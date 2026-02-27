Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
menczer tamás rost andrea operaház Fidesz

Amikor Rost Andrea még Menczer Tamásnak kampányolt…

2026. február 27. 15:13

Ilyen remek minőségű, elvhű emberek ezek.

2026. február 27. 15:13
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Amikor Rost Andrea még Menczer Tamásnak kampányolt… Aztán 2023-ban nem kapta meg az Operaházat, ami szerinte járt volna neki a fideszes szolgálataiért, és hirtelen »rájött«, mekkora diktatúrában él. Ilyen remek minőségű, elvhű emberek ezek.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Mandula Viktor

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. február 27. 15:52
Sose varj gerincet egy baloldalitol
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 27. 15:50
" István! Az a sok tudás, mind benn van a fejedben, ez csodálatos....váu".( RA Kapitányhoz)
Válasz erre
0
0
snfbvksan
2026. február 27. 15:49
Ahogy a főnöke is a Fidesznél szolgált. Mert ott biztosították neki az aranyéletet az adófizetők terhére. És amikor már nem tették - mert a "nemkorrupt" Fidesz-kormánynál az állami állások családi, haveri alapon osztódnak, az ő felesége pedig kikerült a körből - rájött, hogy ő nem is imádja annyira Orbánt, ahogy korábban dicsekedett vele. Ilyenek vannak a Fidesz luxuseltartásában most is, csak azoknak még jól működik a családi, haveri kapcsolat. Leszívathatják a zsírjukat is az adófizetők pénzén, és nem tud róla senki. Csak ha dezertál, akkor fogjuk megtudni, milyen mocskos gazember volt a most fontos állásban lopó "szakember".
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 27. 15:48
"" István...te tényleg egy 40 emeletes épületben dolgoztál? VÁU".
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!