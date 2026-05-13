Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia
Hol marad a vízió, és mi lesz a nagy ígéretek teljesítésével? Kovács András írása.
A fiatal egyetemista mindössze néhány nappal kinevezése után vesztette életét.
2026. május 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Füzi Réka, az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnöke – tudatta Facebook-oldalán a szervezet.
A fiatal egyetemi közösségvezető mindössze néhány nappal kinevezése után vesztette életét.
Füzi Réka 2003-ban született Budapesten, és 2023-ban kezdte meg tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, környezettan szakon. Már első egyetemi éveiben aktív szerepet vállalt a hallgatói közéletben: 2024-ben csatlakozott az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatának munkájához az Ellenőrző Bizottság tagjaként.
2025 márciusában csatlakozott az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának Ellenőrző Bizottságához is, amelynek még ugyanabban az évben az elnökévé választották.
Ezen felül az ELTE TTK Környezettudományi Centrum Tanácsának hallgatói delegáltjaként is aktívan tevékenykedett.
2026. május 5-én újabb fontos tisztséget kapott: az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzatának elnökévé választották.
Az ELTE Hallgatói Önkormányzata közleményében hangsúlyozta: Füzi Réka személyisége, kitartása és közösség iránti elkötelezettsége példaértékű volt mindazok számára, akik ismerték és együtt dolgoztak vele. Mint írták, munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy alázattal és felelősségtudattal végezte.
Az egyetem hallgatói közössége 2026. május 19-én 12 órakor közös megemlékezést tart a Lágymányosi Campus Gömb Aulájában. A szervezők arra kérik az emlékezőket, hogy virágot vagy üzenetet vigyenek magukkal, ugyanakkor mécsesgyújtásra az épületen belül nem lesz lehetőség.
Nyitókép: Facebook / ELTE Hallgatói Önkormányzat