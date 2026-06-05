Navracsics Tibor elárulta: ez lehet a Fidesz megújulásának kulcsa

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Konkrét neveket is említett.
A Fidesz megújulásának egyik kulcsa lehet, hogy a párt vezetésében nagyobb szerepet kapjanak azok a helyi vezetők, akik a választók bizalmát a gyakorlatban is képesek megszerezni és megtartani – erről írt közösségi oldalán Navracsics Tibor. Az egykori közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint a párt csak akkor tud hitelesen megújulni a választók szemében, ha
az elnökségben helyet kap legalább egy olyan polgármester, aki a saját településén kiemelkedő eredményeket ért el.
„A Fidesz megújulása akkor lehet a közvélemény számára is meggyőző, csak akkor tudunk elindulni ezen a hosszú úton, ha az elnökségben helyet kap legalább egy sikeres polgármester is” – fogalmazott bejegyzésében.
Navracsics szerint a városvezetők rendelkeznek azokkal a gyakorlati tapasztalatokkal, amelyek segítséget nyújthatnak a párt hitelességének megerősítésében.
Ők azok, akik tapasztalatuk révén az egész közösségnek tudnak segíteni hitelességünk visszaszerzésében”
– írta. A miniszter bejegyzésében felsorolta azokat a megyei jogú városi polgármestereket is, akik a 2024-es önkormányzati választásokon a legjobb eredményt érték el:
Cser-Palkovics András (Székesfehérvár) – 74,11 százalék
Balaicz Zoltán (Zalaegerszeg) – 73,08 százalék
Hernádi Ádám (Esztergom) – 70,33 százalék
Szita Károly (Kaposvár) – 52,10 százalék
(Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád)