Kivételes eljárásban dönthet az Országgyűlés a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonásáról

A szöveg szerint a Nemzetközi Büntetőbíróságban való részvétel nem csupán külpolitikai vagy jogi kérdés, hanem egyértelmű értékválasztás is: kiállás az emberi méltóság védelme, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség elutasítása mellett.

Az előterjesztés egyúttal hatályon kívül helyezné azt a 2025-ös törvényt, amelyet még az Orbán Viktor vezette kormány kezdeményezett Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A korábbi jogszabály indoklása szerint Magyarország elutasítja, hogy nemzetközi szervezeteket vagy bíróságokat politikai célokra használjanak fel.

Magyar Péter azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja a javaslatot, így a parlament akár már szerdán dönthet róla, amennyiben ehhez a képviselők többsége hozzájárul. A törvényjavaslat előkészítését és benyújtását a kormány a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában rendelte el.