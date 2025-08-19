Ft
08. 19.
kedd
Kovács Gergő Tisza Párt Fekete-Győr András ellenzék visszalépés

Fekete-Győr szintet lépett: szinte már könyörög a Kutyapártnak, hogy ne rontsák a Tisza Párt esélyeit

2025. augusztus 19. 19:58

A Momentum volt elnöke közös „visszalépő turnéra” hívta Kovács Gergőt.

2025. augusztus 19. 19:58
null

Újabb fejezetéhez érkezett az ellenzéki belharc: Fekete-Győr András, a Momentum volt elnöke a Facebookon szinte könyörögve fordult a Kétfarkú Kutya Párthoz, hogy ne induljanak a választáson, mert ezzel – saját bevallása szerint – csak a Fidesz járna jól. A politikus a Magyar Hangban megjelent interjúra reagált, és a Kutyapárt vezetőjét, Kovács Gergőt közös „visszalépő turnéra” hívta, amelynek lényege: 

lépjenek vissza minden választókerületben.

A bejegyzésben Fekete-Győr nyíltan kimondja, hogy szerinte Magyarországon nem működik a demokrácia, és az ellenzék feladata nem az indulás, hanem a „rezsimdöntés” lenne – akár úgy is, hogy bizonyos pártok el sem indulnak a választáson. Ez az üzenet jól mutatja, mennyire kétségbeesett az ellenzék: a választópolgárokat már meg sem próbálják programmal vagy vízióval meggyőzni, 

helyette a visszaléptetésekben és a háttéralkukban látják a siker kulcsát.

Fekete-Győr szavai egyben súlyos beismerést is jelentenek: maga is elismeri, hogy az ellenzék önmagában nem elég erős a kormányváltáshoz. A Momentum volt elnöke odáig megy, hogy a Kutyapárt önfeladását tekintené a 

„legnagyobb középső ujjnak a hatalom arcába”

– vagyis valójában az ellenzéki összefogás teljes kudarcát próbálja eladni forradalmi gesztusként.

Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája

