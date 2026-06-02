Hajszálon múlt a tragédia: rendőrségi jet-ski és motorcsónak ütközött Bajánál

A helyiek és s szemtanúk állítása szerint a rendőrök a pünkösdi kánikulát kihasználva a vízen „szórakoztak” és versenyeztek egymással. Információk szerint olyan manővereket végeztek, amelyek során egymás előtt keresztbe haladva hullámokat keltettek, hogy megbillentsék a másik járművet. Feltételezések szerint egy ilyen helyzet vezethetett a balesethez, amikor a nagy sebességgel haladó motorcsónak már nem tudta elkerülni a jet-skit. Az ütközés után a csónak is mozgásképtelenné válhatott, ami késleltethette a mentést.

Egy nyugalmazott vízirendőr a Blikknek kiemelte, hogy a vízen is ugyanolyan szigorú szabályok (például sebességhatár, menetirány) érvényesek, mint a közúton. Hozzátette, a szándékos hullámkeltés pedig szigorúan tilos, mert irányíthatatlanná teszi a járműveket – írja a lap.

A Blikk azt írja, hogy a rendőrség nem nyilatkozhat, az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség rendelt el nyomozást bűncselekmény – vízi közlekedés veszélyeztetése – gyanúja miatt. Az incidensben érintett rendőrök kishajó-vezetői engedélyét ideiglenesen már bevonták.