Elhunyt a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője

Dr. Linczmayer László közel 34 éven át szolgált a Magyar Rendőrség kötelékében.
Hosszan tartó betegség után elhunyt dr. Linczmayer László rendőr alezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője – közölte Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.
Az alezredes rendvédelmi pályafutását 1992 októberében kezdte a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozóként. Dr. Linczmayer László 2010-től ugyanezen a kapitányságon már osztályvezetői beosztásban dolgozott.
Ezt követően 2016-ban Balatonalmádi, majd 2020-ban a Várpalotai Rendőrkapitányság élére helyezték át.
