Zöld lámpát kaptak az ukrán agrártermékek Magyarországra – Gulyás Gergely figyelmeztetett a veszélyekre (VIDEÓ)

Megszűnt az ukrán agrártermékek behozatali tilalma – megszólalt a MAGOSZ is
A most hatályát vesztő veszélyhelyzeti rendelet több mint 20 termék behozatalát tiltotta meg Ukrajnából.
A fideszes politikus szerint amikor az EU kényszerítette ránk az ukrán agrártermékeket, komoly válsághelyzettel kellett szembesülnünk.
„A kormány megtehette volna, de elmulasztotta az ukrán gabonaimport tilalmának meghosszabbítását, amely így most szabadon áramolhat hazánkba” – írta legújabb Facebookon közzétett videójához Gulyás Gergely, majd elmondta azt is: a Fidesz-frakció ezért törvényjavaslatot nyújt be a jó minőségű magyar termékek védelmében.
Facebook-kormányzás helyett végre érdemi cselekvést várunk!”
– fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint ebből egyszer már volt baj, amikor az EU kényszerítette ránk az ukrán agrártermékeket, és ezzel komoly válsághelyzetet idézett elő.
Nyitóképen: Vyacheslav Madiyevskyy / NurPhoto / AFP