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győr cser - palkovics andrás önkormányzat székesfehérvár MJVSZ

Cser-Palkovics Andrást választották a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökévé

2026. június 03. 20:38

Közben Győr felfüggesztette a tagságát; a város polgármestere ugyanis nem tűr meg fideszeseket a szövetség élén.

2026. június 03. 20:38
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Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) szerdai közgyűlésén: a továbbiakban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost, mintegy kétmillió embert képviselő, egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetet – közölte a székesfehérvári önkormányzat az MTI-vel. Az eddigi elnök, Szita Károly kaposvári polgármester nem jelöltette magát az elnöki tisztségre, Győr polgármestere arról tájékoztatott: felfüggeszti a város tagságát a szövetségben. 

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Cser-Palkovics András közösségi oldalán – megköszönve kollégái bizalmát – azt írta, hogy „óriási megtiszteltetés ez számomra és még nagyobb felelősség, amit lelkiismeretesen kívánok teljesíteni, támaszkodva minden polgármester kollégám tudására”. Elnökként a fő célja, hogy a testület az önkormányzati szakpolitika közös nevezőit, a városok érdekeit és szempontjait képviselje, konstruktívan, partnerként kezelve a kormányt és egyéb szervezeteket. 

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Vállalásai között említette, hogy világnézeti, pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. Megjegyezte, hogy a kormánnyal és a döntéshozókkal mindenkor, minden témában nyitott lesz az egyeztetésre, a közös munkára.

Az új elnök jelezte, hogy sok a teendő, hiszen „az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere bőven megérett a reformra”. Kiemelte: erős nemzet nem létezhet erős települések és helyi közösségek nélkül. 

Az MJVSZ közgyűlésén új vezetőséget is választottak: társelnökként Nemény András, Szombathely polgármestere folytatja a szolgálatot. Az elnökségbe további négy polgármestert – Szücsné Posztovics Ilonát (Tatabánya), Papp Lászlót (Debrecen), Csőzik Lászlót (Érd) és Balaicz Zoltánt (Zalaegerszeg) – választottak. A testület felügyelőbizottságának elnöke Szarvas Péter lesz.

A leköszönő elnök, Szita Károly közösségi oldalán azt írta, maga javasolta az új struktúrát, amelyben az elnök és a társelnök mellett négy elnökségi tag képviseli majd a szövetséget a kormánnyal való tárgyalásokon, hogy „az egyeztetések során a lehető leghatékonyabban tudjuk képviselni városaink és az ott élő polgárok érdekeit”. 

Megjegyezte, hogy több mint két évtizeden keresztül dolgozott a szövetség valamely vezető tisztségében és büszkeségnek nevezte, hogy polgármester kollégáival az elmúlt években mindig képesek voltak pártpolitikán felülemelkedve olyan döntéseket hozni, amelyek a magyar nagyvárosok fejlődését és érdekeit szolgálták.

 MJVSZ: változtatásra van szükség

Az MJVSZ az MTI-hez küldött közleményében kiemelte: álláspontjuk szerint az önkormányzati struktúra több pontjában változtatásra van szükség. Ezzel kapcsolatban a 25 város által közösen elfogadott szakpolitikai javaslatokat dolgoztak ki, amelyeket felajánlanak a kormánynak. A javaslatok kiterjednek az önkormányzati feladatok áttekintésére, az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, a szolidaritási hozzájárulás megszüntetésére vagy annak jelentős csökkentésére – írták. 

Győr felfüggeszti tagságát

Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért), Győr polgármestere a tisztújítás után az MTI-hez eljuttatott közleményében bejelentette, felfüggeszti Győr tagságát a MJVSZ-ben, mert annak „ismét fideszes elnöke lett”. 

Az elnökségi tagok személyéről az elmúlt hetekben zajló egyeztetések során „többször is nyomatékosan jeleztem, hogy közel egy évtizednyi, az önkormányzatokat sarcoló Fidesz-politika után fideszes elnöke nem lehet az önkormányzati érdekérvényesítő szervezetnek” – hangsúlyozta a politikus. 

Hozzátette, úgy gondolja, hogy miután „a Fidesz-kormányok az elmúlt években ezermilliárdos nagyságrendben sarcolták meg a teljes önkormányzati szektort, a politikusaik számára most – ebben a kérdéskörben egészen biztosan – az önmérsékletnek jött volna el az ideje”

Nem vitatja Cser-Palkovics András tapasztalatát, „de a fenti elvet szem előtt tartva” nemmel szavazott, és Győr MJVSZ-tagságának felfüggesztése mellett kezdeményezi a város belépését a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe – olvasható a közleményben. 

A Megyei Jogú Városok Szövetsége 1990 decemberében alakult meg, tizenhat alapító taggal. A szövetség mára huszonöt nagyvárost számlál, mintegy kétmillió embert képviselve az egyik legnagyobb önkormányzati érdekképviseleti szervezetté és szakmai egyeztető testületté vált Magyarországon.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Összesen 8 komment

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apro_marosan_petergabor
2026. június 03. 21:52
Most minden szervezet fontos, ahol a FIDESZ még pozícióban van. A győri pm-t pedig Borkai Zsoltnak köszönhetjük, akit a FIDESZ rosszul kezelt.
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BBrutus
2026. június 03. 21:46
Még nagy a lelkesedés a Tisza táján. A külügyből meg kirúgtak 200 embert. Többségében Tisza szavazót. Ezek most is tiszások? Hehehe.
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0
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kishegyi
2026. június 03. 21:44
A győriekkel kapcsolatban sincs sok illúziónk, hogy egy ilyen lényt tudtak polgármesternek megválasztani. 1. Együttműködni képtelen 2. Állandóan oknyomoz, mint a korábbi munkahelyén vélt vagy képzelt visszaélések után, bizonyítani, na, azt még nem sikerült semmit 3. Az egyik leggazdagabb város vezetőjeként ugyanúgy sír-rí, hogy nincs pénz mint a másik "zseni", a főpolgármester (alias nagyra nőtt óvodás). Szóval szép! Győr egy ilyen miatt nem vesz részt ebben a szövetségben. "Gratulálunk"! (Csak Cser-Palkovicsnak idézőjel nélkül).
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templar62
2026. június 03. 21:09
Kölcsey Ferenc : Rebellis vers .
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