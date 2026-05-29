MNB-ügy: közel száz ember van a hatóságok látókörében, már több mint 91 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le

A magyar kriminalisztika egyik legnagyobb volumenű ügyének nevezte az úgynevezett MNB-ügyet a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője azon a pénteki háttérbeszélgetésen, amelyet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és a Központi Nyomozó Főügyészség szervezett az ügy aktuális állásáról. A hatóságok közlése szerint eddig több mint 91,8 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, miközben a pénzmosási szálon már 97 személy, 36 gazdasági társaság és 11 magántőkealap került a nyomozók látókörébe.

Az MNB-ügyben a rendvédelmi szervek összehangolt akció keretében járnak el - Forrás: Donka Ferenc/MTI

A háttérbeszélgetésen a rendőrség részéről Jeney Áron dandártábornok, a KR NNI igazgatója, valamint Kiss István Zoltán, a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Kiemelt Ügyek Osztályának vezetője vett részt. Az ügyészséget dr. Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője, valamint dr. Vokó Annamária osztályvezető ügyész, az MNB-ügyre létrehozott ügyészi csoport vezetője képviselte.