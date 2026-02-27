Lépett Svédország, nyíltan vállalják: Magyarország példáját követik a kulcsfontosságú kérdésben

Ola Billger, az FRA szóvivője kiemelte: a svéd és finn biztonsági szolgálatok folyamatosan monitorozzák a helyzetet, és felkészülten várják az esetleges informatikai támadásokat.

Az északi országokban elrendelt fokozott készültség közvetlen előzménye az a december végén történt, kiterjedt kibertámadás-sorozat volt, amely mintegy harminc lengyelországi megújulóenergia-létesítményt vett célba. Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes az eset kapcsán korábban arról beszélt, hogy Lengyelország hajszál híján országos áramszünettel kellettm hogy szembesüljön.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar kormány is hasonló döntésre szánta el magát, amelynek értelmében a Honvédség katonái péntek reggel megkezdték a kitelepülést az energetikai infrastruktúra kritikus pontjaira.