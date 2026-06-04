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világbajnokság FIFA hőség

Nem érdekli a szervezőket a hőség – drasztikus lépést jelentett be a FIFA a világbajnokság idejére

2026. június 04. 11:36

Biztonsági okokból kitiltották a műanyag palackokat a stadionokból a vb alatt. Egyelőre kérdés, hogy a szurkolók a nagy hőségben hogyan jutnak majd vízhez a lelátón.

2026. június 04. 11:36
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A hőség ellenére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kitiltotta a műanyag palackokat a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság stadionjaiból – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

A tavaly nyári klubvilágbajnokság alatt is őriási volt a hőség az Egyesült Államokban
A tavaly nyári klubvilágbajnokság alatt is őriási volt a hőség az Egyesült Államokban (Fotó: Timothy Clary/AFP)

A FIFA tájékoztatása szerint a szurkolók biztonsági okokból nem vihetik be magukkal az újrahasznosítható italtárolókat az arénákba. Ugyanez vonatkozik az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb tartályokra, mivel a világszervezet attól tart, hogy az eldobált tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak.

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Korábbi elképzelés szerint az üres, átlátszó műanyag palackokat még engedélyezték volna a lelátókon.

Nagy hőség várható

Egyelőre nem tudni, hogy a közönség miként juthat vízhez a meccsek közben a tribünökön, ami már csak azért is lényeges lenne, mert bizonyos helyszíneken komoly hőségre lehet számítani.

A 48 csapatos vb-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.

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Nyitókép: Charly Triballeau/AFP, archív

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
szelesdomb
•••
2026. június 04. 13:40 Szerkesztve
Tegyenek ki vízadagoló automatákat minden szektorhoz, többet is, műanyag vagy papír pohárkákkal. A sokszáz eurós belépőjegyek ellenében ennyit igazán megtehetnének
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0
0
astracf
2026. június 04. 12:19
Ez legalább akkora baromság, mint az alkoholtilalom volt a kecskebaszóknál. Ott nem is lett volna szabad megrendezni.
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2
0
Halder_1899
2026. június 04. 11:56
Világ legjobb és legszebb sportja és a PÉNZ teljesen tönkreteszi.
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0
1
aZegyik
•••
2026. június 04. 11:51 Szerkesztve
Útse megyünk, legalább nem száradunk ki. No Orbán, no foci!
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0
0
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