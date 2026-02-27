„Helyzet van!” – Orbán Viktor szerint most dől el, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból (VIDEÓ)

A miniszterelnök világossá tette: nem engedhető meg, hogy külső nyomásra az ország feladja békepárti álláspontját. A kormányfő élesen bírálta a Tisza Párt politikáját is, amely szerinte nem jelent garanciát a kimaradásra. „Nem hogy nem tud, nem is akar” nemet mondani – fogalmazott Orbán Viktor, utalva arra, hogy az ellenzék Von der Leyenék elvárásaihoz igazodik.

A miniszterelnök szerint éppen ezért a Fidesz a „biztos választás”: a béke, a stabilitás és a nemzeti érdek következetes képviseletének garanciája. A bejegyzéshez csatolt videóban Orbán Viktor részletesen is kifejti, hogy a következő időszakban csak határozott, nemzeti alapokon álló kormányzás képes megóvni Magyarországot a háború következményeitől.