Magyar Péter továbbra is a legnagyobb influenszer – legalábbis miniszterelnökként is úgy viselkedik

NoÁr megtörte a csendet és mindenkit megnyugtatott: a héten már elmegy pszichológushoz
Ismert, a színész mentális és fizika állapotára hivatkozva nemrég bejelentette: távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából.
Mi szüksége egyáltalán a nyaralásáról hazatérő barátnőjét a reptéren csokorral és rajongókkal váró kormányfőnek a klasszikus médiára? Jó kérdés. Egyelőre nem sok.
„Micsoda közös harc volt ez, barátom!” – üzente meghatottan Facebook-oldalán Molnár Áron színész-aktivista Nagy Ervin színművésznek, aki április 12-én a Tisza Párt színeiben egyéni mandátumot szerzett. Később államtitkári széket kapott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál, közvetlen főnöke Tarr Zoltán, a Tisza egyik „veterán” politikusa lett. Molnár már az előző választás előtt is beszállt az ellenzéki kampányba, ezúttal pedig rátett még egy lapáttal, s ott volt az első sorban.
Molnár Áron és noÁr nevű mozgalma egy digitális hadtest oszlopos tagjaként agitált a Tisza Párt választási győzelméért, hevesen bírálva az előző adminisztrációt. Tagjai ennek a csapatnak nyilván azok is, akik a kegyelmi botrány nyomán nagy tüntetést szerveztek a Hősök terére; továbbá Dave, akinek van egy „világa”;
a Hit Gyülekezetéből kiugrott Pajor Tamás vagy épp Juhász Péter Juhi, a Zsolti bácsizás néven ismert lejáratókampány egyik figurája. És még sokan mások.
Molnár – ha jól értjük – épp felfüggesztette mozgalombeli és a Loupe Színházi Társulásnál folytatott ténykedését „egészségi és mentális állapota megőrzése érdekében”, mondván, az „elmúlt évek rendkívül intenzív szakmai és közéleti terhelése, valamint a folyamatos fizikai és lelki igénybevétel következtében” számára most elengedhetetlenné vált a pihenés és a regeneráció. A többiek a választás után sem teszik le a lantot.
Kapcsolódó vélemény
Lehet, hogy a nyilastempó tényleg rámegy az ember – amúgy is instabil – mentális állapotára.
Ezt is ajánljuk a témában
Ismert, a színész mentális és fizika állapotára hivatkozva nemrég bejelentette: távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából.
Ugyancsak pörögnek az eddig ellenzéki orgánumok, nem győznek drukkolni a felálló kormánynak. E médiumok egy része politikusokat delegál a hatalomba: a 24.hu főmunkatársa például sportállamtitkár lett, az RTL „adja” a Tisza-frakció szóvivőjét, plusz két kormányszóvivőt, s akad egykori RTL-es a parlamenti képviselők között is. A harmadik frakciószóvivő pedig az ATV-től érkezik.
Mindez nyilván árnyalja a függetlenség és az objektivitás jelszavaival kérkedő sajtó öndefinícióját,
amit a médiafogyasztási trendek mentén kiegészíthetünk a már említett influenszerekkel. Persze a fogadkozások ott vannak – elég csak ismét Molnár bejegyzését citálni: „úgyis tudod, mindenki tudja, de ha valamivel nem értek egyet, ha valami nem jó irányba megy szerintem, jelezni fogom”. Nyilván lesz is pár efféle jelzés, de azért aligha ez lesz a jellemző.
Ennyit tehát a formálódó Tisza-kormány nyilvánosságbeli támasztékáról. Korántsem elhanyagolható. Érdemes megjegyezni, hogy
Magyar Péter továbbra is a legnagyobb influenszer, legalábbis miniszterelnökként is úgy viselkedik:
élőben közvetítette saját felületein a múlt heti lengyelországi és ausztriai diplomáciai látogatásait, volt vonatozás is Vitézy Dávid megjegyzéseivel, Karmelita-bejárás Havasi Bertalannal vívott csörtével és a múlt hét elején kormányülés utáni, többórás tájékoztató. Mi szüksége tehát egyáltalán a nyaralásáról hazatérő barátnőjét a reptéren csokorral és rajongókkal váró kormányfőnek a klasszikus médiára? Jó kérdés. Egyelőre nem sok.
Mindazonáltal legalább vannak már államtitkárok, méghozzá ötvenöten, a nevüket a Magyar Közlöny pünkösdvasárnapi különkiadásában sorolták fel. Magyar szerint mind szakember, sok a diplomás és a nő közöttük,
ám rendészeti államtitkárnak például „becsúszott” az a Tóth Gábor, aki Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese volt a 2006. őszi rendőrterror idején.
E lapszámunk megjelenésének hetére sikerült összehozni egy érdemi parlamenti ülést valós törvényjavaslatokkal. Ezek tartalma, illetve minősége vitatható. A Fidesz-szimpátiával bajosan vádolható nemzetközi jogász, Lattmann Tamás például egyenesen „szarnak” nevezte azt az alaptörvény-módosítást, amely két ciklusban maximálná a miniszterelnökséget, 1990-től datálva. A Tisza ezzel nyíltan Orbán Viktort kívánja megakadályozni abban, hogy még egyszer kormányfő lehessen – igaz, azt nem, hogy listavezetőként induljon.
Az indítvány a kormány alá helyezné a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, azaz a kekvákat, aligha függetlenül az Európai Bizottság elvárásaitól, amelynek delegációja épp Budapesten tárgyal a hazánknak járó uniós forrásokról. Pontosabban: az alkotmánymódosítás egyelőre csak a lehetőségét teremtené meg annak, hogy az állam visszavegye a zömmel egyetemeket fenntartó kekvák vagyonát, illetve a fölöttük való rendelkezést. A Mathias Corvinus Collegium kapcsán Orbán Balázs kuratóriumi elnök hamar figyelmeztetett:
„A módosítás egy jogállamban megdöbbentő módon olyan alapítványok államosítására is kísérletet tesz, amelyeket nem az állam alapított, hanem több évtizede magánalapítványi formában jöttek létre. Ezeknek saját vagyonuk van: olyan vagyon, amely soha nem volt az államé, és nem is az államtól kapták. Ezek államosítása még egy puha diktatúrában is az elfogadhatatlan kategóriába tartozik.”
Meglátjuk, hogyan hatnak majd az efféle kritikák az új többség törvényalkotásban járatlan képviselőire, s lehet szerepe a történetben az MCC mellett kiálló diákok, tanárok és közéleti személyiségek tiltakozásának vagy épp egyes, a kekvarendszert üdvözlő egyetemi vezetőknek is.
És akkor ott van a kegyelmi botrány felmelegítése. Magyar Péter személyesen – természetesen online közvetítéssel – jelentette be, hogy az igazságügyi tárca közzéteszi az ügy aktáit, majd némi unszolásra így tett a Sándor-palota is. Pikáns, hogy az egyik főszereplő épp a kormányfő volt felesége, őt Magyar szerint valakik csőbe húzták.
Amúgy sok újdonságot nem tudtunk meg: eddig is ismeretes volt, hogy Varga Judit nem támogatta a kegyelem megadását a pedofilsegítő K. Endrének, Novák Katalin ennek ellenére adta meg, és Balog Zoltán református püspök ráhatása sem volt titok.
A kormányfő nyilván szeretne még politikai tőkét kovácsolni az ügyből, rátolni Orbán Viktorra vagy a családjára, parlamenti vizsgálóbizottság is lesz, ám kétséges, mit lehet még ebből kihozni. Ha semmit, neki az is jó: legalább téma a politikai ébredésével összeköthető skandalum.
Így telnek tehát a tiszás influenszerkormányzás hetei: totális online jelenlét, kormánypárti sajtótámaszték és influenszertapsok, fogadkozások meg ígéretek, lassan gyarapodó káderállomány és szimbolikus ügyeken való rugózás szakmányban. Aztán majd jöhet a valódi kormányzás – az lesz ám izgalmas!