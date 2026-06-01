„Itt sokkal nagyobb nevek ellen játszottam, mint a Premier League-ben” – Szoboszlai magyar ikonok ellen harcolt

A Szoboszlai Dominik vezette csapat óriási érdeklődés mellett jó hangulatú 4–4-es döntetlent játszott a Dzsudzsák Balázs és más korábbi válogatott játékosok által alkotott együttessel vasárnap, a BudaPart - Kopaszi-gáton rendezett kispályás amatőr futballtorna országos döntőjét megelőző gálameccsen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A fináléba a legjobb tizenkét kispályás alakulat került be, a Liverpoollal tavaly angol bajnok, magyar válogatott csapatkapitány gárdája pedig a Dzsudzsák, Juhász Roland, Kabát Péter, Torghelle Sándor alkotta válogatott „All Star-együttessel” mérte össze tudását.