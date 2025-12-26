Hatalmas különbség: a kormány inkább a multikkal háborúzik, a kiszivárgott tervek viszont a magyarok zsebét ürítenék ki

A magyar gazdaságirányítás az elmúlt évtizedben egy sajátos, de következetes utat választott a pénzügyi stabilitás megőrzésére. Amikor globális válságok vagy költségvetési kihívások jelentkeznek, a döntéshozók nem a lakosságot vagy a kisvállalkozásokat sújtják újabb terhekkel, hanem azokat a szektorokat vonják be a közteherviselésbe, ahol jelentős extraprofit keletkezik. Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó és Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese a Cash Talk adásában részletesen elemezték ezt a modellt, amely a „kifelé áramló pénzeket” célozza meg – azokat a milliárdokat, amelyeket a nagy nemzetközi bankok, energetikai óriások és távközlési cégek vinnének haza extraprofitként.

Szalai Piroska és Kohán Mátyás a Cash Talk stúdiójában elemzi a kormány gazdaságpolitikáját.

Ez a gazdaságpolitikai irányvonal természetesen nemzetközi szinten is visszhangot vált ki. Kohán Mátyás rávilágított, hogy ez egy szuverén, jobboldali gazdaságfilozófiai döntés, amely felvállalja a diplomáciai súrlódásokat is a hazai érdekek védelmében. Amikor a kormány megadóztat egy külföldi tulajdonú nagyvállalatot,