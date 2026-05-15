Erősödik a lengyel jobboldal, de az egység még várat magára

A jobboldali lengyel pártok együtt akár a szavazatok ötven százalékát is megszerezhetik a következő parlamenti választáson – derül ki az OGB legfrissebb felméréséből.

A 2026. április 28. és május 11. között készült kutatás szerint a Polgári Koalíció (KO) 36,9 százalékkal továbbra is az első helyen áll, támogatottsága ugyanakkor 0,7 százalékponttal csökkent. A Jog és Igazságosság (PiS) 26,6 százalékkal továbbra is a második, bár 2,8 százalékpontot veszített.