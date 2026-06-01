Magyarország Bajnokok Ligája-döntő BL-döntő Budapest Bajnokok Ligája PSG

A franciák üzentek Magyarországnak a Bajnokok Ligája döntője után – még rajzoltak is nekünk

2026. június 01. 07:45

Az ünneplés közben is gondoltak ránk. A francia csapat Budapesten is meg tudta nyerni a Bajnokok Ligáját.

2026. június 01. 07:45
Mint ismert, a francia Paris Saint-Germain diadalmaskodott Budapesten a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntőjében. A párizsiak egymást követő második évben hódították el a serleget, az ünneplésük alatt pedig nem feledkeztek meg köszönetet mondani hazánknak a vendéglátásért.

A francia PSG győzött Budapesten (Fotó: Franck Fife/AFP)

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a közösségi oldalán osztott meg egy képet, amelyen a PSG üzenete látható:

Köszönjük, Budapest!”

– írták a győztesek, akik még egy szívet is rajzoltak nekünk.

LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel 4–3
Budapest, Puskás Aréna. Vezette: Daniel Siebert (Jan Seidel, Rafael Foltyn) – németek
PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos (Zabarnij, a kétszer 15 perces hosszabbítás második félideje előtt), Pacho, Mendes – J. Neves, Vitinha (Beraldo, a kétszer 15 perces hosszabbítás második félideje előtt), Ruiz (Zaire-Emery, 95.) – D. Doué, O. Dembélé (G. Ramos, 90+6.), Kvarachelia (B. Barcola, 83.). Vezetőedző: Luis Enrique.
ARSENAL: Raya – Mosquera (J. Timber, 66.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Rice, Lewis-Skelly (Zubimendi, a kétszer 15 perces hosszabbítás előtt) – Saka (Madueke, 83.), Ödegaard (Gyökeres, 66.), Trossard (G. Martinelli, 83.) – Havertz (Eze, a kétszer 15 perces hosszabbítás előtt). Vezetőedző: Mikel Arteta.
Gólszerző: O. Dembélé (65.), ill. Havertz (6.)

Duplázott a francia csapat

A PSG amellett, hogy megvédte címét a Bajnokok Ligájában, hazája bajnokságát is újra megnyerte: az együttes végül hat ponttal előzte meg a második helyen záró Lenst. A triplázás viszont nem sikerült, ugyanis a Francia Kupában még a legjobb 16 közé sem tudott bejutni, saját pályáján a városi rivális Paris FC búcsúztatta.

A BL-győzelmével egyébként eldőlt, hogy az augusztus 12-i Európai Szuperkupa-mérkőzésen PSG–Aston Villa meccset látunk. A két csapat az előző BL-kiírásban is összecsapott, méghozzá tavaly áprilisban a negyeddöntőben: az első találkozót otthon 3–1-re a PSG nyerte, a visszavágót pedig 3–2-re a Villa.

Az angol gárda az Európa-liga idei fináléjában a német Freiburgot győzte le könnyedén 3–0-ra.

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ergit
2026. június 01. 08:23
Aztán látogassatok vissza többször is, és érezzétek jól magatokat!
andris-923
2026. június 01. 08:15
Egyszer már körbe rajzolták az országunkat Köszönjük nem kérünk többet belőle !
kakukk_madar
2026. június 01. 08:03
A franciáknak mi is rajzolgathatnánk csak nem szívecskéket....
