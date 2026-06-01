„Minősíthetetlen és elfogadhatatlan” – Máthé Zsuzsa Magyar Péter Sulyok Tamás elleni támadásáról

Magyar Péter és Sulyok Tamás is megérkezett a Sándor-palotába
A köztársasági elnök videóüzenetben jelentette be vasárnap este: hivatalában marad.
A helyszínen mondta ki a fideszes képviselő, mit gondol a miniszterelnök fellépéséről Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben.
Emlékezetes: Magyar Péter miniszterelnök ismételten lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, május 31-i határidőt szabva neki erre.
Sulyok viszont tegnap jelezte: nem fog lemondani.
Ezért Magyar bejelentette, hogy igazságügyi miniszterével „meglátogatják” a köztársasági elnököt hétfő reggel, időközben mindketten meg is érkeztek.
Ezt is ajánljuk a témában
A köztársasági elnök videóüzenetben jelentette be vasárnap este: hivatalában marad.
A Sándor-palota előtt tartózkodik Máthé Zsuzsa fideszes képviselő is, aki rövid videós bejelentkezésében elmondta,
többekkel együtt elfogadhatatlannak tartja a kétharmados többséggel megválasztott magyar miniszterelnök „mind stílusában mind pedig a jogállam teljes semmibe vétele melletti felszólítását”
mely szerint a köztársasági elnök, aki hivatalában van és demokratikus körülmények között tölti be hivatalát, távozzon posztjáról. Most pedig az igazságügyi miniszterrel jön ide, hogy nyomást gyakoroljon a köztársasági elnökre.
Mint fogalmazott, „az ország első polgára elleni nyílt és minősíthetetlen stílusú támadás elfogadhatatlan”, ők pedig arra biztatják Sulyok Tamást, hogy tartson ki.
Nyitókép: Szent István Intézet