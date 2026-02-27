Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének alelnöke a Mandinernek: Magyarország bátor kiállása az ukrajnai háború kérdésében sokaknak adhat erőt

Bartos Mónika szerint aki nincs a pályán, az nem játszik, ezért Magyarországnak a lehető legtöbb nemzetközi platformon képviselnie kell az ország érdekeit. Úgy látja, az Európa Tanács jó felület arra, hogy megtaláljuk a szövetségeseinket, a hasonlóan gondolkodókat, és érvényesítsük a közép-európai érdekeket.