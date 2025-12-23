Sokan vártak erre a pillanatra: végre rendet tettek a fejekben, ez a közös a baloldali lapokban

A Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűléssorozatának idei utolsó állomása Szeged volt: felszólalt Áder János volt köztársasági elnök is, Orbán Viktort pedig rendhagyó módon nem klasszikus interjúval, hanem a Lázárinfó „kérdezz–felelek” dramaturgiája szerint, Lázár János kérdéseire és a közönség felvetéseire reagálva hallhatta a hallgatóság.

Transzparens Újságírásért Alapítvány elemzésében nyolc online hírportál, egész pontosan az Index, a 24.hu, az Origo, a HVG, a Mandiner, a Telex, a Pesti Srácok és a 444 tudósításait vették górcső alá.