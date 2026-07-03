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Bodrogi Gyula halál Szilágyi Tibor

„Viszem magammal az örök mosolyát…” – így búcsúzott barátjától, Szilágyi Tibortól a legendás Bodrogi Gyula

2026. július 03. 15:35

Felelevenítette az emlékeit a színészóriás.

2026. július 03. 15:35
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Mint arról beszámoltunk, életének 84. évében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész. Legendás barátja, Bodrogi Gyula lesújtva kereste a szavakat a hír hallatán.

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„Kérem, ismételje meg, amit most mondott, mert azt hiszem, vagyis inkább remélem, hogy félreértettem! Ha pedig ez a valóság, akkor csak annyit üzennék Tibornak, hogy:

Kikérem magamnak ezt az illetlenséget! Nem lehet csak úgy uk-muk-fukk meghalni, ha valaki akkora nagyság, mint te!

Ha lezuhant volna egy repülővel, vagy elütötte volna a villamos, azt megérteném! De csak így, egyszerűen…?!” – fogalmazott Szilágyi megdöbbent színészóriás barátja, Bodrogi Gyula, amikor az Origo portáltól értesült a hírről, majd így folytatta:

„Rengeteget dolgozhattam együtt Szilágyi Tiborral a pályám során. Most eszembe is jutott egy pár évvel ezelőtti reklámfilm sorozat, amiben ő volt a partnerem. Én voltam a Vén bolond, ő pedig a Nyikhaj. Azért az mégsem járja, hogy én kísérem őt az utolsó útjára, és nem fordítva…” – elevenítette fel az emlékeit Bodrogi.

„Elég volt összenéznünk és mindketten tudtuk, mit várhatunk a másiktól egy-egy jelenetben.

Rengeteget dolgoztunk együtt. Nagyon emberi volt, allűrök és manírok nélkül. Viszem magammal az örök mosolyát…

Jó utat, Nyikhaj!” – búcsúzott Szilágyi Tibortól a barátja.

Fotó: MTI/Mónus Márton

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