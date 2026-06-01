Kijött a Tisza pénzügyi beszámolója: feketén-fehéren leírták, ki rakott 100 milliót Magyar Péterék pártjába

Minden évben közzé kell tenni a szervezetek, cégek, pártok pénzügyi beszámolóját: a Tisza Párt most tette közzé a 2025-öst a párt saját honlapján, benne néhány érdekességgel.

Az Orbán-gyűlölő műtrágyakirály, a Horn Gyula alatt milliárdossá vált Bige László és családja például 100 millió forintot adományozott,

de mások is több tízmillió forintokat küldtek Magyar Péternek névvel feltüntetve.