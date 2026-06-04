Nem érdekli a szervezőket a hőség – drasztikus lépést jelentett be a FIFA a világbajnokság idejére

Miért szakítanak félbe ennyi meccset a klubvilágbajnokságon? – Magyarországon kaptuk meg rá a választ
A HungaroMet munkatársa a Mandinernek elemezte az Egyesült Államok jelenlegi időjárását.
Biztonsági okokból kitiltották a műanyag palackokat a stadionokból a vb alatt. Egyelőre kérdés, hogy a szurkolók a nagy hőségben hogyan jutnak majd vízhez a lelátón.
A hőség ellenére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kitiltotta a műanyag palackokat a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság stadionjaiból – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.
A FIFA tájékoztatása szerint a szurkolók biztonsági okokból nem vihetik be magukkal az újrahasznosítható italtárolókat az arénákba. Ugyanez vonatkozik az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb tartályokra, mivel a világszervezet attól tart, hogy az eldobált tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak.
Korábbi elképzelés szerint az üres, átlátszó műanyag palackokat még engedélyezték volna a lelátókon.
Egyelőre nem tudni, hogy a közönség miként juthat vízhez a meccsek közben a tribünökön, ami már csak azért is lényeges lenne, mert bizonyos helyszíneken komoly hőségre lehet számítani.
A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.
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Nyitókép: Charly Triballeau/AFP, archív