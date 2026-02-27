Hiába próbálkozik Zelenszkij, átlát a szitán Fico: politikai okokból nem akarja újraindítani Ukrajna az olajszállítást

Orbán és Fico döntöttek: Magyarország és Szlovákia közös akcióba kezd, ami sarokba szoríthatja Zelenszkijt (VIDEÓ)
Közösen felállított vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába.
Hamarosan sor kerülhet egy tárgyalásra is.
Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte maga a szlovák kormányfő az X-en.
Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik.
Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.
Rámutatott, hogy a Slovnaft szlovák vállalat által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az „Szlovákia tulajdona”. „Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem »orosz olaj«, jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk” – szögezte le.
Fico kijelentette, hogy „Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”. „Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” - hangoztatta.
A miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.
Fico a Facebook-oldalán már arról számolt be, hogy szerinte Zelenszkij politikai okokból nem akarja újraindítani az olajszállítást.
Talán az sem véletlen, hogy az ukrán elnök egy tárgyalásra invitálta őt. Ezt a meghívást elfogadta, majd hozzátette: annak örülne, ha egy olyan uniós tagállamban kerülne rá sor, amelyikbe az ukrán elnök rendszeresen szokott látogatni. Egyelőre az időpontot még nem tisztázták.
Ezt is ajánljuk a témában
Közösen felállított vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába.
(MTI)
Nyitókép: PETER LAZAR / AFP