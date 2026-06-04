Lezuhant egy Magyarországról indult helikopter Lengyelországban: a pilóta életét vesztette

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A légi jármű sűrű ködben és nehéz látási viszonyok között zuhant le.
Csütörtökre virradó éjjel egy helikopter zuhant le a dél-lengyelországi Lubogoszcz hegy oldalában, a balesetben a pilóta életét vesztette – írja a Polsat News.
A Robinson R44 Raven II típusú légi jármű az éjszakai órákban, hajnali kettő körül tűnt el a radarokról. A helyszínen sűrű ködben és nehéz terepviszonyok között zajló mentőakcióban mintegy száz rendőr, tűzoltó és mentős kereste a helikopter.
Sajtóértesülések szerint a helikopter Magyarországról indult, és a szerencsétlenségtől 80 kilóméterre fekvő lengyelországi Zator községben található magánrepülőtérre tartott.
A hatóságok megerősítették, hogy a gép fedélzetén egyedül a pilóta utazott, akinek kiléte egyelőre nem tisztázott.
Nyitókép: Pexels
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