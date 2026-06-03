Cser-Palkovics Andrást választották a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökévé

Vállalásai között említette, hogy világnézeti, pártpolitikai különbségektől függetlenül képviseli a polgármester kollégáival együtt kialakított szakmai álláspontokat a városaikban élők érdekében. Megjegyezte, hogy a kormánnyal és a döntéshozókkal mindenkor, minden témában nyitott lesz az egyeztetésre, a közös munkára.

Az új elnök jelezte, hogy sok a teendő, hiszen „az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere bőven megérett a reformra”. Kiemelte: erős nemzet nem létezhet erős települések és helyi közösségek nélkül.

Az MJVSZ közgyűlésén új vezetőséget is választottak: társelnökként Nemény András, Szombathely polgármestere folytatja a szolgálatot. Az elnökségbe további négy polgármestert – Szücsné Posztovics Ilonát (Tatabánya), Papp Lászlót (Debrecen), Csőzik Lászlót (Érd) és Balaicz Zoltánt (Zalaegerszeg) – választottak. A testület felügyelőbizottságának elnöke Szarvas Péter lesz.