatja érte a kezét senki. Nem véletlenül. Változnia kellene, menedzsere Esterházy nem látja ezt? (A futballban az eredményességet nem km-ben mérik - lásd Albert, Bene, CR stb.)
red-bullshit
2025. augusztus 19. 14:04
1 meccs alapján ezen feszülni, nagy szegénységi bizonyítvány.
grenki-2
2025. augusztus 19. 14:00
Kemény világ a premier league...ha ott egy játékos nem rúg minden héten legalább egy gólt vagy nem ad gól passzokat, könnyen a kis padra szorul...
