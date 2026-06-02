központi nyomozó főügyészség dunai vízirendészeti rendőrkapitányság jet ski rendőr

Hajszálon múlt a tragédia: rendőrségi jet-ski és motorcsónak ütközött Bajánál

2026. június 02. 07:28

A jet-skit vezető fiatal rendőr a beszámolók szerint rövid időre elvesztette az eszméletét.

Összeütközött a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság két szolgálati járműve – egy jet-ski és egy motorcsónak – a Duna bajai szakaszán, a Kádár-sziget közelében. Mindkét járművet szolgálatban lévő rendőr vezette – írja az Index a Blikk nyomán.

Az ütközés következtében a jet-skit vezető fiatal rendőr a vízbe esett, és a beszámolók szerint rövid időre elvesztette az eszméletét. A mentőmellényének köszönhetően maradt a felszínen, és 18 folyamkilométert sodródott a Dunán, mire kimentették.

A fiatal rendőr később arról számolt be, hogy a motorcsónak hatalmas sebességgel pörgő hajócsavarja centikkel a feje mellett zúgott el.

A helyiek és s szemtanúk állítása szerint a rendőrök a pünkösdi kánikulát kihasználva a vízen „szórakoztak” és versenyeztek egymással. Információk szerint olyan manővereket végeztek, amelyek során egymás előtt keresztbe haladva hullámokat keltettek, hogy megbillentsék a másik járművet. Feltételezések szerint egy ilyen helyzet vezethetett a balesethez, amikor a nagy sebességgel haladó motorcsónak már nem tudta elkerülni a jet-skit. Az ütközés után a csónak is mozgásképtelenné válhatott, ami késleltethette a mentést.

Egy nyugalmazott vízirendőr a Blikknek kiemelte, hogy a vízen is ugyanolyan szigorú szabályok (például sebességhatár, menetirány) érvényesek, mint a közúton. Hozzátette, a szándékos hullámkeltés pedig szigorúan tilos, mert irányíthatatlanná teszi a járműveket – írja a lap.

A Blikk azt írja, hogy a rendőrség nem nyilatkozhat, az ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség rendelt el nyomozást bűncselekmény – vízi közlekedés veszélyeztetése – gyanúja miatt. Az incidensben érintett rendőrök kishajó-vezetői engedélyét ideiglenesen már bevonták.

Nyitóképünk illusztráció, forrás: PoliceHungary/YouTube

 

hümm
2026. június 02. 08:12
És 18 km alatt nem tudott 200 métert úszni oldalra a partig. Hihető...
gullwing
2026. június 02. 08:02
szilvarozsa 2026. június 02. 08:00 Ez már a tiszás rendőrség A Dunán...🤣🤣🤣🤣 árad a tiszaszar...
La Piovra
2026. június 02. 08:02 Szerkesztve
Csak a vízi rendőrök nem nyilatkozhatnak? A szárazföldi Szabó Bence patkányoknak szabad, sőt előléptetés jár érte.
szilvarozsa
2026. június 02. 08:00
Ez már a tiszás rendőrség.
