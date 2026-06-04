Nem érdekli a szervezőket a hőség – drasztikus lépést jelentett be a FIFA a világbajnokság idejére

A hőség ellenére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kitiltotta a műanyag palackokat a jövő csütörtökön rajtoló világbajnokság stadionjaiból – hívta fel a figyelmet a Magyar Távirati Iroda.

A tavaly nyári klubvilágbajnokság alatt is őriási volt a hőség az Egyesült Államokban (Fotó: Timothy Clary/AFP)

A FIFA tájékoztatása szerint a szurkolók biztonsági okokból nem vihetik be magukkal az újrahasznosítható italtárolókat az arénákba. Ugyanez vonatkozik az üvegpalackokra, poharakra, kulacsokra és egyéb tartályokra, mivel a világszervezet attól tart, hogy az eldobált tárgyak sérüléseket okozhatnak a nézőknek vagy a játékosoknak.