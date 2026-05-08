Rekordot döntött a Varga Mihály vezette Magyar Nemzeti Bank, ami jó hír az új kormánynak is.
Új történelmi csúcsra emelkedett Magyarország devizatartaléka: a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartalékainak összege április végére meghaladta a 60 milliárd eurót (mintegy 24 ezermilliárd forint). Az MNB péntek reggel közzétett előzetes adatai szerint a tartalékállomány egyetlen hónap alatt mintegy 2 milliárd euróval (nagyjából 790 milliárd forint) nőtt, miközben éves összevetésben már több mint 14 milliárd eurós bővülés látszik. Ez minden korábbinál magasabb szint a magyar jegybank történetében – írja a Világgazdaság.
A mostani emelkedés mögött több tényező áll:
Noha formálisan az állam működése független a jegybanktól, a tartalékok növekedése pénzügyi stabilitási szempontból kiemelten fontos Magyarország és az új kormány számára.
A magas devizatartalék javítja az ország külső finanszírozási megítélését, erősíti a befektetői bizalmat, és nagyobb mozgásteret biztosít a jegybanknak egy esetleges piaci sokk vagy forintgyengülés kezelésére.
Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is jelentős geopolitikai és kamatkörnyezeti bizonytalanságok terhelik.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás