Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány tisza párt szalai piroska kohán mátyás cash talk brüsszel

Hatalmas különbség: a kormány inkább a multikkal háborúzik, a kiszivárgott tervek viszont a magyarok zsebét ürítenék ki

2025. december 26. 15:46

Drámai különbség a két oldal között: míg a kabinet akár Brüsszellel is szembemegy, hogy itthon tartsa a multik extraprofitját, addig a Tisza Párthoz köthető tervek éppen azokat hozná nehéz helyzetbe, akik többet vállalnak, előre akarnak lépni a hivatásukban.

2025. december 26. 15:46
null

A magyar gazdaságirányítás az elmúlt évtizedben egy sajátos, de következetes utat választott a pénzügyi stabilitás megőrzésére. Amikor globális válságok vagy költségvetési kihívások jelentkeznek, a döntéshozók nem a lakosságot vagy a kisvállalkozásokat sújtják újabb terhekkel, hanem azokat a szektorokat vonják be a közteherviselésbe, ahol jelentős extraprofit keletkezik. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese a Cash Talk adásában részletesen elemezték ezt a modellt, amely a „kifelé áramló pénzeket” célozza meg – azokat a milliárdokat, amelyeket a nagy nemzetközi bankok, energetikai óriások és távközlési cégek vinnének haza extraprofitként.

Szalai Piroska és Kohán Mátyás a Cash Talk stúdiójában elemzi a kormány gazdaságpolitikáját.

Ez a gazdaságpolitikai irányvonal természetesen nemzetközi szinten is visszhangot vált ki. Kohán Mátyás rávilágított, hogy ez egy szuverén, jobboldali gazdaságfilozófiai döntés, amely felvállalja a diplomáciai súrlódásokat is a hazai érdekek védelmében. Amikor a kormány megadóztat egy külföldi tulajdonú nagyvállalatot, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

az gyakran politikai nyomásgyakorlást indít el Brüsszelben, ám ez az ára annak, hogy itthon ne kelljen emelni a jövedelemadót vagy kivezetni a családtámogatásokat.

Ezzel szemben a Tisza Párt környékéről érkező hírek egy egészen más gazdasági irányt vázolnak fel. A kiszivárgott dokumentumok szerint ők kivezetnék ezeket a különadókat, hogy megfeleljenek a nemzetközi tőke elvárásainak. Szalai Piroska hangsúlyozta, hogy a kieső ezermilliárdokat valahonnan pótolni kellene, és a tervekben szereplő progresszív adórendszer éppen azokat hozná nehéz helyzetbe, akik többet vállalnak, előre akarnak lépni a hivatásukban. A jelenlegi modell lényege tehát a választás: vagy a multik extraprofitja, vagy a magyar dolgozók fizetése fizeti meg a közös költségeket. A kormányzati stratégia egyértelműen az utóbbi védelme mellett tette le a voksát, fenntartva az ország versenyképességét és a családok anyagi biztonságát.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 26. 16:24 Szerkesztve
videó 1perc 30 mp: Ezek olyan nagy számok 1,2,3, vagy 5, az még sokkal nagyobb😁😁😁🤣🤣 Piroska milyen iskolában végezte el a két általánost?😁😁🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Faszelcapoval egy padban ültek.😁😁😁👏👏👏👏👏👏👏👏
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 26. 16:24
Ez végig egyértelmű volt a szekta programban. Multik különadóját kivezetni, a magyarokat adóztatni.
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 26. 16:18 Szerkesztve
Piroska és a farkas:már van aki hetessel kezdődő számokat is ,mond.🤣🤣😁👍az 1300 milliárd csak a lakosságot érinti a további 3.7 milliárd csilliárd a vállakozókat ,az egyéb megszorítások 14 ezet milliárd a maradék pedig az a 37 ezer milliárd amit ha összeadunk az, az usa 30 éves gdp je. Na ennyit akar elvenni Magyar Péter.🤣🤣😁👍Ez a három "ember" jövőre nem annál az asztalnál fog ÜLNI!!😁😁😁🤣🤣👍👍
Válasz erre
0
0
iphone-13
2025. december 26. 16:09
két aljas hazaáruló a képen hánynom kell ezektől
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!