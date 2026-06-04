Érdemi egyeztetés nélkül zajlott a vidék- és településfejlesztési miniszter találkozója az önkormányzatokkal

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Szita Károly, Kaposvár polgármestere elmondta, semmi konkrétum nem hangzott el a kormányzati terveket illetően, így a polgármesteri ciklus maximálásáról, a település vezetőinek fizetéscsökkentéséről, valamint egy esetleges előrehozott önkormányzati választásról sem esett szó.
Miután az elmúlt hetekben több, az önkormányzatokat és polgármestereket is érintő kormányzati terv látott napvilágot, nagy várakozás előzte meg azt a találkozót, melyet Lőrincz Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter kezdeményezett a különböző önkormányzati szövetségek vezetőivel. Az egyeztetésen azonban – miként arról Szita Károly, a Megyei Jogú városok Szövetségének leköszönő elnöke beszámolt –
semmi konkrétum nem hangzott el a kormányzati terveket illetően, így a polgármesteri ciklus maximálásáról, a település vezetőinek fizetéscsökkentéséről, valamint egy esetleges előrehozott önkormányzati választásról sem esett szó.
– A jó hír az, hogy végre leültünk egy asztalhoz, a miniszter asszony fogadta valamennyi önkormányzati szövetség elnökét – fogalmazott Kaposvár polgármestere, aki tudatta, a találkozó mindössze háromnegyed óráig tartott, és úgy tűnt,
Lőrincz Viktória nem szánta semmi másra a találkozót, csak arra, hogy megismerjen az önkormányzati szövetségek képviselőit.
– A rossz hír az, hogy nem tudni, mi fog történni ezután. Bízunk abban, hogy a tárca és a kormányzat meghallotta azon kérésünket, hogy az önkormányzatokat érintő kormányzati elképzelésekről ne a sajtóból értesüljünk, hanem a döntés meghozatala előtt egyeztessenek az önkormányzatokat képviselő szövetségekkel. Ott is hangsúlyoztam, hogy nagy tudású, hosszú ideje polgármesteri tisztséget vállaló, nagy tapasztalattal rendelkező polgármesterek ülnek ezekben a szövetségekben, ajánljuk a segítségünket a kormány számára – mondta, hozzátéve, hogy érdemi választ a kérésre nem kaptak, de azt sem tudta megmondani a tárca vezetője, hogy mikor lesz a következő találkozó. – Talán még júniusban, esetleg júliusban. De, hogy konkrétan mikor, és milyen témákban, azt nem tudjuk.
Szita Károly elmondta azt is, hogy a következő egyeztetésen már Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere képviseli az MJVSZ-t, miután a tagság őt választotta meg elnöknek.
A választások után összehívtam a Megyei Jogú Városok Szövetségét egy informális egyeztetésre, ahol javaslatot tettem a szövetség struktúrájának átalakítására annak érdekében, hogy a leghatékonyabban tudjuk érvényesíteni az érdekeinket az új kormány felé
– fogalmazott, hozzátéve, javaslatot tett arra is, hogy az új struktúrában az elnök és a társelnök mellett négy elnökségi tag képviselje majd a szövetséget a kormánnyal való tárgyalásokon, hogy az egyeztetések során a lehető leghatékonyabban tudják képviselni városaink és az ott élő polgárok érdekeit.
Megjegyezte, hogy több mint két évtizeden keresztül dolgozott a szövetség valamely vezető tisztségében és büszkeségnek nevezte, hogy polgármester kollégáival
az elmúlt években mindig képesek voltak pártpolitikán felülemelkedve olyan döntéseket hozni, amelyek a magyar nagyvárosok fejlődését és érdekeit szolgálták.
– Most úgy döntöttem, nem töltöm ki a 2029-ig tartó elnöki mandátumot, a szövetség vezetését átadom másnak. – Cserpalkovics Andrást javasoltam, aki elfogadta a felkérést, a tagság pedig meg is választotta az MJVSZ elnökének, így a jövőben ő képviseli a vezeti a 25 nagyvárost, mintegy kétmillió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet.
Az MJVSZ közgyűlésén új vezetőséget is választottak: társelnökként Nemény András, Szombathely polgármestere folytatja a szolgálatot. Az elnökségbe további négy polgármestert – Szücsné Posztovics Ilonát (Tatabánya), Papp Lászlót (Debrecen), Csőzik Lászlót (Érd) és Balaicz Zoltánt (Zalaegerszeg) – választottak. A testület felügyelőbizottságának elnöke Szarvas Péter lesz.
Nem mindenki elégedett azonban a tisztújítás eredményével, Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért), Győr polgármestere a tisztújítás után bejelentette,
felfüggeszti Győr tagságát a MJVSZ-ben, mert annak „ismét fideszes elnöke lett”.
Az elnökségi tagok személyéről az elmúlt hetekben zajló egyeztetések során „többször is nyomatékosan jeleztem, hogy közel egy évtizednyi, az önkormányzatokat sarcoló Fidesz-politika után fideszes elnöke nem lehet az önkormányzati érdekérvényesítő szervezetnek” – hangsúlyozta a politikus.
Hozzátette, úgy gondolja, hogy miután „a Fidesz-kormányok az elmúlt években ezermilliárdos nagyságrendben sarcolták meg a teljes önkormányzati szektort, a politikusaik számára most – ebben a kérdéskörben egészen biztosan – az önmérsékletnek jött volna el az ideje”.
Nem vitatja Cser-Palkovics András tapasztalatát, „de a fenti elvet szem előtt tartva” nemmel szavazott, és Győr MJVSZ-tagságának felfüggesztése mellett kezdeményezi a város belépését a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe – olvasható Pintér Bence közleményében.
Nyitókép forrása: Kacsúr Tamás / MTI