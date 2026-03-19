Ft
Ft
12°C
3°C
Ft
Ft
12°C
3°C
03. 19.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Csalónak nevezték Szoboszlait, de erre a reakcióra nem számítottak

2026. március 19. 17:43

Keith Hackett élesen bírálta a Liverpool magyarját a Galatasaray ellen kiharcolt tizenegyese miatt. Az egykori Premier League-bírófőnök szerint valójában Szoboszlai Dominik kereste a kontaktot, ezért „mindegy”, hogy utána véresre rúgták...

Újabb Liverpool-meccs, újabb Szoboszlai-mestermunka: már meg sem lepődünk rajta, hogy a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő szerda esti visszavágóján a Galatasaraynak is betaláló magyar sztár ismét a mérkőzés legjobbja lett, a lefújást követően pedig maga a klubikon Steven Gerrard méltatta lelkesen. Ám még mindig akadnak, akiknek a maximum sem elég. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik a Galatasaray ellen is hengerelt (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai kiharcolta, Szalah kihagyta, a bírófőnök kiakadt

Mint ismert, Szoboszlai ezen túlmenően egy tizenegyest is kiharcolt még az első félidő hajrájában, ám az idén többnyire önmaga árnyékaként futballozó Mohamed Szalah harmatgyenge büntetője elhalt Ugurcan Cakir kapusban. A magyar középpályásnak Ismail Jakobs lépett oda a büntetőterületen belül elég bután, miután a kifelé cselező Szoboszlai éppen jó ütemben tolta meg a labdát a tizenhatos vonalánál (a kapunak háttal). 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

A Premier League korábbi bírófőnökének, Keith Hackettnek ez bökte a csőrét: az exspori szerint valójában Szoboszlai volt az, aki a kontaktot kereste, majd miután megkapta, óriásit homorított – emiatt ő utólag is jogtalannak gondolja a megítélt tizenegyest.

A legtöbben azonban rögtön letorkolták Hackettet, finoman emlékeztetve, hogy Szoboszlai akkorát kapott Jakobstól, hogy a belépő nyomán még a közvetítésben is tisztán lehetett látni a véraláfutásokat a lábszárán. Az egyik legérdekesebb hozzászólás is ezzel kapcsolatban érkezett, így szól:

Valóban Szoboszlai kényszerítette ki a szabálytalanságot, de végtelenül profin csinálta, hiszen vitathatatlan volt a kontakt, még a vér is látszott a lábán. Ami viszont egykori utánpótlásedzőként engem jobban zavar, az a sípcsontvédő hiánya – ez nagyon rossz példát mutat...

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

* * *

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Atti bá
2026. március 19. 18:33
"a sípcsontvédő hiánya – ez nagyon rossz példát mutat..." Szobi ide Domi oda tökéletesen egyetértek az edzővel.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!