Mennyit tud David Lynchről? Tesztelje!

David Lynch minden bizonnyal a 20. század egyik legnagyobb filmes alakja, összetéveszthetetlen hangúlatú alkotásai még nagyon sokáig velünk maradnak. Szerzőnk, Győrffy Ákos a művész 2025-ös halála után így fogalmazott: „Mintha Lynch egyenesen a tudatalattijából dolgozott volna. Valószínűleg abból is dolgozott. Filmjeiben a legritkább esetben látszik hagyományos értelemben vett narráció vagy történetmesélés, sokkal inkább asszociációs láncokról van szó. Az álomlogika kiismerhetetlen rejtekútjain kóborolt a kamerájával.”