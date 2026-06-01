Kabát Péter Torghelle Sándor Dzsudzsák Balázs Juhász Roland Szoboszlai Dominik

„Itt sokkal nagyobb nevek ellen játszottam, mint a Premier League-ben” – Szoboszlai magyar ikonok ellen harcolt

2026. június 01. 09:06

Vasárnap rendezték a kispályás amatőr futballtorna országos döntőjét. A gálameccsen Szoboszlai Dominik korábbi magyar válogatott játékosok ellen játszott.

A Szoboszlai Dominik vezette csapat óriási érdeklődés mellett jó hangulatú 4–4-es döntetlent játszott a Dzsudzsák Balázs és más korábbi válogatott játékosok által alkotott együttessel vasárnap, a BudaPart - Kopaszi-gáton rendezett kispályás amatőr futballtorna országos döntőjét megelőző gálameccsen – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Szoboszlai kispályán is megmutatta a tudását
Szoboszlai kispályán is megmutatta a tudását (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

A fináléba a legjobb tizenkét kispályás alakulat került be, a Liverpoollal tavaly angol bajnok, magyar válogatott csapatkapitány gárdája pedig a Dzsudzsák, Juhász Roland, Kabát Péter, Torghelle Sándor alkotta válogatott „All Star-együttessel” mérte össze tudását.

„Imádok focizni, kispályán különösen, mert itt kevesebbet kell futni” – mondta Szoboszlai a gálameccset követően. Aztán felhívták ara a figyelmét, Torghelle úgy fogalmazott, hogy Premier League-szintet ütött meg a meccsük, és arra kérték a Liverpool játékosát, hogy hasonlítsa össze ezt a mérkőzést egy Arsenal elleni rangadóval. Szoboszlai erre humorosan így reagált:

Ez sokkal nehezebb. Itt sokkal nagyobb nevek ellen játszottam, úgyhogy megtiszteltetés volt”

– fogalmazott mosolyogva.

Szoboszlai válogatott meccsekkel zárja az idényét

A 25 éves középpályás utána elmondta, hétfőtől már a soron következő két válogatott találkozóra készül, jövő pénteken Finnország, négy nappal később pedig Kazahsztán legjobbjait fogadja a nemzeti csapat a Puskás Arénában, illetve Debrecenben.

„Ez lesz a tavaszi szezon utolsó két összecsapása, szeretnénk úgy lezárni ezt az idényt, ahogy illik” – jelentette ki Szoboszlai.

A Red Bull Four 2 Score a világ legnagyobb amatőr kispályás futballtornája, ennek az országos döntőjét rendezték vasárnap. A tornán 12, négyfős csapat vett részt, a szabályok értelmében kapus nélkül tízperces mérkőzéseket játszottak, amelyek során az első és utolsó 60 másodpercben szerzett gólok duplán számítottak. A bajnok a kanadai világdöntőben képviselheti majd Magyarországot.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

