Ukrán drón hatolt be egy uniós tagállam légterébe, egy román vadászgép lőtte le

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Már a roncsok is megvannak.
Lelőttek egy észt légtérbe behatoló ukrán drónt a Võrtsi-tó felett – idézi Hanno Pevkur észt védelmi miniszter keddi tájékoztatását az ERR.
Az észt védelmi erők kedd délután vészriasztást adott ki, amely egészen délután 12:45-ig érvényben volt.
A drón roncsai a Põltsamaa községhez tartozó Kablaküla falu egyik mező szélén landoltak. A drónt a litvániai Šiauliai légibázison állomásozó román vadászgép lőtte le.
„Előzetes információt kaptunk lett kollégáinktól, és radarunk is észlelte, hogy egy drón halad Dél-Észtország felé. Meghoztuk a szükséges intézkedéseket, és a balti légi rendfenntartó erők egyik vadászgépe lelőtte a drónt” – mondta az észt védelmi miniszter.
Nyitókép: Illusztráció (Fotó: STRINGER / AFP)