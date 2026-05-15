Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
polgári koalíció jog és igazságosság Lengyelország Donald Tusk

Erősödik a lengyel jobboldal, de az egység még várat magára

2026. május 15. 07:24

Biztatóak a legfrissebb adatok, kérdés azonban, hogy képes lesz-e többséget szerezni a jobboldal.

2026. május 15. 07:24
null

A jobboldali lengyel pártok együtt akár a szavazatok ötven százalékát is megszerezhetik a következő parlamenti választáson – derül ki az OGB legfrissebb felméréséből.

A 2026. április 28. és május 11. között készült kutatás szerint a Polgári Koalíció (KO) 36,9 százalékkal továbbra is az első helyen áll, támogatottsága ugyanakkor 0,7 százalékponttal csökkent. A Jog és Igazságosság (PiS) 26,6 százalékkal továbbra is a második, bár 2,8 százalékpontot veszített.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A legfeltűnőbb eredmény azonban a PiS-től jobbra álló pártok erősödése.

A Konfederacja 13,1 százalékkal a harmadik helyen áll, ami mindössze 0,1 százalékpontos visszaesést jelent, míg a Lengyel Korona Konföderációja 2,9 százalékponttal erősödve 11,2 százalékra ugrott.

A felmérés szerint a Jog és Igazságosság, a Konfederacja Szabadság és Függetlenség, valamint a Lengyel Korona Konföderációja együttes támogatottsága 50,8 százalék.

Ez azt jelenti, hogy ha a jobboldali pártoknak sikerülne összefogniuk, a következő parlamenti választáson akár többségbe is kerülhetnének. Egyelőre azonban kérdéses, létrejöhet-e bármiféle szövetség a három jobboldali erő között.

Ez komoly fenyegetést jelent Donald Tusk számára: pártja ugyan továbbra is a legerősebb politikai erő, a kormányzó tábor azonban jelentősen meggyengült. Az egyetlen egyértelműen baloldali vagy liberális szövetséges, amely a felmérés alapján bejutna a parlamentbe, az Új Baloldal: támogatottsága 1,4 százalékponttal, 6 százalékra nőtt.

Lengyelországban a következő parlamenti választást legkésőbb 2027. november 11-ig kell megtartani, hacsak addig nem írnak ki előrehozott választást. A jelenlegi számok alapján azonban az idő előtti választás nagyon valószínűtlen.

Nyitókép forrása: Wojtek Radwanski / AFP

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
antoniosalazar
2026. május 15. 07:29
A felmérés szerint a Jog és Igazságosság, a Konfederacja Szabadság és Függetlenség, valamint a Lengyel Korona Konföderációja Szar mesterséges inteligenciát használ egy ostoba "újságíró".
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!