02. 27.
péntek
Robert Fico Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Szlovákia

Hiába próbálkozik Zelenszkij, átlát a szitán Fico: politikai okokból nem akarja újraindítani Ukrajna az olajszállítást

2026. február 27. 18:17

Hamarosan sor kerülhet egy tárgyalásra is.

2026. február 27. 18:17
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte maga a szlovák kormányfő az X-en.

Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik.

Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.

Rámutatott, hogy a Slovnaft szlovák vállalat által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az „Szlovákia tulajdona”. „Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem »orosz olaj«, jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk” – szögezte le.

Fico kijelentette, hogy „Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”. „Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” - hangoztatta.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.

A legújabb fejlemények

Fico a Facebook-oldalán már arról számolt be, hogy szerinte Zelenszkij politikai okokból nem akarja újraindítani az olajszállítást.

Talán az sem véletlen, hogy az ukrán elnök egy tárgyalásra invitálta őt. Ezt a meghívást elfogadta, majd hozzátette: annak örülne, ha egy olyan uniós tagállamban kerülne rá sor, amelyikbe az ukrán elnök rendszeresen szokott látogatni. Egyelőre az időpontot még nem tisztázták.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: PETER LAZAR / AFP

 

