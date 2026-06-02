Eleget tett a tiszás képviselő kérésének a fideszes polgármester – ezt várja a lakók érdekében

Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy Szabó Alexandra, a Tisza párt parlamenti képviselője arra kérte, hogy a vele és férjével kapcsolatban megjelent tartalmakat törölje a Facebookról, mert állítása szerint a kerületvezető rágalmakat vagy valótlan állításokat fogalmazott meg a bejegyzésekben.

Ennek a kérésnek hétfőn eleget is tett, mivel a tiszás politikus egyértelművé tette, hogy csak abban az esetben hajlandó együttműködni az önkormányzattal a XVI. kerületben lakók érdekében, ha ez megtörténik, ezért azt az egyetlen posztot, amit a kampányidőszak alatt Szabóról és a férjéről írt, eltávolította az oldaláról.