Erősödik a lengyel jobboldal, de az egység még várat magára

Erre a születésnapi ajándékra senki sem számított: a németek óriási többsége elzavarná a Merz-kabinetet
Egyéves az CDU-CSU-SPD-koalíció! Mutatjuk a berlini kormány mérlegét.
Biztatóak a legfrissebb adatok, kérdés azonban, hogy képes lesz-e többséget szerezni a jobboldal.
A jobboldali lengyel pártok együtt akár a szavazatok ötven százalékát is megszerezhetik a következő parlamenti választáson – derül ki az OGB legfrissebb felméréséből.
A 2026. április 28. és május 11. között készült kutatás szerint a Polgári Koalíció (KO) 36,9 százalékkal továbbra is az első helyen áll, támogatottsága ugyanakkor 0,7 százalékponttal csökkent. A Jog és Igazságosság (PiS) 26,6 százalékkal továbbra is a második, bár 2,8 százalékpontot veszített.
A legfeltűnőbb eredmény azonban a PiS-től jobbra álló pártok erősödése.
A Konfederacja 13,1 százalékkal a harmadik helyen áll, ami mindössze 0,1 százalékpontos visszaesést jelent, míg a Lengyel Korona Konföderációja 2,9 százalékponttal erősödve 11,2 százalékra ugrott.
A felmérés szerint a Jog és Igazságosság, a Konfederacja Szabadság és Függetlenség, valamint a Lengyel Korona Konföderációja együttes támogatottsága 50,8 százalék.
Ez azt jelenti, hogy ha a jobboldali pártoknak sikerülne összefogniuk, a következő parlamenti választáson akár többségbe is kerülhetnének. Egyelőre azonban kérdéses, létrejöhet-e bármiféle szövetség a három jobboldali erő között.
Ez komoly fenyegetést jelent Donald Tusk számára: pártja ugyan továbbra is a legerősebb politikai erő, a kormányzó tábor azonban jelentősen meggyengült. Az egyetlen egyértelműen baloldali vagy liberális szövetséges, amely a felmérés alapján bejutna a parlamentbe, az Új Baloldal: támogatottsága 1,4 százalékponttal, 6 százalékra nőtt.
Lengyelországban a következő parlamenti választást legkésőbb 2027. november 11-ig kell megtartani, hacsak addig nem írnak ki előrehozott választást. A jelenlegi számok alapján azonban az idő előtti választás nagyon valószínűtlen.
Nyitókép forrása: Wojtek Radwanski / AFP
***