Történt ugyanis, hogy a »szörnyű diktátor«, Orbán Viktor leváltása után az új Tisza-kormány azonnal megmutatta, milyen is a mintadiplomácia. Magyar (mások) Péter első dolga volt nagyvonalúan elengedni azt a vétót, amellyel a korábbi vezetés makacsul megakadályozta, hogy a magyar adófizetők állják az ukrajnai háború cechjét. Az új éra beköszöntött: végre mi is beszállhatunk a többi uniós kormány korábbi fegyvervásárlásainak visszamenőleges finanszírozásába az új védelmi alapból.

És itt jön a brüsszeli pénzeket »hazahozó« kormány igazi mesterhúzása, a nettó matematikai bűvészet. A maximális összeg, amit Magyarországnak így fegyverekre kell kicsengetnie, nem kevesebb, mint 16,2 milliárd euró – vagyis szép kerekítéssel 5734 milliárd forint. Kapaszkodjanak meg: ez a csillagászati összeg szinte fillérre pontosan megegyezik azzal a forrással, aminek a hazahozatalát Magyar Péter akkora csinnadrattával bejelentette.

A pénz tehát megjött, csak éppen a kanyarban már fordult is Kelet felé. Persze a történet itt még nem ér véget, Brüsszelben sem ma jöttek le a falvédőről. Ezek után senki ne lepődjön meg, ha az Európai Bizottság hirtelen újabb, időben és tartalomban is teljesen teljesíthetetlen szupermérföldköveket húz elő a kalapból szerencsétlen új csatlósa számára.