facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
nemzetközi büntetőbíróság icc Magyar Péter orbán viktor

Kivételes eljárásban dönthet az Országgyűlés a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonásáról

2026. május 26. 08:30

Az előző kormány szerint a szervezet az utóbbi időben politikai testületté vált.

2026. május 26. 08:30
null

Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már szerdán el is fogadhatja az Országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot – írja a Magyar Nemzet. Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a kormány hétfőn nyújtotta be a parlamentnek.

Az Országgyűlés honlapján megjelent, Görög Márta igazságügyi miniszter által benyújtott javaslat szerint Magyarország számára továbbra is fontos, hogy részt vegyen a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájában. Az indoklás kiemeli: a nemzetközi béke és biztonság megőrzése, valamint az emberi jogok védelme érdekében elengedhetetlen, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetői nemzetközi bíróság előtt feleljenek tetteikért.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A szöveg szerint a Nemzetközi Büntetőbíróságban való részvétel nem csupán külpolitikai vagy jogi kérdés, hanem egyértelmű értékválasztás is: kiállás az emberi méltóság védelme, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség elutasítása mellett.

Az előterjesztés egyúttal hatályon kívül helyezné azt a 2025-ös törvényt, amelyet még az Orbán Viktor vezette kormány kezdeményezett Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A korábbi jogszabály indoklása szerint Magyarország elutasítja, hogy nemzetközi szervezeteket vagy bíróságokat politikai célokra használjanak fel.

Magyar Péter azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja a javaslatot, így a parlament akár már szerdán dönthet róla, amennyiben ehhez a képviselők többsége hozzájárul. A törvényjavaslat előkészítését és benyújtását a kormány a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában rendelte el.

Korábban Magyar Péter már bejelentette, hogy a kabinet visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előző kormány döntését követően Gulyás Gergely úgy fogalmazott: bár a Nemzetközi Büntetőbíróság eredetileg tiszteletre méltó kezdeményezés volt, az utóbbi időben szerinte politikai testületté vált. Példaként említette a Benjamin Netanjahu ellen indított eljárást, amelyet a magyar kormány elfogadhatatlannak tartott – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cinkegolyó
2026. május 26. 11:08
Pötyike, tudjuk, hogy nem vagy százas, nem kellene még mutogatnod is.
Ergit
2026. május 26. 10:57
Miért akarja visszaléptetni Poloskás Magyarországot a Nemzetközi Büntetőbíróságba? Az csak az egyik ok, hogy az EU ezt követeli Poloskástól, DE Poloskás abban bízik, hogy ezzel a szervezettel Orbán Viktort és a többi fideszes vezetőt is könnyen elítéltetheti, hiszen politikailag mondanak ott ítéletet többnyire hazugságok alapján!!
sensuscommunis
2026. május 26. 10:15
Nagy hiba ! De brüsszelnek engedelmeskedni kell,ugye ? És még hosszú lesz a sor :(
tikkadt-szocske
•••
2026. május 26. 08:43 Szerkesztve
Blablabla EU - módra. NINCS olyan, hogy a Nemzetközi Büntetőbírósag ne tudna BÁRKIT meggyanusítani. Főleg a román Kovesi vezetésével. Világos, hogy politikai célok vezérlik őket is.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!