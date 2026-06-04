Bodrogi Gyula újra megszólalt egészségi állapotával kapcsolatban

Rudolf Péter is megszólalt az Eszenyi-ügyről: etikai kódex és művészkamara létrehozását sürgeti
Rudolf Péter javaslata szerint akár évekre is eltilthatnák a szakmájuktól azokat, akik a művészvilágban visszaélnek a hatalmukkal.
A rajongókat korábban a színész lábtörése aggasztotta. Erről a sérülésről vallott most Bodrogi Gyula.
Mostanában jól vagyok, a lábam eltört ugyan, de már összeforrt.
Még eljárok kezelésekre, de már játszom színházban és filmet is forgatok, kifelé vagyok a bajból. Nemsokára eldobom a botot”.
Bár a teljes felépüléséhez még időre van szükség, a művész már ismét aktívan dolgozik, és derűlátóan tekint a nyárra, valamint a jövőbeli szakmai feladatokra is. Jövőbeli tervei kapcsán úgy fogalmazott: „Nincs semmi különös extra tervem. Mindig, amit hoz az élet, az a megjárandó út”.
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Rudolf Péter javaslata szerint akár évekre is eltilthatnák a szakmájuktól azokat, akik a művészvilágban visszaélnek a hatalmukkal.
Nyitókép: Mónus Márton / MTI
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