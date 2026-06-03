Cser-Palkovics Andrást választották a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökévé

Az elnökségi tagok személyéről az elmúlt hetekben zajló egyeztetések során „többször is nyomatékosan jeleztem, hogy közel egy évtizednyi, az önkormányzatokat sarcoló Fidesz-politika után fideszes elnöke nem lehet az önkormányzati érdekérvényesítő szervezetnek” – hangsúlyozta a politikus.
Hozzátette, úgy gondolja, hogy miután „a Fidesz-kormányok az elmúlt években ezermilliárdos nagyságrendben sarcolták meg a teljes önkormányzati szektort, a politikusaik számára most – ebben a kérdéskörben egészen biztosan – az önmérsékletnek jött volna el az ideje”.
Nem vitatja Cser-Palkovics András tapasztalatát, „de a fenti elvet szem előtt tartva” nemmel szavazott, és Győr MJVSZ-tagságának felfüggesztése mellett kezdeményezi a város belépését a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe – olvasható a közleményben.