Kivételes eljárásban dönthet az Országgyűlés a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés visszavonásáról

Megjelentek a kormányhatározatok: Magyarország mégsem lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból
A szervezet részrehajló működését illetően számos kritikát fogalmaztak meg jogtudósok és gyakorló állami vezetők.
Az előző kormány szerint a szervezet az utóbbi időben politikai testületté vált.
Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már szerdán el is fogadhatja az Országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC) történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot – írja a Magyar Nemzet. Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a kormány hétfőn nyújtotta be a parlamentnek.
Az Országgyűlés honlapján megjelent, Görög Márta igazságügyi miniszter által benyújtott javaslat szerint Magyarország számára továbbra is fontos, hogy részt vegyen a Nemzetközi Büntetőbíróság munkájában. Az indoklás kiemeli: a nemzetközi béke és biztonság megőrzése, valamint az emberi jogok védelme érdekében elengedhetetlen, hogy a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetői nemzetközi bíróság előtt feleljenek tetteikért.
A szöveg szerint a Nemzetközi Büntetőbíróságban való részvétel nem csupán külpolitikai vagy jogi kérdés, hanem egyértelmű értékválasztás is: kiállás az emberi méltóság védelme, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség elutasítása mellett.
Az előterjesztés egyúttal hatályon kívül helyezné azt a 2025-ös törvényt, amelyet még az Orbán Viktor vezette kormány kezdeményezett Magyarország kilépéséről a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A korábbi jogszabály indoklása szerint Magyarország elutasítja, hogy nemzetközi szervezeteket vagy bíróságokat politikai célokra használjanak fel.
Magyar Péter azt kezdeményezte, hogy az Országgyűlés kivételes eljárásban tárgyalja a javaslatot, így a parlament akár már szerdán dönthet róla, amennyiben ehhez a képviselők többsége hozzájárul. A törvényjavaslat előkészítését és benyújtását a kormány a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában rendelte el.
Korábban Magyar Péter már bejelentette, hogy a kabinet visszavonja Magyarország kilépési szándékát a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Az előző kormány döntését követően Gulyás Gergely úgy fogalmazott: bár a Nemzetközi Büntetőbíróság eredetileg tiszteletre méltó kezdeményezés volt, az utóbbi időben szerinte politikai testületté vált. Példaként említette a Benjamin Netanjahu ellen indított eljárást, amelyet a magyar kormány elfogadhatatlannak tartott – emlékeztet a Magyar Nemzet.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP