Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
molnár áron loupe színházi társulás noár színész

NoÁr megtörte a csendet és mindenkit megnyugtatott: a héten már elmegy pszichológushoz

2026. május 26. 10:21

Ismert, a színész mentális és fizika állapotára hivatkozva nemrég bejelentette: távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából.

2026. május 26. 10:21
null

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, közös közleményben tudatta Molnár Áron „NoÁr” és a Loupe Színházi Társulás, hogy a színész közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából. A színész mentális és fizika állapota megőrzése érdekében hozta meg döntését.

Ezt is ajánljuk a témában

NoÁr azóta ismét jelentkezett közösségi oldalán, ahol kiégésről, alváshiányról és túlterheltségről írt. A színész-aktivista azt állítja: az elmúlt hónapok életvitele oda vezetett, hogy szervezete „jelzett”, ezért radikális változtatásokra kényszerül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A noÁr néven ismert színész hosszú Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az elmúlt öt hónapban egyáltalán nem sportolt, napi 4-5 órát aludt, miközben 14-16 órás képernyőidőről beszélt. Elmondása szerint szinte minden munkáját telefonról intézte, politikai podcastokra aludt el, reggelente pedig azonnal híreket olvasott és politikai tartalmakat gyártott.

Molnár szerint mindeközben folyamatosan játszott vidéken és Budapesten, egy független filmen dolgozott, valamint heti két alkalommal reggeli műsort is készített. Azt írta: 

két éve nem volt kétnapos pihenése sem, és ugyanennyi ideje nem telt el nap politikai hírek fogyasztása nélkül.

A színész külön kitért az úgynevezett NKA-botrányra is, amelyet a „NER és a Fidesz mocskosságainak tökéletes mintázataként” emlegetett. Bejegyzése szerint eredetileg a választások után szeretett volna pihenni, ám az ügy miatt nem lassított.

Június 2-tól ismét látható lesz a képernyőn

Molnár Áron arról is beszámolt, hogy az új Loupe Színház-bemutató próbafolyamatát végül nem tudta vállalni. Az „Emberek, helyek, dolgok” című előadás a függőség témáját dolgozza fel, és mint írta, fizikailag és mentálisan sem volt megfelelő állapotban ahhoz, hogy belevágjon a munkába. Szerepét Mohai Tamás veszi át.

A színész azt írta, az elmúlt napokban már újra edzeni kezdett, alvásra is figyel, emellett kardiológiai vizsgálaton járt, dietetikussal és pszichológussal is konzultál. Hozzátette: június 2-tól ismét látható lesz a „Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora” adásaiban. Bejegyzését egy Szabó Lőrinc-idézettel zárta: „Ha mindig csak megértek, hol maradok én?”

Nyitókép: Facebook/Noár

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2026. május 26. 11:46
"mindenkit megnyugtatott: a héten már elmegy pszichológushoz" Tehát semmi gond csak elmebaj, már meg is nyugodtam, apropó melyik pártra is szavazott a dilinyós..?
Válasz erre
0
0
sarzal
2026. május 26. 11:45
a mellékelt kép jól illusztrálja a mentális állapotát
Válasz erre
0
0
mnmn
2026. május 26. 11:29
Ha már ott jársz a héten, akkor Petinek is kérjél időpontot, legalább akkora szüksége van rá mint neked.
Válasz erre
1
0
chiron
•••
2026. május 26. 11:25 Szerkesztve
"s ugyanennyi ideje nem telt el nap politikai hírek fogyasztása nélkül." Mármint, hogy a 444-hvg-telex buborékvalóságában etted a NGO gyártotta woke-vattacukrot, amit a metaprojektes toxikus algoritmus nyomott le a torkodon? Hát csak fogyaszd, aztán ne csoldálkozz, ha megmérgez és hülye leszel. Tiszásnak lenni nem bűn, csak szégyen.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!