Lezuhant egy Magyarországról indult helikopter Lengyelországban: a pilóta életét vesztette

Csütörtökre virradó éjjel egy helikopter zuhant le a dél-lengyelországi Lubogoszcz hegy oldalában, a balesetben a pilóta életét vesztette – írja a Polsat News.

A Robinson R44 Raven II típusú légi jármű az éjszakai órákban, hajnali kettő körül tűnt el a radarokról. A helyszínen sűrű ködben és nehéz terepviszonyok között zajló mentőakcióban mintegy száz rendőr, tűzoltó és mentős kereste a helikopter.