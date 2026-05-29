Magyar Péter továbbra is a legnagyobb influenszer – legalábbis miniszterelnökként is úgy viselkedik

„Micsoda közös harc volt ez, barátom!” – üzente meghatottan Facebook-oldalán Molnár Áron színész-aktivista Nagy Ervin színművésznek, aki április 12-én a Tisza Párt színeiben egyéni mandátumot szerzett. Később államtitkári széket kapott a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál, közvetlen főnöke Tarr Zoltán, a Tisza egyik „veterán” politikusa lett. Molnár már az előző választás előtt is beszállt az ellenzéki kampányba, ezúttal pedig rátett még egy lapáttal, s ott volt az első sorban.

A sajtóból a hatalomba

Molnár Áron és noÁr nevű mozgalma egy digitális hadtest oszlopos tagjaként agitált a Tisza Párt választási győzelméért, hevesen bírálva az előző adminisztrációt. Tagjai ennek a csapatnak nyilván azok is, akik a kegyelmi botrány nyomán nagy tüntetést szerveztek a Hősök terére; továbbá Dave, akinek van egy „világa”;