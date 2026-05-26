pis polgári koalíció tisza párt donald tusk krakkó

Bajban van Donald Tusk – megbukott Krakkó liberális polgármestere

2026. május 26. 07:40

Nem áll jól a szénája a lengyel liberális miniszterelnöknek a jövő évi választások előtt.

Krakkó lakói a hétvégén tartott helyi népszavazáson nagy többséggel menesztették Aleksander Miszalskit, a város polgármesterét. A döntés akár Donald Tusk lengyel miniszterelnök politikai jövőjére is hatással lehet – írja a Világgazdaság. 

A krakkói választási bizottság hivatalos adatai szerint a részvétel 29,99 százalékos volt, ami éppen meghaladta az érvényességhez szükséges 26,98 százalékos küszöböt. 

Az exit poll szerint a szavazók 97,8 százaléka támogatta a polgármester leváltását.

A népszavazáson egyben a városi közgyűlés feloszlatásáról is dönthettek volna, azonban ott nem érték el a szükséges részvételi arányt. A testületben jelenleg a Polgári Koalíció és az Új Baloldal rendelkezik többséggel. Miszalski a Polgári Koalíció politikusaként 2024-ben nyerte el a polgármesteri tisztséget.

A népszavazás háttere

A referendumot krakkói civilek kezdeményezték januárban, és márciusig közel 134 ezer aláírást gyűjtöttek össze. A kampány heves és országos figyelmet kapott. Miszalski a szavazás előtt ígéretet tett politikája megváltoztatására, és arra kérte a lakosokat, hogy bojkottálják a népszavazást.

A polgármesterrel szemben felhozott főbb kifogások:

  • a választási ígéretek be nem tartása,
  • a város eladósítása,
  • a városi cégek rossz irányítása,
  • nepotizmus.

A szervezők emellett kritizálták a Jacek Majchrowski utáni hatalomátadás utáni audit eredményeit és az önkormányzat általános működését.

Az exit poll szerint a szavazók leggyakoribb indoka (28,3 százalék) a „tiszta” közlekedési zóna bevezetése volt. Ezt követte a városi cégek irányítása és a nepotizmus (14,3 százalék), valamint a megélhetési költségek emelkedése, a tömegközlekedési jegyárak növelése és a változások lassúsága.

Hétfőn Miszalski közösségi oldalán elfogadta a döntést. „Tiszteletteljesen elfogadom Krakkó lakosainak akaratát” – írta, majd hozzátette: „Köszönöm mindenkinek a részvételt, akár mellettem, akár ellenem szavazott. A helyi demokrácia lényege, hogy a polgárok mondják ki a végső szót. Az elmúlt hónapok fontos tanulságokkal szolgáltak számomra.” 

Krakkóban augusztus 23-án tarthatják az előrehozott helyhatósági választásokat. Addig a várost a Donald Tusk által kinevezett kormánybiztos irányítja.

Zbigniew Bogucki, az elnöki hivatal vezetője szerint Donald Tusk és kormánya az elmúlt napokban több súlyos csapást szenvedett el, többe között több mint kétszázezren tüntettek a kormány klímapolitikája ellen. 

A PiS részéről többen úgy értékelték az polgármester leváltását, mint egy nagyobb kormányellenes hullám kezdetét. Przemysław Czarnek szerint a krakkói eredmény komoly változásokat indíthat el a lengyel belpolitikában, és személyes vereséget jelent Tusk számára.

Országos hatások

Rzeszów független polgármestere, Konrad Fijołek ellen is már benyújtották a népszavazási kezdeményezést, ami jelzi, hogy a krakkói példa ragadós lehet. A Polgári Platform ugyan vezet a közvélemény-kutatásokban, de a Jog és Igazságosság (PiS) és a Konföderáció támogatottsága közel azonos szinten van, sőt egyes felmérések szerint a jobboldali pártok akár abszoltút többséget is elérhetnek a következő választáson. 

Hatás Magyarországra

A lengyel események Magyar Péter és a Tisza Párt szempontjából is fontosak.

Donald Tusk Magyar Péter egyik legfontosabb külföldi szövetségesének számít

– első külföldi útja is Lengyelországba vezetett. A Tisza Párt kampányában lengyel tanácsadók is szerepet játszottak, több sikeres lengyel kampányelemet átvettek.

Eközben a szuverenista oldalon Orbán Viktor szövetségese a PiS, a lengyel jobboldal esetleges győzelme jelentős lökés adhatna az európai szuverenista erők erősödésének. 

Nyitókép forrása: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Halder_1899
2026. május 26. 08:08
Elkeserítő lesz, ha a V4 helyreállhatna a régi normális emberekkel és pont mi nem leszünk. Eleször a tótoknál Fico jött vissza, majd cseheknél Babics lett újra, és esetleg ! nemsokára lengyeleknél is a normalitás győz és pont mi ekkor mentünk át a sötét oldalra.
cutcopy
2026. május 26. 08:06
Poloskapeti hamarosan gazdi nélkül marad, bukik Tusk, Merz és Macron is..
evpus
2026. május 26. 08:02
Ez egy féreg! MP a barátja!
buktoragyufaarus
2026. május 26. 07:52
az elmúlt napokban több súlyos csapást szenvedett el, többe között több mint kétszázezren tüntettek a kormány klímapolitikája ellen. " Miért az milyen?Miért nem szerveznek felvonulást a golobális felmelegedés ellen mint a bukott fidnyákok a háború ellen?Állítsuk meg a nap felmelegedését,le a nappal,mondjon le.😁🤦‍♂️
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!