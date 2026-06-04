Érdemi egyeztetés nélkül zajlott a vidék- és településfejlesztési miniszter találkozója az önkormányzatokkal

Miután az elmúlt hetekben több, az önkormányzatokat és polgármestereket is érintő kormányzati terv látott napvilágot, nagy várakozás előzte meg azt a találkozót, melyet Lőrincz Viktória, vidék- és településfejlesztési miniszter kezdeményezett a különböző önkormányzati szövetségek vezetőivel. Az egyeztetésen azonban – miként arról Szita Károly, a Megyei Jogú városok Szövetségének leköszönő elnöke beszámolt –

semmi konkrétum nem hangzott el a kormányzati terveket illetően, így a polgármesteri ciklus maximálásáról, a település vezetőinek fizetéscsökkentéséről, valamint egy esetleges előrehozott önkormányzati választásról sem esett szó.

– A jó hír az, hogy végre leültünk egy asztalhoz, a miniszter asszony fogadta valamennyi önkormányzati szövetség elnökét – fogalmazott Kaposvár polgármestere, aki tudatta, a találkozó mindössze háromnegyed óráig tartott, és úgy tűnt,