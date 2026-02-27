Ft
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
robert fico volodimir zelenszkij szlovákia magyarország barátság orbán viktor

Orbán és Fico döntöttek: Magyarország és Szlovákia közös akcióba kezd, ami sarokba szoríthatja Zelenszkijt (VIDEÓ)

2026. február 27. 10:52

Közösen felállított vizsgálóbizottságot küldenek Ukrajnába.

2026. február 27. 10:52
null

Vizsgálóbizottság felállításáról állapodott meg Orbán Viktor és Robert Fico a Barátság kőolajvezeték állapotának tisztázására – jelentette be a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán.

Orbán Viktor közlése szerint a testület célja, hogy átfogó képet adjon a vezeték műszaki állapotáról és a szállítás újraindításának feltételeiről. A kormányfő hangsúlyozta: 

Magyarország és Szlovákia számára kiemelt jelentőségű az ellátásbiztonság, ezért közös fellépésre van szükség.

A miniszterelnök egyúttal felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy engedélyezze a magyar és szlovák ellenőrök bejutását a vezeték érintett szakaszaira, valamint tegye lehetővé a Barátság kőolajvezeték mielőbbi újraindítását.

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

