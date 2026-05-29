05. 29.
péntek
nyomozó főügyészség központi nyomozó főügyészség készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda jeney áron fürcht pál vokó annamária MNB Matolcsy Görgy

MNB-ügy: közel száz ember van a hatóságok látókörében, már több mint 91 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le

2026. május 29. 11:48

Több mint 91,8 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le eddig az MNB-ügy nyomozásában, amelyet az ügyészség vezetője pályafutása legnagyobb volumenű ügyének nevezett. A hatóságok jelenleg 97 személyt, 36 céget és 11 magántőkealapot vizsgálnak.

Rimóczi Norbert

A magyar kriminalisztika egyik legnagyobb volumenű ügyének nevezte az úgynevezett MNB-ügyet a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője azon a pénteki háttérbeszélgetésen, amelyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Központi Nyomozó Főügyészség szervezett az ügy aktuális állásáról. A hatóságok közlése szerint eddig több mint 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, miközben a pénzmosási szálon már 97 személy, 36 gazdasági társaság és 11 magántőkealap került a nyomozók látókörébe.

Az MNB-ügyben a rendvédelmi szervek összehangolt akció keretében járnak el - Forrás: Donka Ferenc/MTI
A háttérbeszélgetésen a rendőrség részéről Jeney Áron dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint Kiss István Zoltán, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályának vezetője vett részt. Az ügyészséget dr. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője, valamint dr. Vokó Annamária osztályvezető ügyész, az MNB-ügyre létrehozott ügyészi csoport vezetője képviselte.

Közel száz ember a látókörben

A hatóságok tájékoztatása szerint az MNB-ügyként ismertté vált nyomozások több bűncselekményi szálon futnak, köztük hűtlen kezelés és pénzmosás miatt. A pénzmosási ügyben eddig 91 milliárd 830 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat.

A nyomozók jelenleg 97 személyt, 36 gazdasági társaságot és 11 magántőkealapot vizsgálnak. Elhangzott, hogy akad olyan cég, amelyhez önmagában 117 bankszámla kapcsolódik. A hatóságok hangsúlyozták: az eddig látókörbe került személyek között nincs olyan, aki mentelmi joggal rendelkezne.

Dr. Vokó Annamária elmondta, hogy csütörtökön és szerdán több helyszínen hajtottak végre lefoglalásokat. Összesen 17 jogi személy esetében foglaltak le papíralapú és elektronikus dokumentumokat. Az ügyészi csoport vezetője szerint a begyűjtött elektronikus adatmennyiség meghaladja a tíz terabájtot, ami önmagában is jól mutatja az ügy méretét és összetettségét.

„Az életemben ez a legnagyobb ügy”

A lefoglalt dokumentumok mennyisége miatt a nyomozásba további szervezeteket is bevontak. Dr. Fürcht Pál közölte, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakemberei is részt vesznek a munkában. A főügyész hangsúlyozta: 

Amilyen eszköz létezik, azt be fogjuk vetni az ügyben. Az én életemben – volumenét tekintve – ez a legnagyobb ügy.”

A nyomozás előrehaladását szerinte jelentősen segíti az új büntetőeljárási törvény terhelti együttműködésre vonatkozó szabályozása is. Mint fogalmazott: 

"A választások óta meglepő számunkra, hogy nagyon sok pentitó jelentkezik."

Az egyik legtöbbször felmerülő kérdés az volt, hogy miért nem történt még látványos kényszerintézkedés vagy gyanúsítotti kihallgatás az ügyben. Dr. Fürcht Pál szerint ennek elsősorban nyomozástaktikai okai vannak - mint mondta, "az elkapkodott csapás könnyen félrecsúszik".

A főügyész elmagyarázta: amennyiben valakit meggyanúsítanak, a törvény alapján bizonyos adatokat és iratokat át kell adni számára. Emiatt a hatóságoknak érdekük, hogy a gyanúsítás előtt a lehető legtöbb bizonyítékot megszerezzék, csökkentve annak esélyét, hogy később dokumentumok vagy egyéb bizonyítékok eltűnjenek.

Nem érkezett politikai nyomás

A háttérbeszélgetés egyik legfontosabb kérdése arra vonatkozott, érte-e bármilyen politikai nyomás a nyomozóhatóságokat az ügy során a Fidesz kormányzat vagy annak csatolt részei felől. Erre mind Jeney Áron, mind dr. Fürcht Pál egyértelmű választ adott.

Kijelentették, hogy az MNB-ügyként ismert nyomozások során semmilye kormányzati ráhatás, korrupciós kísérlet, hátráltatási szándék vagy bármilyen más befolyásolási próbálkozás sem a Fidesz-kormányzat, sem állami tisztviselők, politikusok vagy háttéremberek részéről nem történt.

Megváltozott a tanúk hozzáállása

Arra a kérdésre, hogy a választások után változott-e valami a nyomozások környezetében, a főügyész úgy fogalmazott: bizonyos ügyekben érzékelhető változás következett be a tanúk együttműködésében.

Mint mondta, csökkent a „nem tudom”, „nem emlékszem” típusú vallomások száma, miközben nőtt azoké, akik részletesebb információkat osztanak meg a hatóságokkal.

A nyomozóhatóságok szerint ugyanakkor az ügy még mindig rendkívül összetett, a lefoglalt dokumentumok és adatok feldolgozása hosszú időt vehet igénybe. A pénteki tájékoztatón elhangzottak alapján azonban az MNB-ügy vizsgálata továbbra is teljes erővel zajlik, és a hatóságok minden rendelkezésükre álló eszközt be kívánnak vetni a tényállás feltárása érdekében.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
20260412
•••
2026. május 29. 15:22 Szerkesztve
A nyomozás a FIDESZ -kormány alatt kezdődött már meglehetősen régen. A nyomozóhatóság eledig - ahogy a többi ügyben sem- nem igazán csipkedte magát. Mostanra minden ügyben megtáltosodtak. Á, biztos nincs összefüggés, hogy a választások előtt ment a mantra, hogy a kormány el akarja tusolni az ügyeket, bezzeg most az új kormány rögtön kiderítette az ügyeket, sőt már az ítéletet is meghozta és az összes bűnöst börtönbe zárta. Itt gyakorlatilag minden fronton beépített emberek szabotálták a dolgokat, a minél rosszabb, annál jobb elvét követve. A megvilágosodott tanúk is olyanok, mint a Balásy.
redl1986
2026. május 29. 14:43
survivor 12:02 Dehogy bosszú, csupán a polgári értékek számonkérése. Tudod, hogy azon pénzen hány békemenetet lehetett volna szervezni nektek, hány stadiont épiteni, stb. .....? Na, ugye.
pollip
2026. május 29. 13:41
Meg kell dolgozni azért, hogy maradhassanak a pozíciójukban.
konyvtaros-0
2026. május 29. 12:59
Egyetlen 1 ft-t nem foglaltak le..vegrehajtas ala vontak. Nagyon nem ugyanaz.es ilyen tudatlan “ujsagirok” osztjak az eszt.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!