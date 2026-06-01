„Minősíthetetlen és elfogadhatatlan” – Máthé Zsuzsa Magyar Péter Sulyok Tamás elleni támadásáról
A helyszínen mondta ki a fideszes képviselő, mit gondol a miniszterelnök fellépéséről Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben.
Reméljük, hogy a Magyar Péter féle „rendszerváltás" nem az akkori szokásokhoz való visszatérést jelenti.
„A jelenlegi magyar miniszterelnök ultimátumot adott a regnáló köztársasági elnöknek, miszerint méltatlan a hivatalára, így hát mondjon le. Mivel ez az általa szabott határidőre nem történt meg, ma »házhoz ment«. Ilyen a legsötétebb időkben történt Magyarországon.
Reméljük, hogy a Magyar Péter féle »rendszerváltás« nem az akkori szokásokhoz való visszatérést jelenti. Ebben az esetben a jogállam hű oltalmazói készüljenek, lesz dolguk bőven!
Egy intézmény tekintélyét az azt betöltő ember jelleme tudja emelni vagy csorbítani. Most mindkettőre példát látunk. Köztársasági elnök úr, Ön példásan áll helyt a hivatala mellett!”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
