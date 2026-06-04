Pofon Trumpnak: a képviselőház az iráni háború ellen szavazott

Trump: őrült vagy stratéga? – Siklósi Péter a Stratégában
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Az iráni háború leállításáról szóló képviselőházi szavazás – bár nagyrészt szimbolikus jelentőségű – tovább nehezíti a kormány politikai prioritásainak megvalósítását.
A republikánus képviselőknek most először nem sikerült megakadályozniuk az iráni háború leállítására irányuló kezdeményezést, ami legújabb jele annak, hogy az elnök saját pártjának tagjai is hajlandóak szembeszállni vele – számolt be a Politico.
A szavazás tovább nehezíti a Fehér Ház politikai prioritásainak megvalósítását, miután a republikánusok több Trump-célkitűzést is meghiúsítottak.
Négy republikánus képviselő csatlakozott a demokratákhoz a szerdai képviselőházi szavazáson, amelynek célja a közel-keleti katonai műveletek tényleges leállítása volt, hacsak a Kongresszus azt nem engedélyezi. A 215-208-as, kétpárti szavazás nagyrészt szimbolikus, mivel Trump szinte biztosan megvétózna minden olyan törvényt, amely korlátozza a hatalmát.
De a politikailag káros szavazás aláhúzza a saját pártján belüli nézeteltéréseket, és katalizátorként szolgálhat, miközben a Szenátus hasonló törvényjavaslatot fontolgat, amely meglepő módon átment az első szavazáson a múlt hónapban.
Trumpnak szüksége lesz a republikánusokra, hogy kitartsanak, ha el akarja kerülni a további politikai kudarcokat.
A Szenátus a múlt hónapban egy váratlan eljárási szavazáson előmozdított egy hasonló háborúellenes intézkedést, miközben a háború kritikusai kihasználták a republikánusok tömeges távollétét. Négy republikánus segített előmozdítani az intézkedést, köztük Cassidy, aki az előválasztáson elszenvedett veresége után megváltoztatta szavazatát, és a háború ellen szavazott. Mégis, néhány kulcsfontosságú átállás ellenére a republikánusok túlnyomó többsége úgy döntött, hogy a szavazáson Trump mellett marad.
A kormányzat túllépte a katonai akció lezárására vonatkozó 60 napos jogi határidőt.
Az amerikai törvények alapján ugyanis az elnök indíthat korlátozott katonai hadjáratot a Kongresszus nélkül, azonban ez csak hatvan napig tarthatna.
A Fehér Ház azzal érvel, hogy a tűzszünet érvényteleníti a határidőt. Trump A szerdán közzétett New York Post-nak adott interjúban Trump arról bezélt, miszerint a konfliktus befejezésére és a szoros újbóli megnyitására irányuló megállapodás „meglehetősen gyorsan” megköthető.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
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A trumpi stratégia lényege a tudatos bizonytalanság fenntartása. De meddig fizeti Amerika a vezető nélküli, önvédelemre képtelen Európa számláját?