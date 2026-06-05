Navracsics Tibor elárulta: ez lehet a Fidesz megújulásának kulcsa

A Fidesz megújulásának egyik kulcsa lehet, hogy a párt vezetésében nagyobb szerepet kapjanak azok a helyi vezetők, akik a választók bizalmát a gyakorlatban is képesek megszerezni és megtartani – erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. Az egykori közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a párt csak akkor tud hitelesen megújulni a választók szemében, ha

az elnökségben helyet kap legalább egy olyan polgármester, aki a saját településén kiemelkedő eredményeket ért el.

„A Fidesz megújulása akkor lehet a közvélemény számára is meggyőző, csak akkor tudunk elindulni ezen a hosszú úton, ha az elnökségben helyet kap legalább egy sikeres polgármester is” – fogalmazott bejegyzésében.