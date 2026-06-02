Kezd kirajzolódni: három miniszter elmondta, mi is az uniós pénzek valódi ára

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
A valódi ár több tényezőből áll össze. Kapitány, Kármán és Vitézy miniszterek egy kormányzati háttérbeszélgetésen a megállapodás részét képező részletekről is beszéltek.
Az uniós pénzek valódi ára nem az a pár jogias formula volt, amiben a magyar kormány és a Bizottság álláspontja különbözött a 27 szupermérföldkő kapcsán – vélekedett Kohán Mátyás, a Mandiner munkatársa, aki közösségi oldalán vezette le, mibe is kerül igazán az EU-s források hazahozatala.
„Teljesen őszintén: kit zavar, hogy az Integritás Hatóság AI-eszköze milyen adatbázisokhoz fér hozzá, vagy hogy az ARACHNE rendszer hogyan működik? Ezekben a régi kormány is nyitott volt jóformán minden érdemleges igényre.
A valódi ár olyan dolgokból áll össze, amiről ma Kapitány, Kármán és Vitézy miniszterek a kormányzati háttérbeszélgetésen a baráti sajtónak beszéltek, elismerve, hogy ezek is a megállapodás részét képezték„
– fogalmazott az újságíró.
Mint írta:
Ezek a dolgok azok, amikre egy Orbán-kormány az életben nem mondott volna igent, egyetemben
a migrációs paktum elfogadásával (nem, komoly migrációs nyomás esetén nem lehet kibújni alóla „technikai segítségnyújtással“), a gyermekvédelmi törvény kiherélésével, meg még azzal a pár rezsinyalánksággal, ami akkor fog kiderülni, amikor a 1,5 milliárd eurós áramhálózat-fejlesztési eszközhöz előírt „reformokat“ nyilvánosságra hozzák az új helyreállítási terv részeként.
Leszögezte, a Tisza tárgyalásai arra voltak jók, hogy a különadók kivezetését meg a nyugdíjreformot egy kicsit el lehessen halasztani a Bizottság által kért azonnali hatályhoz képest.
Ezek itt bizony politikai feltételek, amiknek semmilyen korrupcióhoz nincsen semmi közük, és Orbán nem fogadta őket el.
Ezt csak azoknak jelzem, akik abban a mesében élnek, hogy a kékszemű Bizottságot csak „az ipari méretű orbáni korrupció“ leállítása érdekelte, ARACHNE rendszerrel meg Integritás Hatósággal – írta Kohán Mátyás, aki azt a Portfolio cikket is megosztotta, melyből egyértelműen kiderül, hogy Kapitány István, Kármán András és Vitézy Dávid is részt vett azon a mai kormányzati háttérbeszélgetésen, ahol a felszabaduló uniós források felhasználásáról tudhattunk meg részleteket.
A cikk szerint
az egyeztetéseken a 2022 óta ismert szupermérföldkövek és a kondicionális eljárás feltételei voltak teljes mértékében irányadók.
Olyannyira, hogy az uniós pénzek visszaszerzésére már volt egy sor korábban kidolgozott javaslat is, amelyeket azonban az előző kormány valamilyen okból végül nem illesztett be a magyar jogrendbe.
Kitértek többek közt arra, hogy a kiskereskedelmi különadóban lesz változás, ami a hazai és a külföldi szereplők szempontjából a versenysemlegesség megteremtését szolgálja, de a cikkből az is kiderül, hogy
a nyugdíjreform esetében egy új, a költségvetés fenntarthatóságát segítő menetrendet határoznak meg 5-7 éves időtávra,
míg az adórendszer egyszerűsítésénél is meghatároznak egy időhorizontot az egyes adónemek kivezetésére.
Nyitókép: Facebook