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háború fehér ház politico kongresszus trump

Pofon Trumpnak: a képviselőház az iráni háború ellen szavazott

2026. június 04. 12:18

Az iráni háború leállításáról szóló képviselőházi szavazás – bár nagyrészt szimbolikus jelentőségű – tovább nehezíti a kormány politikai prioritásainak megvalósítását.

2026. június 04. 12:18

A republikánus képviselőknek most először nem sikerült megakadályozniuk az iráni háború leállítására irányuló kezdeményezést, ami legújabb jele annak, hogy az elnök saját pártjának tagjai is hajlandóak szembeszállni vele – számolt be a Politico.

A szavazás tovább nehezíti a Fehér Ház politikai prioritásainak megvalósítását, miután a republikánusok több Trump-célkitűzést is meghiúsítottak. 

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Négy republikánus képviselő csatlakozott a demokratákhoz a szerdai képviselőházi szavazáson, amelynek célja a közel-keleti katonai műveletek tényleges leállítása volt, hacsak a Kongresszus azt nem engedélyezi. A 215-208-as, kétpárti szavazás nagyrészt szimbolikus, mivel Trump szinte biztosan megvétózna minden olyan törvényt, amely korlátozza a hatalmát. 

De a politikailag káros szavazás aláhúzza a saját pártján belüli nézeteltéréseket, és katalizátorként szolgálhat, miközben a Szenátus hasonló törvényjavaslatot fontolgat, amely meglepő módon átment az első szavazáson a múlt hónapban.

Trumpnak szüksége lesz a republikánusokra, hogy kitartsanak, ha el akarja kerülni a további politikai kudarcokat.

A Szenátus a múlt hónapban egy váratlan eljárási szavazáson előmozdított egy hasonló háborúellenes intézkedést, miközben a háború kritikusai kihasználták a republikánusok tömeges távollétét. Négy republikánus segített előmozdítani az intézkedést, köztük Cassidy, aki az előválasztáson elszenvedett veresége után megváltoztatta szavazatát, és a háború ellen szavazott. Mégis, néhány kulcsfontosságú átállás ellenére a republikánusok túlnyomó többsége úgy döntött, hogy a szavazáson Trump mellett marad.

A kormányzat túllépte a katonai akció lezárására vonatkozó 60 napos jogi határidőt.

Az amerikai törvények alapján ugyanis az elnök indíthat korlátozott katonai hadjáratot a Kongresszus nélkül, azonban ez csak hatvan napig tarthatna.

A Fehér Ház azzal érvel, hogy a tűzszünet érvényteleníti a határidőt. Trump A szerdán közzétett New York Post-nak adott interjúban Trump arról bezélt, miszerint a konfliktus befejezésére és a szoros újbóli megnyitására irányuló megállapodás „meglehetősen gyorsan” megköthető.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

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Összesen 11 komment

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Canadian
2026. június 04. 13:59
A fékek és egyensúlyok rendszere kritikusan fontos a diktatúra megakadályozására. Enélkül a társadalom természetesen a diktatúra felé halad. Ugyanakkor a fékek és egyensúlyok rendszere azt is megakadályozza, hogy a kormány kitakarítsa a liberális szemetet, amely az egész nyugati világon elhatalmasodott. Olyan lett, mint egy pestis, és a demokratikus rendszer megakadályozza a gyógyítást.
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0
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Gubbio
•••
2026. június 04. 13:54 Szerkesztve
Trumpot a Legnagyobb Szövetséges, Izrael csalta-húzta bele az Ő háborújába Irán ellen. És Trumpot a Legynagyobb Szövetségese, Izrael fogja eltakarítani az útból - az amerikai demokratákon keresztül. Ugyanaz lesz a sorsa, mint Orbán Viktornak - és UGYANAZOK ÁLTAL.
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1
0
Canadian
2026. június 04. 13:53
Nem kéne úgy otthagyni Iránt, hogy a kitűzött céloknak csak a fele sikerült. Be kéne fejezni a munkát és el kéne távolítani ezt a mocskos tömeggyilkos terrorista rezsimet. Az irániak többsége is nagyon szeretne már kitörni ebből a fél évszázada folyó terror államból és szabadon szeretnének élni. Ez jobb lenne mindenkinek.
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Szamóca bácsi
2026. június 04. 13:28
...Szamóca bácsi is. habár utóbbinak valamivel kisebb a jelentősége.
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