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lengyelország magyarország helikopter haláleset pilóta

Lezuhant egy Magyarországról indult helikopter Lengyelországban: a pilóta életét vesztette

2026. június 04. 13:31

A légi jármű sűrű ködben és nehéz látási viszonyok között zuhant le.

2026. június 04. 13:31
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Csütörtökre virradó éjjel egy helikopter zuhant le a dél-lengyelországi Lubogoszcz hegy oldalában, a balesetben a pilóta életét vesztette – írja a Polsat News.

A Robinson R44 Raven II típusú légi jármű az éjszakai órákban, hajnali kettő körül tűnt el a radarokról. A helyszínen sűrű ködben és nehéz terepviszonyok között zajló mentőakcióban mintegy száz rendőr, tűzoltó és mentős kereste a helikopter.

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Sajtóértesülések szerint a helikopter Magyarországról indult, és a szerencsétlenségtől 80 kilóméterre fekvő lengyelországi Zator községben található magánrepülőtérre tartott.

A hatóságok megerősítették, hogy a gép fedélzetén egyedül a pilóta utazott, akinek kiléte egyelőre nem tisztázott. 

Nyitókép: Pexels

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Összesen 1 komment

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hexahelicene
2026. június 04. 13:51
Ruszint-Szendint megválasztják. És rögtön helikopter zuhan le.
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