Bodrogi Gyula újra megszólalt egészségi állapotával kapcsolatban

Még eljárok kezelésekre, de már játszom színházban és filmet is forgatok, kifelé vagyok a bajból. Nemsokára eldobom a botot”.

Bár a teljes felépüléséhez még időre van szükség, a művész már ismét aktívan dolgozik, és derűlátóan tekint a nyárra, valamint a jövőbeli szakmai feladatokra is. Jövőbeli tervei kapcsán úgy fogalmazott: „Nincs semmi különös extra tervem. Mindig, amit hoz az élet, az a megjárandó út”.