Szoboszlai-show: videón a történelmi BL-meccs, magyar főszereplővel

A magyar válogatott csapatkapitánya gólt lőtt és tizenegyest harcolt ki a Galatasaray elleni párharc visszavágóján. Szoboszlai Dominiket a Liverpool szurkolói és az UEFA illetékesei is megválasztották a mérkőzés legjobbjának.
Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool 4–0-ra legyőzte hazai pályán a Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így az egygólos idegenbeli vereség után megfordította a párharcot, és 4–1-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé. A szerdai, második meccsen az angolok vezető találatát Szoboszlai Dominik lőtte, akit később a csapat szurkolói és az UEFA is megválasztott a mérkőzés legjobbjának.
„Szoboszlai szerezte az első gólt, szerepet játszott a másodikban is, és meghatározó alakja volt a középpályának. Kiemelkedőt nyújtott a labdák leosztásában, a játék összekapcsolásában, a labdaszerzésekben és a lepattanó labdák begyűjtésében” – írta Szoboszlairól az európai szövetség hivatalos honlapja.
A BL egyenes kieséses szakaszában ez volt az első találkozó, amelyen három magyar futballista is kezdőként lépett pályára, mindhárman végig is játszották az összecsapást.
Szoboszlai a gólja mellett kiharcolt egy tizenegyest is az első félidő végén, még 1–0-s állásnál, de azt Mohamed Szalah kihagyta. Az egyiptomi aztán a második játékrészben javított, előbb gólpasszt adott Hugo Ekitikének, majd ő maga is lőtt egy gyönyörű gólt, ezzel jelentős érdemeket vállalt a továbbjutás kiharcolásában.
A Liverpool a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik, amellyel szemben a BL előző kiírásának nyolcaddöntőjében tizenegyesekkel maradt alul.
