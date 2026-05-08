Ft
Ft
21°C
10°C
Ft
Ft
21°C
10°C
05. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány varga mihály nemzeti bank mnb devizatartalék

Történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka

2026. május 08. 17:40

Rekordot döntött a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank, ami jó hír az új kormánynak is.

2026. május 08. 17:40
null

Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka: a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege április végére meghaladta a 60 milliárd eurót (mintegy 24 ezermilliárd forint). Az MNB péntek reggel közzétett előzetes adatai szerint a tartalékállomány egyetlen hónap alatt mintegy 2 milliárd euróval (nagyjából 790 milliárd forint) nőtt, miközben éves összevetésben már több mint 14 milliárd eurós bővülés látszik. Ez minden korábbinál magasabb szint a magyar jegybank történetében – írja a Világgazdaság

A mostani emelkedés mögött több tényező áll: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • az egyik legfontosabb az év eleji devizakötvény-kibocsátás volt, amikor az Államadósság Kezelő Központ jelentős mennyiségű külföldi forrást vont be a piacról; 
  • emellett az arany világpiaci árának korábbi emelkedése is számottevően növelte a jegybank aranytartalékának értékét még akkor is, ha áprilisban már kisebb korrekció látszott az arany árfolyamában.

Noha formálisan az állam működése független a jegybanktól, a tartalékok növekedése pénzügyi stabilitási szempontból kiemelten fontos Magyarország és az új kormány számára.

A magas devizatartalék javítja az ország külső finanszírozási megítélését, erősíti a befektetői bizalmat, és nagyobb mozgásteret biztosít a jegybanknak egy esetleges piaci sokk vagy forintgyengülés kezelésére.

Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is jelentős geopolitikai és kamatkörnyezeti bizonytalanságok terhelik.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mindenOK
2026. május 08. 19:18
pedig a kúrmánypropaganda cselédsajtó lásd hvg, 24.hu, telex stb már zengi h milyen szörnyű a helyzet.................... megszorítások kellenek................................ ha az igaz hazaszeretők nem úgyanebben az üstben lennének most hátradőlnék és innék 1 kv t..........................
Válasz erre
0
0
mihint
2026. május 08. 18:59
Nem lesz könnyű a druszám kezéből kicsavarni azt, amit. Nagy oka volt VM megbizatásának.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. május 08. 18:53
Na ezt fogják elfogyasztani a tiszások a hátukon cipelt libsi csürhével.
Válasz erre
3
0
csulak
2026. május 08. 18:41
Orban egy jo labon levo orszagot es gazdasagot ad at Poloskanak ! Ev vegere a 110 tonna aranynak a toredeke lesz a kincstarba es semmi se fog epulni !
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!