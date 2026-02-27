Ft
02. 27.
péntek
svéd skandináv hatóság fenyegetés magyarország energetika katona

Lépett Svédország, nyíltan vállalják: Magyarország példáját követik a kulcsfontosságú kérdésben

2026. február 27. 10:38

Veszélyben lehet a svéd energiarendszer.

2026. február 27. 10:38
null

Egy lehetséges kibertámadás vagy szabotázs veszélye miatt megerősítették a kritikus infrastruktúra védelmét a skandináv országokban – számolt be a Pravda.

Az ukrán lap svéd sajtóinformációkra hivatkozva arról ír, hogy a skandináv hatóságok egy külföldi államhoz köthető fenyegetést vizsgálnak, amely akár Észak-Európa energiaellátására is kihatással lehet.

A TV4 értesülései alapján egy nemzetközi együttműködés részeként az érintett államok rendvédelmi szervei megerősítették a stratégiai jelentőségű energetikai létesítmények védelmét.

A fenyegetés pontos jellege és időzítése egyelőre nem ismert, ugyanakkor a svéd védelmi rádióintézet (FRA) megerősítette, hogy fokozott óvatosságra intették az ágazat szereplőit.

Ola Billger, az FRA szóvivője kiemelte: a svéd és finn biztonsági szolgálatok folyamatosan monitorozzák a helyzetet, és felkészülten várják az esetleges informatikai támadásokat.

Az északi országokban elrendelt fokozott készültség közvetlen előzménye az a december végén történt, kiterjedt kibertámadás-sorozat volt, amely mintegy harminc lengyelországi megújulóenergia-létesítményt vett célba. Krzysztof Gawkowski lengyel miniszterelnök-helyettes az eset kapcsán korábban arról beszélt, hogy Lengyelország hajszál híján országos áramszünettel kellettm hogy szembesüljön.

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a magyar kormány is hasonló döntésre szánta el magát, amelynek értelmében a Honvédség katonái péntek reggel megkezdték a kitelepülést az energetikai infrastruktúra kritikus pontjaira.

Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP

