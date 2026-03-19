03. 19.
csütörtök
Liverpool Galatasaray Bajnokok Ligája Sallai Roland Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai-show: videón a történelmi BL-meccs, magyar főszereplővel

2026. március 19. 08:25

A magyar válogatott csapatkapitánya gólt lőtt és tizenegyest harcolt ki a Galatasaray elleni párharc visszavágóján. Szoboszlai Dominiket a Liverpool szurkolói és az UEFA illetékesei is megválasztották a mérkőzés legjobbjának.

2026. március 19. 08:25
Mint arról mi is beszámoltunk, a Liverpool 4–0-ra legyőzte hazai pályán a Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, így az egygólos idegenbeli vereség után megfordította a párharcot, és 4–1-es összesítéssel továbbjutott a legjobb nyolc közé. A szerdai, második meccsen az angolok vezető találatát Szoboszlai Dominik lőtte, akit később a csapat szurkolói és az UEFA is megválasztott a mérkőzés legjobbjának.

„Szoboszlai szerezte az első gólt, szerepet játszott a másodikban is, és meghatározó alakja volt a középpályának. Kiemelkedőt nyújtott a labdák leosztásában, a játék összekapcsolásában, a labdaszerzésekben és a lepattanó labdák begyűjtésében” – írta Szoboszlairól az európai szövetség hivatalos honlapja.

A BL egyenes kieséses szakaszában ez volt az első találkozó, amelyen három magyar futballista is kezdőként lépett pályára, mindhárman végig is játszották az összecsapást.

Az eredményközlő portálok közül a

  • Flashscore-nál Szoboszlai 8.9-es, Kerkez Milos 7.2-es, a vendégek részéről Sallai Roland 6-os értékelést kapott, 
  • míg a Sofascore Szoboszlait 9.4-esre, Kerkezt 7.6-osra, Sallait 6.5-ösre pontozta.

A mérkőzés összefoglalója, benne Szoboszlai góljával

 

Szoboszlai a gólja mellett kiharcolt egy tizenegyest is az első félidő végén, még 1–0-s állásnál, de azt Mohamed Szalah kihagyta. Az egyiptomi aztán a második játékrészben javított, előbb gólpasszt adott Hugo Ekitikének, majd ő maga is lőtt egy gyönyörű gólt, ezzel jelentős érdemeket vállalt a továbbjutás kiharcolásában.

A Liverpool a negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germainnel találkozik, amellyel szemben a BL előző kiírásának nyolcaddöntőjében tizenegyesekkel maradt alul.

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

***

ipolypart2
2026. március 19. 08:59
