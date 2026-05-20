Felforgatták az egész várost – ízelítőt kaptunk az angoloktól arról, mire készülnek Budapesten

Tóth Alexék lettek a királycsinálók: megtört az átok, a City betlijével 22 év után ünnepelhet újra bajnoki címet az Arsenal!
A Bournemouth pedig története során először lesz európai kupainduló!
Ezrek ünnepelték Londonban az Arsenal bajnoki címét. Az angol csapat szurkolói az utcákon parédéztak – hasonlóra készülnek Budapesten is, ha jövő héten megnyerik a Bajnokok Ligája döntőjét.
Ezrek tódultak az utcákra kedden este Észak-Londonban, miután az Arsenal 22 év szünet után újra megnyerte az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságot (Premier League) – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
Az Ágyúsok 14. bajnoki trófeája azáltal vált biztossá, hogy legfőbb üldözőjük, a Manchester City csak 1–1-es döntetlent ért el a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya. A londoniak futballistái a klub edzőközpontjában nézték végig a sorsdöntőnek bizonyult meccset, majd a lefújás után – a közösségi oldalakra feltöltött videók alapján – ugráltak és táncoltak örömükben.
A kocsmákból és házakból kiözönlő szurkolók ugyanakkor az Emirates Stadionnál gyülekeztek, petárdákat és görögtüzeket gyújtottak, és a bajnokcsapatot éltették. Az ünneplőkhöz csatlakozott a 90-es években az Arsenalban 221 meccsen szerepelt Ian Wright, akit hangos üdvrivalgással köszöntöttek a rajongók.
Az észak-londoniak vasárnap a Crystal Palace vendégeként zárják a PL-idényt, majd jövő szombaton a Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt vívnak a címvédő francia Paris Saint-Germainnel.
Mint korábbi cikkünkben írtuk, bár a döntőig még sok idő van hátra, az előkészületek már javában zajlanak. A hatóságok is gőzerővel készülnek, erre meg is van minden okuk, miután a párizsiak az elődöntős győzelmüket követően a francia fővárosban randalíroztak. Összesen 127 embert állítottak elő, 11-en pedig megsérültek, közülük egy személy súlyosan. Az intézkedő rendőrök közül 23-an szenvedtek könnyebb sérüléseket. A randalírozók ellen több helyen könnygázt vetettek be. Emlékezetes, hogy a tavalyi BL-győzelmük után a PSG drukkerei Párizsban üzleteket fosztottak ki, ablakokat törtek be és autókat gyújtottak fel, akkor 294 embert állítottak elő.
A világszerte nagy érdeklődésre számot tartó fináléra a csapatok mellett szurkolók tízezrei érkeznek a magyar fővárosba dedikált repülőgépekkel és kereskedelmi járatokkal egyaránt. Nem meglepő módon kimagasló kereslet van május végén a budapesti szállásokra, ennek megfelelően erre a rövid időre az egekbe ugrottak a szállodai, valamint az Airbnb-szállások árai. Egy belvárosi apartmanért akár több millió forintot is elkérnek két éjszakára, de akár egy sokágyas hostelben is elkérnek százezer forintot egy éjszakáért.
„Azt akarom, hogy sok, legalább 200 ezer Arsenal-szurkoló utazzon Budapestre” – üzente korábban az Arsenal-drukkereknek Declan Rice, a londoniak angol válogatott középpályása, aki szerint szükségük lesz a minél nagyobb buzdításra. A Magyarországra érkező angol szurkolón – akik minden bizonnyal nem keveset fognak alkoholizálni – semmi nem fog múlni, pláne a bajnoki cím megnyerésének tudatában.
Nyitókép: Brook Mitchell/AFP