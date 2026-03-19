Csalónak nevezték Szoboszlait, de erre a reakcióra nem számítottak

Micsoda interjú: Gerrard mellé állították Szoboszlait a BL-meccs után – a budapesti döntő is szóba került (VIDEÓ)
Nem kis elismerésben volt része újfent a válogatott csapatkapitányának.
Keith Hackett élesen bírálta a Liverpool magyarját a Galatasaray ellen kiharcolt tizenegyese miatt. Az egykori Premier League-bírófőnök szerint valójában Szoboszlai Dominik kereste a kontaktot, ezért „mindegy”, hogy utána véresre rúgták...
Újabb Liverpool-meccs, újabb Szoboszlai-mestermunka: már meg sem lepődünk rajta, hogy a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő szerda esti visszavágóján a Galatasaraynak is betaláló magyar sztár ismét a mérkőzés legjobbja lett, a lefújást követően pedig maga a klubikon Steven Gerrard méltatta lelkesen. Ám még mindig akadnak, akiknek a maximum sem elég.
Mint ismert, Szoboszlai ezen túlmenően egy tizenegyest is kiharcolt még az első félidő hajrájában, ám az idén többnyire önmaga árnyékaként futballozó Mohamed Szalah harmatgyenge büntetője elhalt Ugurcan Cakir kapusban. A magyar középpályásnak Ismail Jakobs lépett oda a büntetőterületen belül elég bután, miután a kifelé cselező Szoboszlai éppen jó ütemben tolta meg a labdát a tizenhatos vonalánál (a kapunak háttal).
A Premier League korábbi bírófőnökének, Keith Hackettnek ez bökte a csőrét: az exspori szerint valójában Szoboszlai volt az, aki a kontaktot kereste, majd miután megkapta, óriásit homorított – emiatt ő utólag is jogtalannak gondolja a megítélt tizenegyest.
A legtöbben azonban rögtön letorkolták Hackettet, finoman emlékeztetve, hogy Szoboszlai akkorát kapott Jakobstól, hogy a belépő nyomán még a közvetítésben is tisztán lehetett látni a véraláfutásokat a lábszárán. Az egyik legérdekesebb hozzászólás is ezzel kapcsolatban érkezett, így szól:
Valóban Szoboszlai kényszerítette ki a szabálytalanságot, de végtelenül profin csinálta, hiszen vitathatatlan volt a kontakt, még a vér is látszott a lábán. Ami viszont egykori utánpótlásedzőként engem jobban zavar, az a sípcsontvédő hiánya – ez nagyon rossz példát mutat...
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan
* * *
