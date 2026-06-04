Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
bodrogi gyula lábtörés színész állapot sérülés

Bodrogi Gyula újra megszólalt egészségi állapotával kapcsolatban

2026. június 04. 11:14

A rajongókat korábban a színész lábtörése aggasztotta. Erről a sérülésről vallott most Bodrogi Gyula.

2026. június 04. 11:14
null

Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze nemrégiben biztató híreket osztott meg saját egészségi állapotáról – írja a Bors.

A rajongókat korábban a színész lábtörése aggasztotta, ám Bodrogi Gyula elmondása szerint már kifelé tart a nehézségekből:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Mostanában jól vagyok, a lábam eltört ugyan, de már összeforrt. 

Még eljárok kezelésekre, de már játszom színházban és filmet is forgatok, kifelé vagyok a bajból. Nemsokára eldobom a botot”.

Bár a teljes felépüléséhez még időre van szükség, a művész már ismét aktívan dolgozik, és derűlátóan tekint a nyárra, valamint a jövőbeli szakmai feladatokra is. Jövőbeli tervei kapcsán úgy fogalmazott: „Nincs semmi különös extra tervem. Mindig, amit hoz az élet, az a megjárandó út”.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mónus Márton / MTI

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
•••
2026. június 04. 11:27 Szerkesztve
" Nemsokára eldobom a botot”." Kedves Gyula, legyen így, illetve,... ne egészen... Még fiatalember koromban 3 hétig viseltem járógipszet, de elmondom, hogy a botot letenni, 3 napig elég furcsa volt. Bizonytalannak éreztem magam és kívántam, hogy maradjon a bot a kezemben. De vissza kellett adnom, mert kölcsön kaptam egy focis baráttól..., korábban ő is használta. Szóval, jobb az óvatosság, a legénykedés nem a mi műfajunk immár. Jó egészséget - és közérzetet!
Válasz erre
0
0
Poloskairto
2026. június 04. 11:26
Sajnos vannak dolgok, amik nem tudnak beforrni. Annak idején az ifjú titánnak, Alföldi Robertának volt egy interjú-sorozata ismert színészekkel. Bodroginak is feltette a roppant szellemes kérdést: - Mondd, te milyen színésznek tartod magadat? Hosszas gondolkodás után ezt a választ kapta: - Tudod, Robikám ... én elsősorban kommunista művész vagyok. További javulást, jó egészséget kívánok a művész úrnak!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!