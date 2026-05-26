NoÁr megtörte a csendet és mindenkit megnyugtatott: a héten már elmegy pszichológushoz

Mentális állapota miatt nem vállalja a Loupe új előadását Noár
A döntést hosszú mérlegelés előzte meg.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, közös közleményben tudatta Molnár Áron „NoÁr” és a Loupe Színházi Társulás, hogy a színész közös döntés alapján távozik a készülő Emberek, helyek és dolgok című előadás próbafolyamatából. A színész mentális és fizika állapota megőrzése érdekében hozta meg döntését.
NoÁr azóta ismét jelentkezett közösségi oldalán, ahol kiégésről, alváshiányról és túlterheltségről írt. A színész-aktivista azt állítja: az elmúlt hónapok életvitele oda vezetett, hogy szervezete „jelzett”, ezért radikális változtatásokra kényszerül.
A noÁr néven ismert színész hosszú Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogy az elmúlt öt hónapban egyáltalán nem sportolt, napi 4-5 órát aludt, miközben 14-16 órás képernyőidőről beszélt. Elmondása szerint szinte minden munkáját telefonról intézte, politikai podcastokra aludt el, reggelente pedig azonnal híreket olvasott és politikai tartalmakat gyártott.
Molnár szerint mindeközben folyamatosan játszott vidéken és Budapesten, egy független filmen dolgozott, valamint heti két alkalommal reggeli műsort is készített. Azt írta:
két éve nem volt kétnapos pihenése sem, és ugyanennyi ideje nem telt el nap politikai hírek fogyasztása nélkül.
A színész külön kitért az úgynevezett NKA-botrányra is, amelyet a „NER és a Fidesz mocskosságainak tökéletes mintázataként” emlegetett. Bejegyzése szerint eredetileg a választások után szeretett volna pihenni, ám az ügy miatt nem lassított.
Molnár Áron arról is beszámolt, hogy az új Loupe Színház-bemutató próbafolyamatát végül nem tudta vállalni. Az „Emberek, helyek, dolgok” című előadás a függőség témáját dolgozza fel, és mint írta, fizikailag és mentálisan sem volt megfelelő állapotban ahhoz, hogy belevágjon a munkába. Szerepét Mohai Tamás veszi át.
A színész azt írta, az elmúlt napokban már újra edzeni kezdett, alvásra is figyel, emellett kardiológiai vizsgálaton járt, dietetikussal és pszichológussal is konzultál. Hozzátette: június 2-tól ismét látható lesz a „Magyarország Kedvenc Reggeli Műsora” adásaiban. Bejegyzését egy Szabó Lőrinc-idézettel zárta: „Ha mindig csak megértek, hol maradok én?”
