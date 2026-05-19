facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
veszprém várpalotai rendőrkapitányság linczmayer lászló rendőrség elhunyt magyar rendőrség

Elhunyt a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője

2026. május 19. 13:44

Dr. Linczmayer László közel 34 éven át szolgált a Magyar Rendőrség kötelékében.

Hosszan tartó betegség után elhunyt dr. Linczmayer László rendőr alezredes, a Várpalotai Rendőrkapitányság vezetője – közölte Facebook-oldalán a Veszprém vármegyei rendőrség.

Az alezredes rendvédelmi pályafutását 1992 októberében kezdte a Balatonfüredi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán nyomozóként. Dr. Linczmayer László 2010-től ugyanezen a kapitányságon már osztályvezetői beosztásban dolgozott.

Ezt követően 2016-ban Balatonalmádi, majd 2020-ban a Várpalotai Rendőrkapitányság élére helyezték át.

