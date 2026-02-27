Ft
„Helyzet van!” – Orbán Viktor szerint most dől el, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból (VIDEÓ)

2026. február 27. 16:11

A miniszterelnök figyelmeztetett: „Be fog kopogtatni az ajtónkon az európai háború”.

2026. február 27. 16:11
null

Egyértelmű és határozott üzenettel jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor: „Helyzet van!” – írta a miniszterelnök, majd világossá tette, hogy az április 12-i választás tétje történelmi léptékű.

A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország sorsáról, békéjéről és biztonságáról kell dönteni.

 Az áprilisi választás tétje hatalmas: ki kell maradnunk a háborúból! Olyan kormányt kell választanunk, aki nemet tud mondani Brüsszelnek és Kijevnek!”

– fogalmazott, majd megjegyezte: a jelenlegi, háborúval terhelt nemzetközi helyzetben csak erős, szuverenitását következetesen védő kormány képes garantálni, hogy Magyarországot ne sodorják bele a konfliktusba. 

A miniszterelnök világossá tette: nem engedhető meg, hogy külső nyomásra az ország feladja békepárti álláspontját. A kormányfő élesen bírálta a Tisza Párt politikáját is, amely szerinte nem jelent garanciát a kimaradásra. „Nem hogy nem tud, nem is akar” nemet mondani – fogalmazott Orbán Viktor, utalva arra, hogy az ellenzék Von der Leyenék elvárásaihoz igazodik.

A miniszterelnök szerint éppen ezért a Fidesz a „biztos választás”: a béke, a stabilitás és a nemzeti érdek következetes képviseletének garanciája. A bejegyzéshez csatolt videóban Orbán Viktor részletesen is kifejti, hogy a következő időszakban csak határozott, nemzeti alapokon álló kormányzás képes megóvni Magyarországot a háború következményeitől.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

