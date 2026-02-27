Orbán és Fico döntöttek: Magyarország és Szlovákia közös akcióba kezd, ami sarokba szoríthatja Zelenszkijt (VIDEÓ)

Újabb magyar áldozatot követelt a háború: Szijjártó Péternél betelt a pohár, esze ágában nem volt finomkodni (VIDEÓ)
Brüsszelben egy teljesen értelmetlen háborút finanszíroznak – közel 100 magyar ember esett el a csatatéren.
Közösen felállított vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába.
Vizsgálóbizottság felállításáról állapodott meg Orbán Viktor és Robert Fico a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására – jelentette be a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán.
Orbán Viktor közlése szerint a testület célja, hogy átfogó képet adjon a vezeték műszaki állapotáról és a szállítás újraindításának feltételeiről. A kormányfő hangsúlyozta:
Magyarország és Szlovákia számára kiemelt jelentőségű az ellátásbiztonság, ezért közös fellépésre van szükség.
A miniszterelnök egyúttal felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy engedélyezze a magyar és szlovák ellenőrök bejutását a vezeték érintett szakaszaira, valamint tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték mielőbbi újraindítását.
Ezt is ajánljuk a témában
Brüsszelben egy teljesen értelmetlen háborút finanszíroznak – közel 100 magyar ember esett el a csatatéren.
Nyitókép: Joe Klamar / AFP