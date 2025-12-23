Sokan vártak erre a pillanatra: végre rendet tettek a fejekben, ez a közös a baloldali lapokban

Kiderült a szörnyű igazság: felháborító módon tekintenek Magyarországra Brüsszelben
A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűléssorozatának idei utolsó állomása Szeged volt: felszólalt Áder János volt köztársasági elnök is, Orbán Viktort pedig rendhagyó módon nem klasszikus interjúval, hanem a Lázárinfó „kérdezz–felelek” dramaturgiája szerint, Lázár János kérdéseire és a közönség felvetéseire reagálva hallhatta a hallgatóság.
Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzésében nyolc online hírportál, egész pontosan az Index, a 24.hu, az Origo, a HVG, a Mandiner, a Telex, a Pesti Srácok és a 444 tudósításait vették górcső alá.
Az Origo a tudósítást kifejezetten üzenetközpontúan építi fel:
a rendezvény szegedi kontextusa inkább díszlet, a lényeg a mozgósító állítások visszhangozása. Lázár János mondandóját pontokba szedve, kampánytétel-szerűen adja vissza, majd Orbán válaszait ugyanebben a logikában fűzi fel: háború–béke, uniós viták, választási tét, mi történik, ha nem békepárti kormány lesz. A Tisza párt említése is fenyegetés-keretbe kerül, ahol a külpolitikai veszély és a belpolitikai döntés összekapcsolódik. Jellegzetes elem, hogy az egyetlen élesebb közönségkérdést nem pusztán idézi, hanem minősíti is – a kérdezőt provokációs szerepben láttatja. A DPK-k szerepét röviden, legitimáló módon említi, a lezárás pedig inkább „táborerősítő” hangulatot visz a cikkbe – állapította meg a portál.
A nyolc tudósítás közös pontja, hogy mindegyik az est hangsúlyos részeit keresi – csak épp máshol látja őket.
A jobboldali sajtó inkább üzenet- és közösségerősítő keretben mutatja meg Orbán mondatait
(a háború–béke tengely, a választási tét, a tábor stabilitása), míg az ellenzéki sajtó a ritka töréspontokat és a rendezvény kontrollált jellegét emeli ki. A legfontosabb tanulság talán az, hogy ugyanaz a formátum egyszerre tud „közvetlen, néphez lemenő” fórumként és „szűrt, színpadszerű” kommunikációs térként megjelenni – attól függően, melyik szerkesztőség tudósít róla.
A teljes elemzést ide kattintva tudja elolvasni.
