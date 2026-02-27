Hiába próbálkozik Zelenszkij, átlát a szitán Fico: politikai okokból nem akarja újraindítani Ukrajna az olajszállítást

Fico kijelentette, hogy „Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”. „Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” - hangoztatta.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.

A legújabb fejlemények

Fico a Facebook-oldalán már arról számolt be, hogy szerinte Zelenszkij politikai okokból nem akarja újraindítani az olajszállítást.

Talán az sem véletlen, hogy az ukrán elnök egy tárgyalásra invitálta őt. Ezt a meghívást elfogadta, majd hozzátette: annak örülne, ha egy olyan uniós tagállamban kerülne rá sor, amelyikbe az ukrán elnök rendszeresen szokott látogatni. Egyelőre az időpontot még nem tisztázták.