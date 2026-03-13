tisza párt tárkányi zsolt telex

Megírta a Telex a Tisza sajtófőnökének karlendítését, de a fotót kihagyták a cikkből – pedig Tárkányi elismerte valódiságát

2026. március 13. 19:12

”Véletlenül” kihagyták a lényeget.

Mint ismert, előkerült egy karlendítős fotó Tárkányi Zsoltról, a Tisza Párt sajtófőnökéről és a Hajdú-Bihar megye 1-es számú választókerületének tiszás jelöltjéről. A Telex úgy számolt be az ügyről, hogy cikkében nem közölte a fényképet, amelynek létezését maga Tárkányi is elismerte.

A portál megkereste az ügyben a Tisza Párt sajtóosztályát. Válaszukban elismerték, hogy a felvételen valóban Tárkányi Zsolt szerepel, aki egy DVSC-meccsre tartó szurkolói vonuláson vett részt Nyíregyházán. A párt szerint azonban a fotó nem a 2010-es évek elején készült, hanem 2006 tavaszán, és a kézmozdulatot félreértelmezik: állításuk szerint az nem náci karlendítés, hanem egy szurkolói rigmus éneklése közben lévő mozdulat.

A Tisza Párt közlése szerint a fotó egy, a debreceni csapatot éltető dal éneklésekor készült. A párt hangsúlyozta: Tárkányi Zsolttól „a lehető legtávolabb állnak a szélsőséges eszmék”, és remélik, hogy a Loki szurkolóit sem vádolja senki hasonlóval.

Nyitókép: Hetek

 

bekeev-2025
2026. március 13. 20:35
Szerintembekeev-2025 2026. március 13. 20:25 Miből következtetsz te idegességre? Odaírtam szép nyugodtan, azt ami van. Ez van. ideges te vagy, mert odaírtam. Idegesek ti vagytok balfasz, a bukás szelétől megcsapva, hogy már gyilkolni, tömeggyilkolni is akartok. Az nem a győzelem reményeseinek nyugalma. Na, megint káromkodik ez az ideges.
dryanflowd-
2026. március 13. 20:34
"Mint ismert, előkerült egy karlendítős fotó – ti. hogy »megölte volna az anyját« – legalábbis 'belső feljegyzés' alapján (még csak a szeme se rebbent) img.index.hu/imgfrm/9/7/2/1/THM_0002889721.jpg
GrumpyGerald
2026. március 13. 20:23 Szerkesztve
Na jó, az újbaloldalon az, hogy náci belefér, de azért az a focimánia már nagyon réákciós csökevény, múltszázadi maradvány, orbanista-gyanús elem...
bekeev-2025
2026. március 13. 20:13
Szerintembekeev-2025 2026. március 13. 19:50 • Szerkesztve Hát persze, hogy hazudoznod, terelned kell, elvégre tiszaros vagy és az a parancs. Azt parancsolta hogy hazudozzatok, a kizárólag csak hazudozó tiszafostos. Fú de ideges ez az elmebeteg.
