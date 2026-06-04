Pofon Trumpnak: a képviselőház az iráni háború ellen szavazott

A republikánus képviselőknek most először nem sikerült megakadályozniuk az iráni háború leállítására irányuló kezdeményezést, ami legújabb jele annak, hogy az elnök saját pártjának tagjai is hajlandóak szembeszállni vele – számolt be a Politico.

A szavazás tovább nehezíti a Fehér Ház politikai prioritásainak megvalósítását, miután a republikánusok több Trump-célkitűzést is meghiúsítottak.