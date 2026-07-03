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Elhunyt Szilágyi Tibor

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színész Szilágyi Tibor elhunyt

Elhunyt Szilágyi Tibor

2026. július 03. 10:41

A Kossuth-díjas színművész 83 éves volt.

2026. július 03. 10:41
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Életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész – tudatta felesége pénteken az MTI-vel.

A közlés szerint a színművész családja körében, békében hunyt el július 2-án, csütörtökön.

A Jászai Mari-díjas színész, rendező, érdemes és kiváló művész 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Pályája során több jelentős vidéki és budapesti társulat tagja volt. Többek között a kecskeméti Katona József Színház, a veszprémi Petőfi Színház, a Thália Színház, a József Attila Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és az Új Színház művésze is volt. Később a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatójaként, majd a Budapesti Kamaraszínház tagjaként is dolgozott.

Egyénisége, pontos, fegyelmezett játéka színpadon és vígjátékban egyaránt jól érvényesült. Karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált: több mint 150 színházi szerepet játszott el a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig.

Emellett több mint 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást, például a Hideg napok (1966), az Othello Gyulaházán (1966), a Kakuk Marci (1973), a Jelbeszéd (1974), a Macskajáték (1974), az Apám néhány boldog éve (1977), a Dóra jelenti (1978), a Minden szerdán (1979), a Guernica (1982 magyar-NSZK), az Elysium (1986 magyar-NSZK), az Ámbár tanár úr (1998), az Európa expressz (1998), a Rendőrsztori (2000), Üvegtigris (2000), az Üvegfal (2004), az Üvegtigris II. (2005), a Budakeszi srácok (2006) és az Eszter hagyatéka (2008) című alkotásokban.

Szinkronhangként is sokat foglalkoztatták, ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja.

Sikeres rendezései közé tartozik Levin: Veronica szobája, Rolland: A szerelem és halál játéka, Sarkadi: Oszlopos Simeon, Schisgal: Szerelem, óh, Kilty: Kedves hazug, Hamilton: Gázláng, Feydeau: Bolha a fülbe, Thuróczy: Finálé, Williams: Macska a forró bádogtetőn, Brandon-Aldobolyi-Nagy-Szenes: Charley nénje, Sarkadi: Oszlopos Simeon, Thuróczy: Kerített város, Lajtai-Békeffi: A régi nyár.

Verseskötetei Égi fény és Emlékszilánkok címmel jelentek meg. Szilágyi Tibor a rádióban is gyakran volt hallható, többek között kabarékban.

Munkásságáért 1975-ben Jászai Mari-díjat, 1982-ben érdemes művész, 1987-ben kiváló művész címet kapott. 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki erőteljes színészi alakításaiért és rendezői munkássága elismeréseként. 2018-ban Tolnay Klári Művészeti díjat kapott.

(MTI)

Fotó: MTI/MTVA Fotóarchívum/Zih Zsolt

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
Nuttika
2026. július 03. 11:25
Ismét egy nagy színész költözött az égi színházba, a többi legenda közé. Nyugodjék békében.
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0
0
hakapeszim
2026. július 03. 11:11
"Akarsz-e élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön s akarsz, akarsz-e játszani halált?" Az ő hangján emlékszem a sorokra. Nyugodjon békében!
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7
0
Halder_1899
•••
2026. július 03. 11:09 Szerkesztve
Nagyon szerettem. Kiváló színész volt. (Ferencváros elkötelezett szurkolója és tiszteletbeli tagja is volt.) Isten nyugosztalja.
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7
0
walter314
2026. július 03. 11:02
Nagyon szerettem az alakításait, kár, hogy távozott. Részvétem a családjának.
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5
0
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