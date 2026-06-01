„Itt sokkal nagyobb nevek ellen játszottam, mint a Premier League-ben” – Szoboszlai magyar ikonok ellen harcolt

Az egyetlen liverpooli – Szoboszlai Dominik hatalmas nemzetközi elismerést kapott
A magyar válogatott csapatkapitánya olyan teljesítményt nyújtott az idei szezonban, hogy elképzelhetetlenek nélküle az álomtizenegyek.
Vasárnap rendezték a kispályás amatőr futballtorna országos döntőjét. A gálameccsen Szoboszlai Dominik korábbi magyar válogatott játékosok ellen játszott.
A Szoboszlai Dominik vezette csapat óriási érdeklődés mellett jó hangulatú 4–4-es döntetlent játszott a Dzsudzsák Balázs és más korábbi válogatott játékosok által alkotott együttessel vasárnap, a BudaPart - Kopaszi-gáton rendezett kispályás amatőr futballtorna országos döntőjét megelőző gálameccsen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.
A fináléba a legjobb tizenkét kispályás alakulat került be, a Liverpoollal tavaly angol bajnok, magyar válogatott csapatkapitány gárdája pedig a Dzsudzsák, Juhász Roland, Kabát Péter, Torghelle Sándor alkotta válogatott „All Star-együttessel” mérte össze tudását.
„Imádok focizni, kispályán különösen, mert itt kevesebbet kell futni” – mondta Szoboszlai a gálameccset követően. Aztán felhívták ara a figyelmét, Torghelle úgy fogalmazott, hogy Premier League-szintet ütött meg a meccsük, és arra kérték a Liverpool játékosát, hogy hasonlítsa össze ezt a mérkőzést egy Arsenal elleni rangadóval. Szoboszlai erre humorosan így reagált:
Ez sokkal nehezebb. Itt sokkal nagyobb nevek ellen játszottam, úgyhogy megtiszteltetés volt”
– fogalmazott mosolyogva.
A 25 éves középpályás utána elmondta, hétfőtől már a soron következő két válogatott találkozóra készül, jövő pénteken Finnország, négy nappal később pedig Kazahsztán legjobbjait fogadja a nemzeti csapat a Puskás Arénában, illetve Debrecenben.
„Ez lesz a tavaszi szezon utolsó két összecsapása, szeretnénk úgy lezárni ezt az idényt, ahogy illik” – jelentette ki Szoboszlai.
A Red Bull Four 2 Score a világ legnagyobb amatőr kispályás futballtornája, ennek az országos döntőjét rendezték vasárnap. A tornán 12, négyfős csapat vett részt, a szabályok értelmében kapus nélkül tízperces mérkőzéseket játszottak, amelyek során az első és utolsó 60 másodpercben szerzett gólok duplán számítottak. A bajnok a kanadai világdöntőben képviselheti majd Magyarországot.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA