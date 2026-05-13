Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
eötvös loránd tudományegyetem természettudományi kar füzi réka elte ttk hallgatói önkormányzat elte kollégiumi hallgatói önkormányzatának elnök elhunyt elte

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnöke

2026. május 13. 20:34

A fiatal egyetemista mindössze néhány nappal kinevezése után vesztette életét.

2026. május 13. 20:34
null

2026. május 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnöke – tudatta Facebook-oldalán a szervezet.

A fiatal egyetemi közösségvezető mindössze néhány nappal kinevezése után vesztette életét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Füzi Réka 2003-ban született Budapesten, és 2023-ban kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, környezettan szakon. Már első egyetemi éveiben aktív szerepet vállalt a hallgatói közéletben: 2024-ben csatlakozott az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatának munkájához az Ellenőrző Bizottság tagjaként.

2025 márciusában csatlakozott az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Ellenőrző Bizottságához is, amelynek még ugyanabban az évben az elnökévé választották.

Ezen felül az ELTE TTK Környezettudományi Centrum Tanácsának hallgatói delegáltjaként is aktívan tevékenykedett.

2026. május 5-én újabb fontos tisztséget kapott: az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnökévé választották.

Az ELTE Hallgatói Önkormányzata közleményében hangsúlyozta: Füzi Réka személyisége, kitartása és közösség iránti elkötelezettsége példaértékű volt mindazok számára, akik ismerték és együtt dolgoztak vele. Mint írták, munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy alázattal és felelősségtudattal végezte.

Az egyetem hallgatói közössége 2026. május 19-én 12 órakor közös megemlékezést tart a Lágymányosi Campus Gömb Aulájában. A szervezők arra kérik az emlékezőket, hogy virágot vagy üzenetet vigyenek magukkal, ugyanakkor mécsesgyújtásra az épületen belül nem lesz lehetőség.

Nyitókép: Facebook / ELTE Hallgatói Önkormányzat

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2026. május 13. 21:20 Szerkesztve
Azt ígérték, hogy április 12-e után eljön a Paradicsom. Legalább a földi. Arra szavaztak, hogy április 12-e után eljön a Paradicsom. Legalább a földi. Minden emberéletért kár, de különösen kár a jövő letéteményeseiért. Úgy kell kormányozni, hogy érdemes legyen élni - Magyarországon.
Válasz erre
7
0
Ízisz
2026. május 13. 20:48
🧡🇭🇺 Mibe halt bele tragikus hirtelenséggel??? Legyen könnyű neki a főld!!!
Válasz erre
10
1
Bitrex®
2026. május 13. 20:44
A Kossuth-téren bulikázott?
Válasz erre
6
7
shadowstarx
2026. május 13. 20:40
Nyugodjék békében! :( Nagyon kedves embernek tűnt...
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!