Szoboszlai-show: videón a történelmi BL-meccs, magyar főszereplővel

Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool 4–0-ra legyőzte hazai pályán a Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így az egygólos idegenbeli vereség után megfordította a párharcot, és 4–1-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé. A szerdai, második meccsen az angolok vezető találatát Szoboszlai Dominik lőtte, akit később a csapat szurkolói és az UEFA is megválasztott a mérkőzés legjobbjának.

„Szoboszlai szerezte az első gólt, szerepet játszott a másodikban is, és meghatározó alakja volt a középpályának. Kiemelkedőt nyújtott a labdák leosztásában, a játék összekapcsolásában, a labdaszerzésekben és a lepattanó labdák begyűjtésében” – írta Szoboszlairól az európai szövetség hivatalos honlapja.