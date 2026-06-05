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szita károly navracsics tibor balaicz zoltán polgármester párt

Navracsics Tibor elárulta: ez lehet a Fidesz megújulásának kulcsa

2026. június 05. 09:13

Konkrét neveket is említett.

2026. június 05. 09:13
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A Fidesz megújulásának egyik kulcsa lehet, hogy a párt vezetésében nagyobb szerepet kapjanak azok a helyi vezetők, akik a választók bizalmát a gyakorlatban is képesek megszerezni és megtartani – erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. Az egykori közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a párt csak akkor tud hitelesen megújulni a választók szemében, ha 

az elnökségben helyet kap legalább egy olyan polgármester, aki a saját településén kiemelkedő eredményeket ért el.

„A Fidesz megújulása akkor lehet a közvélemény számára is meggyőző, csak akkor tudunk elindulni ezen a hosszú úton, ha az elnökségben helyet kap legalább egy sikeres polgármester is” – fogalmazott bejegyzésében.

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A tapasztalat a városvezetők oldalán

Navracsics szerint a városvezetők rendelkeznek azokkal a gyakorlati tapasztalatokkal, amelyek segítséget nyújthatnak a párt hitelességének megerősítésében.

Ők azok, akik tapasztalatuk révén az egész közösségnek tudnak segíteni hitelességünk visszaszerzésében” 

– írta. A miniszter bejegyzésében felsorolta azokat a megyei jogú városi polgármestereket is, akik a 2024-es önkormányzati választásokon a legjobb eredményt érték el:

Cser-Palkovics András (Székesfehérvár) – 74,11 százalék
Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg) – 73,08 százalék
Hernádi Ádám (Esztergom) – 70,33 százalék
Szita Károly (Kaposvár) – 52,10 százalék

(Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád)

 

 

Összesen 28 komment

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redl1986
2026. június 05. 11:14
kuzmics Ha ez alakulás, sok évig nyugodtan alszik MP. Ez csak egy bazári előadás a maradék tábornak. Amolyan csináljunk, mondjunk valamit, mindegy, hogy mit.
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redl1986
2026. június 05. 10:53
"ez lehet" Hát, ez meggyőző és reményteli. Akárcsak te, tibi. Inkább azt áruld el, miért hazudoztál évekig az EU-s pénzek hazahozataláról, parancsra vagy saját ötlet......?
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szim-patikus
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2026. június 05. 10:42 Szerkesztve
Koporsónak minek kulcs?
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gapcsi
2026. június 05. 10:21
Nem olyan rég történt, hogy az akkori ballib ellenzék egy helyi eredményeket elérő polgármestert indított, ugyanígy gondolkodva. A polgármester megbukott mint minisztetelnök jelölt, a saját városában is de továbbra is ujraválasztották polgármesternek. Tehát az ellenzék már letesztelte, könyörgöm tanuljunk a hibáikbol. Polgármesterböl sose lesz nemzetközi porondon is megjelenni képes nagymenő.
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