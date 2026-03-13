Megírta a Telex a Tisza sajtófőnökének karlendítését, de a fotót kihagyták a cikkből – pedig Tárkányi elismerte valódiságát

Mint ismert, előkerült egy karlendítős fotó Tárkányi Zsoltról, a Tisza Párt sajtófőnökéről és a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltjéről. A Telex úgy számolt be az ügyről, hogy cikkében nem közölte a fényképet, amelynek létezését maga Tárkányi is elismerte.

A portál megkereste az ügyben a Tisza Párt sajtóosztályát. Válaszukban elismerték, hogy a felvételen valóban Tárkányi Zsolt szerepel, aki egy DVSC-meccsre tartó szurkolói vonuláson vett részt Nyíregyházán. A párt szerint azonban a fotó nem a 2010-es évek elején készült, hanem 2006 tavaszán, és a kézmozdulatot félreértelmezik: állításuk szerint az nem náci karlendítés, hanem egy szurkolói rigmus éneklése közben lévő mozdulat.