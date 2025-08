Újabb Bige bukkant fel a Tisza Párt körül

Most fia, Bige Dávid is beszállt a kampányba: szerinte nem csodát kell várni, csak olyan piaci környezetet, ahol kiszámítható szabályok és egyenlő feltételek biztosítottak minden szereplő számára. Érdekesség, de testvérét közben Ausztriában, Luxemburgban és Svájcban bejegyzett vállalkozások igazgatójává, vezetőjévé nevezték ki. Az ottani társaságokat az általánosnál jobban védik a cégjogi és más előírások, a köznyelvben ezért nevezik is azokat gyakran offshore-jellegű vállalkozásoknak.

Nyitókép:MTI/Bodnár Boglárka

**