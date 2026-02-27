Ft
02. 27.
péntek
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor nézőpont intézet tisza párt mandiner mráz ágoston sámuel fidesz mesterterv Kereki Gergő választás

Megfojtanák Orbánt, olajblokáddal zsarolnak, kamuzik a Medián – itt az új Mesterterv

2026. február 27. 16:50

Tényleg 20 százalékkal vezet a Tisza vagy hamisít a Medián? Kivéreztetéses tervvel buktatnák meg a választások után Orbánt Brüsszelből. Mutatjuk a részleteket. Itt a Mesterterv legújabb adása.

2026. február 27. 16:50
null

Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a belpolitika legfrissebb fejleményeit.

Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

A kampány hajrájában egyre élesebb a küzdelem a Fidesz és a Tisza Párt között, miközben a közvélemény-kutatások körül is komoly vita bontakozott ki. 

A stúdióbeszélgetés résztvevői szerint valódi „gondolatháború” zajlik: egyes szereplők igyekeznek elültetni a választók fejében, hogy a Tisza már megnyerte a választást, noha a terepen zajló mozgósítás mást mutat. 

Az aláírásgyűjtési versenyben a Fidesz látványos szervezeti fölényt demonstrált, ami az elemzők szerint a választás napján is döntő tényező lehet. A vita középpontjában nemcsak a listás számok, hanem a 106 egyéni választókerület sorsa áll, ahol a személyes jelenlét és a helyi hálózatok ereje kulcsfontosságú.

A műsorban szó esett a kisebb pártok – köztük a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt – esélyeiről is, amelyek indulása vagy visszalépése jelentősen befolyásolhatja a nagy pártok közti versenyt. 

Felmerül az is, hogy mi történik akkor, ha a Tisza mégsem alakíthat kormányt, és hogyan rendeződhet át az ellenzéki térfél. 

Nemzetközi dimenzióban is komoly tétje van az áprilisi voksolásnak: az orosz energiahordozók esetleges uniós kivezetése, a visszatartott források ügye és a migrációs politika mind újabb nyomásgyakorlási pontot jelenthetnek. A résztvevők szerint egy újabb Orbán Viktor-kormány kemény brüsszeli viták elé nézne, ugyanakkor a tapasztalat és a kiépített nemzetközi kapcsolatok jelentős mozgásteret biztosíthatnak. A kampány tehát nemcsak számháború, hanem stratégiai küzdelem is arról, milyen irányba mozdul el Magyarország a következő években. 

 

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mr-woof-2
2026. február 27. 18:09
Ha valóban fenyegetést jelentenek ránk az ukránok, miért nem a szövetségeseinkhez fordul a kormány? Meg egyáltalán miért támadna meg minket Ukrajna, amikor tudja hogy ezzel pont azt érnék el, hogy sosem lesznek EU tagok? Gondolkozzatok el ezen, gombák.
Válasz erre
0
0
robert656
2026. február 27. 18:00
It's inspiring to see young voices shaping the future and bringing fresh perspectives to important conversations. For those interested in legal transparency, understanding how to access arrests-ma.org can be a valuable resource. Staying informed about local regulations and historical data empowers communities to engage responsibly. Knowledge of these records helps foster awareness and encourages accountability.
Válasz erre
0
0
bagira004
2026. február 27. 17:44
Méregkeverő triumvirátus.
Válasz erre
2
0
bagira004
•••
2026. február 27. 17:31 Szerkesztve
Remélem Magyarországot Amerika nem hagyja cserben mint 1956-ban,akkor is segítséget ígértek . Trump füle botját nem nagyon mozgatja hallgat . Brüsszeli pénzel fegyverrel Ukrajna eus országra támad . "Katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij volt tanácsadója: „Ha az oroszoknak ekkora károkat okoztunk, Magyarországgal még könnyebben elbánnánk, hiába NATO-tagok!" Egy volt ukrán minisztériumi tanácsadó katonai fenyegetést intézett Magyarország és Orbán Viktor ellen. A Barátság kőolajvezeték újraindításának megtagadása után Kijev újra elvetemült bosszút akar állni hazánkon." VG.
Válasz erre
2
0
