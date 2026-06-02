Eleget tett a tiszás képviselő kérésének a fideszes polgármester – ezt várja a lakók érdekében

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere eredményes munkát kívánt Szabó Alexandrának.
Kovács Péter, a XVI. kerület fideszes polgármestere közösségi oldalán arról írt, hogy Szabó Alexandra, a Tisza párt parlamenti képviselője arra kérte, hogy a vele és férjével kapcsolatban megjelent tartalmakat törölje a Facebookról, mert állítása szerint a kerületvezető rágalmakat vagy valótlan állításokat fogalmazott meg a bejegyzésekben.
Ennek a kérésnek hétfőn eleget is tett, mivel a tiszás politikus egyértelművé tette, hogy csak abban az esetben hajlandó együttműködni az önkormányzattal a XVI. kerületben lakók érdekében, ha ez megtörténik, ezért azt az egyetlen posztot, amit a kampányidőszak alatt Szabóról és a férjéről írt, eltávolította az oldaláról.
Kovács arra is kitért, hogy meggyőződése, hogy sem valótlanságot, sem rágalmat nem fogalmazott meg sem Szabó Alexandrával, sem a férjével kapcsolatban. Mindössze egy, a HírTV Célpont című műsorában megjelent videóra hívta fel az érdeklődők figyelmét. A polgármester álláspontját az is alátámasztja, hogy sem a Facebook-posztjával kapcsolatban, sem a HírTV műsorával kapcsolatban nem kért se képviselő asszony, se férje helyreigazítást. Sőt, kérés ellenére sem árulta el, hogy mely mondatokat, állításokat sérelmezte.
A kerületvezető megjegyezte, hogy
ezzel szemben nem kérte cserébe azt, hogy Szabó Alexandra törölje a személyét érintő dehonesztáló posztjait. megjegyzéseket.
Majd felsorolta, hogy milyen kérésekkel fordult a tiszás politikushoz, akinél reményei szerint „elhárult minden akadály az önkormányzattal való együttműködés útjából és most már a munkájára tud összpontosítani”.
Többek között azt kérte Szabó Alexandrától, hogy érje el, hogy állandó, az állam által finanszírozott orvosi ügyelet legyen Jókai utcai Szakrendelő épületében, illetve nyissák újra az árpádföldi postát.
Kovács Péter posztját azzal zárta, hogy bizakodva néz a jövőbe, és bízik Szabó Alexandra munkájában. „Mint neki is elmondtam, voltam parlamenti képviselő én is kétharmados frakcióban, tudom milyen nehéz munka vár rá. Bölcs döntéseket és a XVI. kerületben élők érdekében végzett hatékony munkát kívánok neki” – húzta alá a kerület polgármestere.
