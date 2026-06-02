Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A pénz tehát megjött, csak éppen a kanyarban már fordult is Kelet felé.
„Zéró végösszegű játszma: így hozta haza Magyar Péter az uniós milliárdokat – egyenesen Ukrajnának.
Ha valaki eddig azt hitte, hogy a brüsszeli politika bonyolult, az sürgősen kövesse meg magát. A minden globalisták házi füzete, a Politico ugyanis fellebbentette a fátylat a zseniális új magyar kormányzati stratégiáról.
A recept egyszerű: harcolj ki kemény munkával eurómilliárdokat Brüsszelből, majd egy elegáns mozdulattal utaltasd is át az egészet Kijevnek. Zéró végösszegű játszma, a javából!
Történt ugyanis, hogy a »szörnyű diktátor«, Orbán Viktor leváltása után az új Tisza-kormány azonnal megmutatta, milyen is a mintadiplomácia. Magyar (mások) Péter első dolga volt nagyvonalúan elengedni azt a vétót, amellyel a korábbi vezetés makacsul megakadályozta, hogy a magyar adófizetők állják az ukrajnai háború cechjét. Az új éra beköszöntött: végre mi is beszállhatunk a többi uniós kormány korábbi fegyvervásárlásainak visszamenőleges finanszírozásába az új védelmi alapból.
És itt jön a brüsszeli pénzeket »hazahozó« kormány igazi mesterhúzása, a nettó matematikai bűvészet. A maximális összeg, amit Magyarországnak így fegyverekre kell kicsengetnie, nem kevesebb, mint 16,2 milliárd euró – vagyis szép kerekítéssel 5734 milliárd forint. Kapaszkodjanak meg: ez a csillagászati összeg szinte fillérre pontosan megegyezik azzal a forrással, aminek a hazahozatalát Magyar Péter akkora csinnadrattával bejelentette.
A pénz tehát megjött, csak éppen a kanyarban már fordult is Kelet felé. Persze a történet itt még nem ér véget, Brüsszelben sem ma jöttek le a falvédőről. Ezek után senki ne lepődjön meg, ha az Európai Bizottság hirtelen újabb, időben és tartalomban is teljesen teljesíthetetlen szupermérföldköveket húz elő a kalapból szerencsétlen új csatlósa számára.
Miért is ne tenné?
Ezzel a gáláns húzással a Bizottság mossa kezeit: a felelősség alól kibújtak, a beígért pénzt pedig úgysem kell kifizetniük. Elvégre ami járt volna, az már rég Ukrajnában van.”
