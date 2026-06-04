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minisztériumi szita károly mjvsz cserpalkovics andrás önkormányzati egyeztetés

Érdemi egyeztetés nélkül zajlott a vidék- és településfejlesztési miniszter találkozója az önkormányzatokkal

2026. június 04. 10:39

Szita Károly, Kaposvár polgármestere elmondta, semmi konkrétum nem hangzott el a kormányzati terveket illetően, így a polgármesteri ciklus maximálásáról, a település vezetőinek fizetéscsökkentéséről, valamint egy esetleges előrehozott önkormányzati választásról sem esett szó.

2026. június 04. 10:39
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Miután az elmúlt hetekben több, az önkormányzatokat és polgármestereket is érintő kormányzati terv látott napvilágot, nagy várakozás előzte meg azt a találkozót, melyet Lőrincz Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter kezdeményezett a különböző önkormányzati szövetségek vezetőivel. Az egyeztetésen azonban – miként arról Szita Károly, a Megyei Jogú városok Szövetségének leköszönő elnöke beszámolt – 

semmi konkrétum nem hangzott el a kormányzati terveket illetően, így a polgármesteri ciklus maximálásáról, a település vezetőinek fizetéscsökkentéséről, valamint egy esetleges előrehozott önkormányzati választásról sem esett szó.

– A jó hír az, hogy végre leültünk egy asztalhoz, a miniszter asszony fogadta valamennyi önkormányzati szövetség elnökét – fogalmazott Kaposvár polgármestere, aki tudatta, a találkozó mindössze háromnegyed óráig tartott, és úgy tűnt, 

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Lőrincz Viktória nem szánta semmi másra a találkozót, csak arra, hogy megismerjen az önkormányzati szövetségek képviselőit.

– A rossz hír az, hogy nem tudni, mi fog történni ezután. Bízunk abban, hogy a tárca és a kormányzat meghallotta azon kérésünket, hogy az önkormányzatokat érintő kormányzati elképzelésekről ne a sajtóból értesüljünk, hanem a döntés meghozatala előtt egyeztessenek az önkormányzatokat képviselő szövetségekkel. Ott is hangsúlyoztam, hogy nagy tudású, hosszú ideje polgármesteri tisztséget vállaló, nagy tapasztalattal rendelkező polgármesterek ülnek ezekben a szövetségekben, ajánljuk a segítségünket a kormány számára – mondta, hozzátéve, hogy érdemi választ a kérésre nem kaptak, de azt sem tudta megmondani a tárca vezetője, hogy mikor lesz a következő találkozó. – Talán még júniusban, esetleg júliusban. De, hogy konkrétan mikor, és milyen témákban, azt nem tudjuk.

Új elnök az MJVSZ élén

Szita Károly elmondta azt is, hogy a következő egyeztetésen már Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere képviseli az MJVSZ-t, miután a tagság őt választotta meg elnöknek. 

Cserpalkovics András az MJVSZ új elnöke (Fotó: Földházi Árpád/Mandiner)

A választások után összehívtam a Megyei Jogú Városok Szövetségét egy informális egyeztetésre, ahol javaslatot tettem a szövetség struktúrájának átalakítására annak érdekében, hogy a leghatékonyabban tudjuk érvényesíteni az érdekeinket az új kormány felé

 – fogalmazott, hozzátéve, javaslatot tett arra is, hogy az új struktúrában az elnök és a társelnök mellett négy elnökségi tag képviselje majd a szövetséget a kormánnyal való tárgyalásokon, hogy az egyeztetések során a lehető leghatékonyabban tudják képviselni városaink és az ott élő polgárok érdekeit. 

Megjegyezte, hogy több mint két évtizeden keresztül dolgozott a szövetség valamely vezető tisztségében és büszkeségnek nevezte, hogy polgármester kollégáival 

az elmúlt években mindig képesek voltak pártpolitikán felülemelkedve olyan döntéseket hozni, amelyek a magyar nagyvárosok fejlődését és érdekeit szolgálták.

 – Most úgy döntöttem, nem töltöm ki a 2029-ig tartó elnöki mandátumot, a szövetség vezetését átadom másnak. – Cserpalkovics Andrást javasoltam, aki elfogadta a felkérést, a tagság pedig meg is választotta az MJVSZ elnökének, így a jövőben ő képviseli a vezeti a 25 nagyvárost, mintegy kétmillió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. 

Az MJVSZ közgyűlésén új vezetőséget is választottak: társelnökként Nemény András, Szombathely polgármestere folytatja a szolgálatot. Az elnökségbe további négy polgármestert – Szücsné Posztovics Ilonát (Tatabánya), Papp Lászlót (Debrecen), Csőzik Lászlót (Érd) és Balaicz Zoltánt (Zalaegerszeg) – választottak. A testület felügyelőbizottságának elnöke Szarvas Péter lesz.

Győr elégedetlen az eredménnyel

Nem mindenki elégedett azonban a tisztújítás eredményével, Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért), Győr polgármestere a tisztújítás után bejelentette, 

felfüggeszti Győr tagságát a MJVSZ-ben, mert annak „ismét fideszes elnöke lett”. 

Az elnökségi tagok személyéről az elmúlt hetekben zajló egyeztetések során „többször is nyomatékosan jeleztem, hogy közel egy évtizednyi, az önkormányzatokat sarcoló Fidesz-politika után fideszes elnöke nem lehet az önkormányzati érdekérvényesítő szervezetnek” – hangsúlyozta a politikus. 

Hozzátette, úgy gondolja, hogy miután „a Fidesz-kormányok az elmúlt években ezermilliárdos nagyságrendben sarcolták meg a teljes önkormányzati szektort, a politikusaik számára most – ebben a kérdéskörben egészen biztosan – az önmérsékletnek jött volna el az ideje”. 

Nem vitatja Cser-Palkovics András tapasztalatát, „de a fenti elvet szem előtt tartva” nemmel szavazott, és Győr MJVSZ-tagságának felfüggesztése mellett kezdeményezi a város belépését a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe – olvasható Pintér Bence közleményében. 

Nyitókép forrása: Kacsúr Tamás / MTI

 

 

Összesen 4 komment

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pollip
2026. június 04. 11:26
A miniszter asszony nem felkészült ahhoz, hogy miniszter legyen. Most kezd rájönni, hogy nem fog menni.......
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0
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tippan
2026. június 04. 11:22
Ezek a tiszások akkora barmok, hogy már fájdalmas.
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bagoly-29
2026. június 04. 11:05
Egy örökös ügyvédbojtártól mit vártatok?
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1
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chief Bromden
2026. június 04. 10:54
Kishíján 3/4, majd üzennek.
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0
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